El Monza SP1 o SP2 está equipado con un motor V12 aspirado de 6.5 litros que entrega 810 hp , 10 hp más que el 812 Superfast , y unos brutales 71,3 kgfm. El 0 a 100 km / h se hace en apenas 2,9 segundos, el 0 a 200 km / h en 7,9 segundos y no se da a conocer la velocidad máxima, pero la marca dice que está por encima de los 300 km / h. Solo se diferencian en la capacidad para transportar ocupantes: uno (SP1) o dos (SP2).

CR7 posó con Leclerc, Sainz Jr. y trabajadores de la fábrica, además de distribuir camisetas autografiadas de la Juve. El jugador debe haber personalizado su automóvil de acuerdo con sus gustos personales, ya que solo 499 unidades del deporte circularán por el mundo. Y no cualquiera puede tener uno de los modelos en el garaje.

Además de conocer a los pilotos oficiales de la marca en la Fórmula 1 , el español Carlos Sainz Jr . y el monegasco Charles Leclerc , el astro portugués compró un nuevo Ferrari, pero no quiso saber del último lanzamiento, el 812 Competizione . Ronaldo se llevó un Monza clásico (no el de Chevrolet , sino un modelo valorado en 1,6 millones de euros ), según una publicación en el sitio web italiano Calcio Mercato. Queda por ver si es SP1 o SP2.

Cristiano Ronaldo tiene una forma peculiar de afrontar una derrota abrumadora en el campo. Después de que su equipo, la Juventus, perdiera 3-0 ante el archirrival Milán el fin de semana pasado, el jugador se fue a Maranello (Italia) para visitar la fábrica de Ferrari . Y no se fue de allí con las manos vacías.

