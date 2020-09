Ante un escenario de crisis política, el país comprobará una vez más qué partidos políticos tienen vocación y ejecutoria democrática.

Martín Vizcarra no tiene ni partido político, ni grupo parlamentario que lo respalde. En Diciembre del 2017, el entonces Presidente Kuczinsky contaba con una bancada integrada por 18 parlamentarios, algunos de ellos con experiencia y trayectoria política.

HOY el señor Vizcarra ha hecho de la mentira un arma política. Su Mensaje a la Nación NO desvirtúa los hechos y ha optado por el camino de la victimización y la confrontación. Ha emplazado a un congresista en particular y a la vez insiste en pretender liderar la lucha anticorrupción en nuestro país.

Su gobierno ha demostrado ineptitud en el campo de la gestión en materia sanitaria y ha provocado una grave crisis recesiva, no exhibe logros, ni obras y sobre todo se ha caracterizado por la comisión de graves ilícitos penales.

La salida política en mi concepto es la Vacancia Presidencial, la misma que debe ceñirse a los procedimientos establecidos en la Constitución y el Reglamento del Congreso, para lo que se requiere el voto de 87 congresistas. Acción Popular que tácitamente avaló la Disolución del Congreso el 30 de Setiembre del 2019 y fue el partido más votado en las Elecciones de Enero de este año, demuestra que su bancada no es disciplinada y no tiene definido sus objetivos políticos.

Alianza para el Progreso-APP de César Acuña, que ha participado en varios Gabinetes durante la gestión del señor Martín Vizcarra,puede ser determinante a la hora de las definiciones en los próximos días. El Frente Amplio que ha estado representado en el Gabinete Zeballos, por el fracasdo Ministro de Salud, Víctor Zamora deberá contradecir a su líder Marco Arana, que parece respaldar políticamente al gobierno de Vizcarra.

El Partido Morado, es probable que NO se sume a un pedido de vacancia; su bancada avala en líneas generales al gobierno y sus políticas públicas. A ello se suman abiertos intereses en el campo de la llamada sociedad civil y las ONGs. Los grupos parlamentarios de UPP y el FREPAP respaldarán seguramente decididamente la Vacancia Presidencial y probablemente se sumen los grupos parlamentarios de Somos Perú y Podemos Perú. La bancada de Fuerza Popular no tiene un liderazgo definido al interior del Congreso,se encuentra desarticulado y pareciera que su interés superior sigue siendo la libertad de Alberto Fujimori y Keiko Fujimori, por lo que NO descarto que opten por la ABSTENCIÓN.

Vizcarra seguirá mintiendo al Perú

En las próximas horas, el gobierno del señor Vizcarra seguirá hablando de la unidad frente a la crisis sanitaria, seguirá mintiendo al país y con el apoyo de los medios de comunicación solventados por el Estado se empeñará en ocultar los hechos.

El Perú es el país con mayor número de muertos por millón de habitantes a nivel global y el gobierno del señor Vizcarra NO puede soslayar su responsabilidad política.

Las muertes en la discoteca de los Olivos fueron el inicio de la caída de Vizcarra

En un Congreso con 9 grupos parlamentarios, con alta fragmentación política el camino de la Vacancia se torna más difícil. Desde el 22 de Agosto pasado, que ocurrieron los trágicos hechos de la Discoteca de Los Olivos, considero que fue el inicio de la caída del gobierno de Martín Vizcarra. Más allá de la Vacancia Presidencial, el gobierno del señor Vizcarra será recordado como una etapa sombría de la vida nacional. Martín Vizcarra será investigado, procesado y sentenciado por los graves delitos cometidos en el ejercicio del poder.

Reflexión sobre los medios de comunicación parametrados con el Vizcarrato

Durante la Dictadura Militar se hablaba de los DIARIOS PARAMETRADOS por el gobierno. En la actualidad la prensa nacional puede ser llamada: COMPRADA, SUMISA, MERMELERA, INMORAL, LACAYA, etc.

En la Dictadura Militar entre 1968-1980, los periodistas de oposición fueron DEPORTADOS o ENCARCELADOS; durante el fujimorismo los dueños de los medios de comunicación fueron comprados con pagos en efectivo entregados en “costalillos” por Vladimiro Montesinos. HOY el gobierno de Martín Vizcarra, bajo la forma de “publicidad estatal” transfiere millones de soles con total impunidad a los medios de comunicación adscritos a los grupos “El Comercio”, “La República” y R.P.P.