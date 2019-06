Aún no hay una explicación oficial para el incidente, pero el crucero puede haber perdido el control al intentar atracar después del cable que lo remolcaba si se rompió.

Un crucero chocó contra un barco turístico y un muelle cuando intentaba atracar en Venecia la mañana de este domingo, adelanta a Associated Press. El incidente causó seis heridos, todos leves. Sin embargo, dos de las víctimas fueron transportadas al hospital por si acaso.

La colisión del crucero MSC Opera con el muelle y con una de las muchas embarcaciones turísticas que navegan por los canales de Venecia se produjo a las 8.30 horas.

El crucero estaba tratando de atracar en el Canal Giudecca, uno de los principales canales de Venecia que conduce a la Plaza de San Marcos.

En las redes sociales ya circulan varios videos que muestran el momento de la colisión. El MSC Opera seguía sin control y se oía el silbato del buque ininterrumpido del buque, una forma de alertar de la inminente colisión con el muelle y el otro buque más pequeño.

Las imágenes muestran a varias personas corriendo por el muelle en pánico y se puede ver el crucero chocando con el barco turístico River Countess y empujándolo varios metros.

Este video filmado desde el MSC Opera muestra una perspectiva diferente de la colisión.

