¿Cuál es el origen de los casinos?

Los juegos de azar y de apuestas se han popularizado notablemente en los últimos tiempos. La llegada del casino al mundo de internet ha revolucionado las tendencias y hábitos de los jugadores, que cada vez tienen una oferta mayor y más accesible a su disposición.

Aun así, el mundo genuino de las casas de juego nos traslada automáticamente a la majestuosidad de sus edificios, a los altos techos, a los trajes de esmoquin, a las alfombras rojas, a las luces de neón… El casino ha estado envuelto de un aura lujosa y elegante desde sus orígenes históricos, por lo que es interesante saber cómo y dónde empezaron a surgir estos lugares dedicados al juego.

Italia como cuna del juego: los casinos de Venecia y Montecarlo

Las apuestas forman parte de nuestra historia desde tiempo inmemorables. Las civilizaciones antiguas, como la griega o la romana, ya disfrutaban de esta forma de juego a cambio de dinero. No tenían un espacio específico que se destinara a ello, pero lo hacían.

Durante la primera mitad del siglo XVII, en 1638, aprovechando los tiempos de carnaval, Venecia inauguraría el primer casino de nuestra historia. El mismo se ideó para el deleite de las clases altas de la sociedad, por lo que el mismo abriría sus puertas al mundo exigiendo un código de vestimenta muy determinado, además de desprendiendo gran elegancia.

El éxito del Casino di Venezia haría que muchos otros empezaran a emerger en todas partes. Así, el de Venencia, junto con el Gran Casino de Montecarlo, que abrió sus puertas en el año 1856, se erigen como dos de los más fundamentales de la historia del casino. El de Montecarlo en Mónaco, además de ser uno de los más impresionantes que sigue existiendo a día de hoy, opera como reclamo de la política monegasca para enriquecer el pequeño principado.

Próxima parada: Las Vegas del siglo XX

La ciudad de Las Vegas es sin duda uno de los grandes referentes del mundo de las apuestas. El casino saltó el charco de forma tardía, pues el juego no se legalizó en Nevada hasta el año 1931, que es el año en que empezarían a surgir las casas de apuestas de Las Vegas. Aun así, que el juego estuviera prohibido hasta esa fecha no significa que no hubiera existido antes, ya que la prohibición contribuyó a la aparición de mafias y bandas organizadas que procurarían controlar el dinero que se generaba con las apuestas de forma clandestina.

En la actualidad el panorama del juego ha cambiado mucho. La llegada de las casas de apuestas a internet hace que los jugadores puedan conectarse en cualquier momento desde cualquier lugar sin necesidad de vestir de etiqueta. Las páginas de los casinos online más prestigiosos, como por ejemplo el de Bettingpro , están disponibles las 24 horas del día durante los 365 días del año, así que, si algo no ha cambiado desde los orígenes del casino hasta ahora, es que cualquier momento puede ser el idóneo para pasar un buen rato y divertirse.