CRONICA ANUNCIADA de la Muerte de un País – EL PERÚ

Creer que a este gobierno le importan tus necesidades es como creer que a la bailarina de un night club le gustas de verdad .

Encontré esa frase mientras revisaba mi Instagram y me puse a pensar. Pues claro que tiene toda la razón, y tristemente reí.

¿En verdad creyeron la frase trillada el “¡No más pobres en un país rico!”?

Si fuera cierto, ¿En dónde están mis millones? ¿Por qué ahora solo puedo comer 3 panes en vez de 5? ¿Será que Castillo quiere apoyar mi plan de dieta?

Llegó el 2021 y con ello las elecciones presidenciales del Perú. Toda una sarta de santos y vírgenes se postularon, y de todos, pasaron al segundo asalto, mis queridos: Speedy Gonzales y un min pao con pies.

Hay algo raro ahí, pues me tome el tiempo de pregúntales a varias y en verdad a variaaaaaaaas personas ¿Quiénes eran los favoritos?, o por lo menos alguien decente por quien votar. Nadie me dio ninguna de esas opciones, sin embargo, mientras que en primera vuelta, el #sigaintentando, Yonhy Lescano ya había comprado las chelas para festejar, nadie sabía quién era él que hacia sus mitin por zoom con tan mala calidad de video.

Para sorpresa de todos y envidia de muchos, el profe contra todo pronostico llegó a tiempo y pudo subirse al coche junto con Keiko Fujimori, quien luego se uniría al team de mi tía Lourdes #lanumeroeneeslavencida.

Abril, mayo, junio de puro “Pedro no te corras”, por parte de la china y un tajante ‘ya, pero trabaja’ como respuesta.

Ahora, durante toda la campaña, el profe nos prometió el cielo y la luna…y de repente se refería a que iba a estar en la luna y no lo entendimos, así que no lo culpo.

Por otro lado, mientras ambos se tiraban barro y a la vez trataban de vendernos su mejor producto, había un personaje, del cual señores, me debo sacar el sombrero. El titiritero Vladimir Cerrón siempre dejó en claro que nos iba a joder. ¿De qué se quejan? ¡Él siempre lo dijo! Ahora debo aclarar, para que no me tachen de comunista, terruca, etc. Cuando digo que me cae bien es por su sinceridad y frialdad para contarnos como nos iba a cagar y tener la aspiración de convertirnos en Venezuela. ¿Querías saber cuándo se jodió el Perú, Vargas LLosa?

Bueno, penosamente, se jodió hace años luz, ¡¡¡¡Pero ahora no se jodió, ahora se cagó!!!!

Todo estaba cantado, pero como siempre hermano peruano, nos hacemos oídos sordos cuando nos conviene y cuando no, a veces…también… Vamos a ver si ahora que es agosto, Santa rosita nos hace el milagro…