Cuál es la diferencia Mega Puerto Bahía Salinas, Huacho y el Mega Puerto Chancay?

Diferente sería con el Puerto Hup Bahía Salinas, Huacho, hoy chilenos y ecuatorianos estarían preocupados.

« Que de acuerdo a nuestros planes, en marzo de ese año ya debería haber iniciar el estudio de factibilidad del proyecto del megapuerto en Huacho. Solo se necesitaba que el gobierno declare de interés este proyecto», dijo la ejecutiva. Para esta etapa del proyecto, Fasken Martineau calculó desembolsar alrededor de US$ 22.5 mil millones. Ana María Salaverry agregó que la propuesta comprende la construcción de carreteras y aeropuertos, por lo que el tiempo de ejecución de la iniciativa será de 14 a 18 años.

PORQUÉ TANTAS TRABAS A L PROYECTO MEGATERMINAL MULTIMODAL BAHÍA PUNTA SALINAS Y SU CORREDOR INTEROCEÁNICO PARA EJECUTARSE?, si tenía inmensos beneficios para nuestra Nación, con una inversión de US $ 22,500 millones, lo que reducirá drásticamente la pobreza y el desempleo (4 millones de puestos de trabajo), se elevara los niveles de educación, salud, tecnología, seguridad, acelerando la economía del Perú, etc., de tal manera que seremos un País del Primer Mundo para el 2021.

2.- Está notificada por Oficio No. 087-2009-GRL/PRES del 23/02/2009 del Pdte. del Gobierno Regional de Lima, la aprobación de la Propuesta presentada por CODESU S.A.C. con carta del 11/03/2008 con 55 folios, técnicamente sustentado por los Estudios de los Perfiles Económico Financiero, Medioambiental, Ingeniera, etc. listo para hacer los Estudios de Factibilidad presupuestado en US $ 225 Millones cuando se firme el Contrato de Concesión y con la carta de CODESU 02/03/2009 se acusa recibo de esta aprobación y de acuerdo a ley, publicó esta aprobación en el Diario Oficial El Peruano y en La Republica, cumplida los plazos de Ley, no habiendo competidores ni opositores, quedó como Postor único, expedito para firmarse el citado Contrato de Concesión.