Cristiano Ronaldo volvió a hablar sobre el fin de su carrera, diciendo que ha estado pensando en ello, pero no adelantando una fecha. El avanzado portugués tiene contrato con Juventus hasta 2022 y admite que puede terminar su carrera en Turín.

“Todavía amo el fútbol. Me encanta entretener a los aficionados y a la gente que ama a Cristiano. No importa la edad, es una cuestión de mentalidad. Pero en los últimos cinco años he empezado a pensar en el proceso de verme fuera del fútbol. ¿Quién sabe qué pasará el año que viene o el siguiente?”dijo en una entrevista en SportBible.

A los 34 años, Ronaldo sigue siendo uno de los mejores jugadores del mundo en el césped, pero fuera también está dando pasos firmes. CR7 se ve como un hombre de negocios y, aunque aún no está a ese nivel, dice que quiere ser el número uno.

“Me llevó varios años de duro trabajo, dedicación y pasión conseguir lo que tengo en el fútbol. Fuera del césped aún no he llegado, pero soy competitivo y no me gusta ser el número dos o el número tres. No quiero imitar a nadie. Siempre quiero ser el número uno y lo voy a lograr”, lo hizo.