El gesto pasaría desapercibido si la escena no fuera Cristiano Ronaldo y Coca-Cola. Durante una conferencia de prensa, antes del partido entre Portugal y Hungría, para la Eurocup, CR7 retiró dos botellas del alcance de la cámara y también dijo: “Beba agua, no Coca”, mientras sostenía una botella de agua mineral.

El problema es que Coca-Cola es uno de los patrocinadores del campeonato europeo de selecciones nacionales.

🥤👀 Cristiano Ronaldo wasn't pleased with the bottles of coke at his press conference and shouted 'drink water!'…#POR | #CR7 pic.twitter.com/QwKeyKx2II — The Sportsman (@TheSportsman) June 14, 2021

El episodio ocurrió el lunes (14) y que ha ‘salpicado’ el martes, cuando la prensa extranjera comenzó a relacionar la pérdida de $ 4 mil millones de Coca-Cola con el día después de la escena que involucra a la estrella portuguesa – la marca pasó de US $ 242 mil millones a US $ 238 mil millones. Esto se debe a que las acciones de la compañía comenzaron el día por un valor de US56,10, sin embargo, poco después, tuvieron una devaluación de 1,6%, con un costo de US$ 55,22.

Marcelo Boschi, coordinador del MBA de Marketing Estratégico de la ESPM, cree que el gesto de CR7 no fue casual. “Es una de las figuras deportivas más relevantes del mundo y fue un gesto premeditado que tendrá un gran impacto en la marca”, dijo. El profesor también señala que el gesto proviene de un nombre muy relacionado con la salud. “Delante de todos, hizo un comercio por agua”.

Además, el experto advirtió sobre el actual modelo de patrocinio. Para él, la lógica de este tipo de entrega puede abrir brechas incluso para otras manifestaciones similares. “Heineken, por ejemplo, también está expuesto. Es una bebida alcohólica y también puede pasar por esto”, dijo.

Y esa no era la primera vez que Coca-Cola se convertía en el objetivo de los atletas. En 2015, el jugador de fútbol americano Tom Brady dijo que los refrescos de marca son un “veneno para los niños”. Por cierto, el propio Tom Brady retuiteó la noticia ayer.

COMPORTAMIENTO INAPROPIADO

Fábio Wolff, socio director de la agencia de marketing deportivo Wolff Sports, califica la actitud de Cristiano Ronaldo como “incómoda”. “Estaba en un ambiente, esa no era su oficina, no eran sus redes sociales, era un ambiente donde tenía que responder preguntas sobre el fútbol”, dijo. “Me pareció una postura totalmente inadecuada”, agregó.

En cuanto a la marca, Wolff no ve el impacto como algo tan grande, especialmente cuando se trata de Coca-Cola. Ahora para la UEFA –que organiza la competición– el quebradero de cabeza será aún mayor. “Este episodio traerá cierta preocupación para que los atletas sigan el protocolo y respeten a los patrocinadores. Esto incluso debería ser llevado al departamento legal para protegerse ante situaciones como esta”, dijo el ejecutivo.

Profesor de Economía en la Universidad Presbiteriana Mackenzie, Josilmar Cordenonssi ve sólo uno favorecido en el embrollo: Cristiano Ronaldo. “El gesto favorecerá a la marca Cristiano Ronaldo, que está mostrando cierta sinceridad al público. Ahora, para Coca-Cola y la Eurocup, será un gran desafío”, dijo.

Para Coca-Cola, en opinión del profesor, lo mejor es dejar pasar el tiempo y tratar de no mostrar más esas botellas en las ruedas de prensa. “Sería bueno mantener solo el logo, sin botellas”, concluyó.

Coca-Cola dijo que no hará comentarios sobre el asunto.

CAIDAS EN LAS ACCIONES DE COCA-COLA

Coca-Cola no tuvo el mejor comienzo de semana. Después de ver a Cristiano Ronaldo quitarse dos botellas de refresco Coca-Cola en la conferencia de prensa de Portugal ayer (14) en la Eurocup, la empresa presentó una pérdida de US$ 4 mil millones en valor de mercado poco después de la actitud del portugués.

El mercado abrió ayer con acciones de Coca-Cola que costaron alrededor de US$ 56,10. Media hora después, las acciones se devaluaron 1,6%, alcanzando un valor mínimo de US$ 55,22. El diario español “Marca” dijo que la caída ocurrió 30 minutos después del final de la conferencia de prensa de Cristiano Ronaldo.

La caída de las acciones hizo que Coca-Cola perdiera el valor total de mercado de US$ 4 mil millones, cayendo de US$ 242 mil millones a US$ 238 mil millones.