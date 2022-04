¿CUÁLES son las APP para GANAR DINERO? Descúbrelo>>>

La mayoría de las tareas son fáciles, pero no todas otorgan el mismo número de SB. Las encuestas duran de cinco a 60 minutos y generalmente otorgan a los usuarios entre 40 y 200 SB. Con 100 SB valorados en $1, ganar suficientes puntos para cobrar puede llevar tiempo.

Comenzar es simple y no requiere información de pago. La función de lista de verificación diaria ayuda a los usuarios a realizar un seguimiento de las formas de ganar.

Las encuestas mejor pagadas solo están disponibles para audiencias específicas Si bien no pagará como otros ajetreos, Swagbucks es una manera fácil para que cualquier persona con un teléfono inteligente gane dinero extra al completar trabajos ocasionales o al obtener un reembolso, por lo que es el mejor para trabajos ocasionales.

Swagbucks no paga mucho, pero ofrece una variedad de formas para que los usuarios ganen dinero en efectivo, incluido el reembolso en efectivo por compras que califiquen, así como trabajos ocasionales como realizar encuestas, ver videos, jugar y más.

Algunas encuestas incluyen preguntas repetitivas para verificar su identidad. Tenga en cuenta que Survey Junkie se reserva el derecho de descalificar y otorgar puntos parciales a los usuarios que no cumplan con ciertos criterios en cualquier momento durante la encuesta.

Las encuestas tardan, en promedio, 15 minutos en completarse. Todas las encuestas son opcionales. Puede encontrar encuestas disponibles en el panel de control, aunque es posible que algunas de las enumeradas ya no estén activas.

Después de registrarse, los usuarios pueden buscar ofertas de reembolso en miles de minoristas, incluidos Target, Best Buy y Kohl’s. Para recibir un reembolso, simplemente haga clic en un minorista desde la aplicación o el sitio web y realice un pedido. También puede recibir un reembolso en efectivo por compras en la tienda seleccionando la oferta en la aplicación y vinculando su tarjeta antes de comprar. Sin embargo, no puede recibir un reembolso sin antes seguir estos pasos.

Los fondos del proyecto se mantienen en custodia a través del programa de Protección de Pagos de Upwork, que ayuda a garantizar un pago seguro y oportuno para los autónomos. Puede recibir el pago a través de depósito directo, PayPal, transferencia bancaria u otros métodos. Desafortunadamente, las tarifas de los autónomos oscilan entre el cinco y el 20%. Cuanto más gane de un cliente individual, menor será su porcentaje de tarifas. Los fondos no se acreditan en su cuenta hasta 10 días después de que finaliza el ciclo de facturación semanal.

