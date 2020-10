Después de que Ronaldo fuera exonerado por falta de pruebas, Kathryn presentó una nueva demanda contra el futbolista portugués. Un juez de Las Vegas dictaminó a favor de Mayorga y, por lo tanto, el As podría tener que testificar en la corte.

Ahora, Mirror adelanta que Mayorga pasará una prueba para intentar demostrar que no estaba bien psicológicamente cuando firmó el acuerdo con el jugador, que en ese momento jugaba por el Manchester United. Kathryn argumentará que aceptó el dinero por miedo.

En 2018, La presunta víctima solicitó la reapertura del caso y las autoridades volvieron a investigar. Sin embargo, en julio de 2019, La Fiscalía del Condado de Clark en Las Vegas adelantó que Cristiano Ronaldo sería exonerado de los cargos de violación sexual después de una larga investigación que terminó con un comunicado que indicaba que no había pruebas suficientes.

Recordemos que la mujer estadounidense afirma que el jugador la violó en julio de 2009, en una habitación de hotel en Las Vegas, después de conocerse en un club nocturno. Acusaciones que el As Portugués niega.

Kathryn Mayorga está tratando de demostrar que no estaba bien psicológicamente cuando aceptó el trato con el jugador en 2010.

