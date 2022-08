¿Cuáles son los factores que han influido a la evolución de los vehículos con GNV?

Up Next

Por último, el GNV es el combustible más amigable al ambiente, ya que permite al automóvil generar menos emisiones contaminantes, dado que puede reducir hasta en un 30% las emisiones de dióxido de carbono, así como también la de monóxido de carbono (CO) en un 85%. De esta forma contribuye a la creación de espacios más saludables y a la conservación del medio ambiente.

En segundo lugar, este combustible resulta ser una alternativa más rentable, por eso es recomendable para aquellos vehículos que recorren largas distancias, por tener un mayor rendimiento frente a las gasolinas y gasoholes, y su uso garantiza una mayor vida útil, ya que cuenta con una mejor combustión que mantiene limpio las bujías y aceites, reduciendo de esa manera los costos en mantenimiento. Según la aplicación Facilito, el sitio oficial del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), el precio actual del GNV varía entre S/. 1,37 y S/. 2,00 por metro cúbico en los diferentes distritos de Lima y Callao, mientras que el Gasohol 95 plus octanos fluctúan entre los 22 y 30 soles por galón.

Sin embargo, existen otros factores que impulsaron a los consumidores a escoger el GNV frente a la gasolina. Entre ellos se encuentra, en primer lugar, la seguridad. Dado que el GNV es un gas liviano, este se dispara hacia la atmósfera, por lo tanto, no presenta ningún peligro de fuga, mientras que la gasolina permanece más tiempo en el ambiente hasta que se ventile el área correctamente; si esto no fuera así, se convertiría automáticamente en un peligro latente.

