Cristiano todavía tiene un futuro incierto en la Juve, por lo que todavía debe reunirse con los gerentes para discutir si permanecerá en el club.

Pocos jugadores están tan identificados con la camiseta de la Juventus como David Trezeguet. Hace unos días, sin embargo, el francés decidió abandonar el Club Juventus, del que fue embajador en los últimos años, y afrontar nuevos retos relacionados con la gestión de los clubes de fútbol.

Trezeguet jugó en 320 partidos para la Juve, y anotó 171 goles en su tiempo en el club como jugador. En una larga entrevista con la Gazzetta dello Sport, el ex delantero habló de la necesidad de un cambio de generación entre los líderes del club europeo, hablando de su experiencia en la Juventus y la estrategia utilizada en el club:

Quiero volver al fútbol. Ahora hay entrenadores jóvenes, pero no muchos dirigentes jóvenes: creo que estamos en el comienzo de un cambio de generación. Y también porque tengo que demostrarme a mí mismo que puedo hacerlo”.

Un trabajo claramente distinto hasta ahora ejercido por Trezeguet, que analiza desde una perspectiva diferente, gestionar las relaciones en el club italiano, incluyendo la relación con Cristiano Ronaldo, y los efectos de tener una leyenda del fútbol en el equipo:

“¿El mayor error de la era Agnelli? Deja ir a Coman. El golpe mayor, en cambio, es llevarse a Cristiano Ronaldo, porque nadie esperaba a CR7 en un club que siempre ha tenido mucha atención al equilibrio en su ADN. Algunos problemas con sus compañeros, vimos, pero marcó 100 goles”.

Trezeguet, que ha tenido muchos campeones como compañeros de equipo, sabe lo difícil que es gestionar una personalidad fuerte como la de Cristiano: “Se necesitan mucho más que una o dos nominaciones en el terreno de juego, para que todo salga bien”.

“Nadie como Zidane lo ha conseguido. Tal vez hubo falta de diálogo en la Juve. Un entrenador puede recoger a un jugador, mostrarle un juego y decirle: ‘Mira, caminaste 90 minutos. Dame una mano para ganar’: hay jugadores que te hacen ganar y no puedes tenerla contra ti. Ronaldo te hace ganar, y Dybala también; otros, con todo respeto, menos”.

Entre el pasado, el presente y el futuro, el regreso de Massimiliano Allegri al banquillo y la ausencia de Alessandro Del Piero del club: “Esta temporada la Juve arriesgaba a no ir a la Champions League 0-3 con el Milan. No le habría pasado a Allegri. ¿Del Piero? No sé por qué Del Piero no está en la Juve”.

Es para el último año de renovación.? No lo sé, pero algo como esto se puede arreglar tomando una taza de café juntos”.