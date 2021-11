Criptomonedas: ¿demasiado riesgo o la inversión del futuro?

Aunque volátil, el objetivo de los intentos en China y las críticas por ser poco envidiables, las criptomonedas son actualmente una de las inversiones más cautivadoras pero aún confusas. Suben, ‘crasham’, y, según sus partidarios, cambiarán el mundo al reemplazar la moneda tradicional como el euro o el dólar.

En esta era tecnológica, hay una prisa extraordinaria por las criptomonedas, que continúan atrayendo a un número creciente de nuevos inversores, «encantados» con la posibilidad de obtener ganancias rápidas y altas.

Criptomonedas

Según el informe «Deloitte 2021 Global Blockchain Survey», el sistema financiero está siendo fuertemente sacudido debido a la evolución de los activos digitales en blockchain, el protocolo tecnológico fundamental para hacer realidad las transacciones criptográficas. Alrededor del 75% de los ejecutivos de la industria financiera creen que estos activos serán una alternativa fuerte (o incluso conducirán al reemplazo de las monedas fiduciarias), como el euro o el dólar, en los próximos 5 a 10 años.

Todo esto comenzó con Bitcoin, una moneda digital libre de control gubernamental y que prescinde de la intervención de los bancos, ya que las transacciones son gestionadas por una red descentralizada de usuarios. Detrás del desarrollo de la criptomoneda más famosa del mercado está Satoshi Nakamoto, cuya identidad es desconocida hasta el día de hoy.

«Lo que me entusiasmó mucho sobre Bitcoin es que representaba la libertad», dijo Tim Draper, inversor y fundador de Draper Associates, en el escenario central de la Cumbre Web en una conversación sobre las monedas digitales y cómo se convertirán en una «normalidad», en un panel que contó con Kathleen Breitman, cofundadora de Tezos, y Pascal Gauthier, CEO de Ledger, y moderado por Simon Robinson, editor global de Reuters.

Criptomonedas

Tim Draper afirma que vio el potencial de Bitcoin desde el primer momento: «la idea de que se puede usar esta moneda en cualquier parte del mundo, que está descentralizada, que ningún sistema de control centralizado la sobreimprimirá o se meterá con ella y la forma en que opera… Y hay un tercero de confianza completamente en el software, que no necesitábamos pagar a los bancos o al gobierno que apoya o regula los bancos», dijo. Sin embargo, advierte que «muchos políticos están nerviosos porque su ‘poder’ está siendo disminuido por la libertad creada por todas estas monedas».

Por lo tanto, a pesar de ser totalmente digital, la disponibilidad de la moneda es finita, es decir, hay una cantidad máxima que se puede generar (o minar). El límite es de 21 millones de Bitcoins, un valor definido en base al código de la criptomoneda por su creador (o creadores). Por lo tanto, se puede considerar un activo a prueba de inflación, ya que no se pueden emitir más Bitcoins, evitando su devaluación. De esta manera, El Último Bitcoin se extraerá en 2100.

Los bitcoins se crean automáticamente cuando las computadoras de los usuarios de blockchain realizan su minería. Esta moneda fue sucedida por otras monedas digitales, algunas con disponibilidad infinita, como es el caso de Ethereum (ETHBTC).

Criptomonedas

El multimillonario va más allá y afirma que, para él, la criptomoneda «es una epifanía» y que no es solo una nueva moneda, que no es solo una moneda global, sino «un salto antropológico» y lo justifica diciendo: «Tendremos una moneda que se puede usar en cualquier parte del mundo y que hará que las fronteras geográficas sean cada vez menos importantes».

Kathleen Breitman, cofundadora de Tezos, también sugiere que la criptomoneda dominará el futuro.

Tezos es una red blockchain descentralizada y de código abierto cuya criptomoneda nativa es tez (XTZ). Esta criptomoneda destaca por estar diseñada para evolucionar, ser actualizable y durar en el tiempo: es la primera criptomoneda en mostrar la evolución de los tokens y su plataforma fue construida para tener gobernanza y participación comunitaria, que tienen el poder de proponer y aprobar enmiendas a la moneda.

«Tezos es una plataforma similar a Bitcoin y Ethereum en muchos aspectos, pero con una gran diferencia que es: Tezos puede actualizar sin problemas en función de la votación de las partes interesadas. La idea detrás de esto es hacerla «a prueba de futuro», lo que conduce a una actualización técnica constante y nuestra creencia es que el dinero prospera a medida que la red evoluciona. Así que cuanta más gente use la criptomoneda, más probable es que se convierta en una criptomoneda dominante».

Criptomonedas

Las criptomonedas están protegidas por un sistema de cifrado con dos «claves»: una clave pública – una dirección personal única, que todos los participantes de la red pueden ver – y una privada – algo similar al código PIN de su tarjeta bancaria, que solo usted debe conocer y guardar en un lugar seguro. Sin embargo, la seguridad de los sistemas es un tema que ha suscitado algunas preocupaciones. Se dice que Blockchain es una tecnología muy segura, pero ya ha habido ataques.

«Comenzó diciendo que blockchain es seguro y esto le da al usuario una falsa sensación de seguridad, ya que entrar y salir de la blockchain no es seguro por naturaleza. Aquí es donde tienes que firmar tu clave privada y demostrar que tienes una moneda y aquí es donde puede ocurrir el ataque», explica Pascal Gauthier, CEO de Ledger, una compañía que ha desarrollado hardware de billetera de criptomonedas, una solución segura para almacenar tus criptoactivos.

Criptomonedas

«Antes de las criptomonedas, confiaba en su banco, un tercero, su dinero y la seguridad de ese valor era su problema y el de las aseguradoras. Tan pronto como nos movemos a la criptomoneda, la seguridad se convierte en un problema para el propietario del dinero, que tiene que olvidar todo lo que ha aprendido sobre seguridad y aprender de nuevo, pero aplicado a la criptomoneda», agrega.

Por lo tanto, Ledger tiene centros de capacitación para enseñar a los usuarios sobre las particularidades de estas monedas y su seguridad.

Pascal recuerda que están sucediendo dos cosas: el valor de la criptomoneda tiene que aumentar, y al mismo tiempo, hay problemas de ciberseguridad que también están aumentando, independientemente de la moneda. Sin embargo, señala que es cuando «estos dos fenómenos se cruzan que algo terrible puede suceder, porque si cambiamos el valor del mundo a una blockchain y no nos ocupamos de la seguridad, para los hackers será una alegría».

Las criptomonedas y el «freno de hierro» con China

Los problemas de la criptomoneda no se quedan aquí. China, por ejemplo, ha llegado a considerar ilegal la transición de las criptomonedas, algo que la cofundadora de Tezos, Kathleen Breitman, llamó «un gran apoyo para Bitcoin en su misión», porque está llamando la atención de los gobiernos globales que están tratando de prohibirlo. En tu opinión, significa que «probablemente están haciendo algo corto», sin sentido de «empoderar a las personas». Si un actor lo ve como una amenaza, es una tremenda validación». Además, agrega que esta es «una buena prueba, ya que se supone que Bitcoin es resistente a la censura».

Criptomonedas

Pascal Gauthier también devaluó esta ilegalización, diciendo que no se debe «mirar demasiado a China», porque considera que no es realmente»un faro para el mundo libre». «Debemos centrarnos en lo que hacemos para que las economías en crecimiento libre tengan libre acceso al mercado del que estamos hablando, y China es exactamente lo que no debemos hacer», agrega.

Draper no fue tan restringido en palabras al comentar esta prohibición y dijo que esto era «simplemente estúpido», justificando que es un intento de controlar todo y a todos, equivalente a»en 1999 un gobierno prohibió Internet». El inversor también señala que este » auto engrandecimiento «sacrifica a miles de millones de inversores potenciales»que ahora ven sus manijas cortadas».

¿Es la criptomoneda una inversión?

Cuando pensamos en la criptomoneda puramente como una inversión y vemos el enorme crecimiento registrado en 2021, nos damos cuenta de que ya no es algo único en el «mundo de Internet».

Según Nicolas Cary, fundador de blockchain.com, que participó en otro panel, «la próxima era de la criptomoneda», hoy en día,» poner dinero en cuentas de ahorro, está perdiendo poder adquisitivo de día en día», y la solución puede ser»invertir en algunas criptomonedas». Según el inversor, ya hay varios puntos estables, sin necesidad de exportar tanto a algo más «volátil» y que hay varios productos que pueden valer la pena explorar.

Cary también sugiere que para aquellos que comienzan a invertir y no quieren correr tantos riesgos con la volatilidad de las criptomonedas, hay inversiones sofisticadas y acceso a criptomonedas con mayor gestión de riesgos en la cartera, donde se gestionan márgenes para minimizar riesgos, como las stablecoins, también conocidas como monedas estables. Estas son criptomonedas vinculadas a un activo estable y pueden asociarse con una moneda fiduciaria o metales preciosos, por ejemplo.

Criptomonedas

El empresario advirtió, sin embargo, a los inversores potenciales que no» inviertan [en criptoactivos], solo porque los amigos lo están haciendo», advirtiendo de la necesidad de comprender la relevancia de la criptomoneda y analizar aquellos que realmente merecen la inversión.

Así que antes de invertir, lo fundamental es investigar, porque hay una razón por la que algunos de estos activos son tan valiosos y han existido por más tiempo. Según Cary, esto se debe a que «hay muchos desarrolladores, miembros de la comunidad y empresas que están desarrollando herramientas con el objetivo de hacerlas más relevantes y útiles», y da el ejemplo de Bitcoin y Ethereum, que tienen grandes comunidades que apoyan los proyectos de los mineros.

Pero hay muchos desafíos en el futuro de las criptomonedas y uno de ellos, señala Cary, será la confusión del consumidor, con mucha gente cuestionando la credibilidad de algunas ‘monedas’ y proyectos, ya que, actualmente, «hay tantos proyectos en desarrollo que puede ser difícil darse cuenta inicialmente si los tokens se ven o no».

Cary también predice que, probablemente, » para 2030, alrededor de tres mil millones de personas usarán criptomonedas todos los días en sus vidas. Más sorprendente: para finales de este año la mitad de los multimillonarios del mundo serán multimillonarios gracias a las criptomonedas y utilizarán este dinero para construir cosas, invertirán en proyectos y financiarán nuevas iniciativas. Por todo esto, estoy entusiasmado con el futuro».

Pagar las cosas con Bitcoin de una manera generalizada? Un «evento cataclísmico»

Tim Draper dice que, un día, entró en una barbería y preguntó si engrasaron el pago en Bitcoin, y la respuesta fue «sí». Sin embargo, no quería disponer de su inversión para asegurar el pago.

«El momento que será un verdadero ‘evento cataclísmico’, es el momento en que es posible comprar comida, ropa y pagar por la vivienda, todo en Bitcoin. No hay razón para que use moneda fiduciaria de nuevo, porque está a merced de todas estas fuerzas políticas y sistemas de gobierno y por lo general se infla para que su valor disminuya. En Bitcoin solo hay 21 millones y eso es todo lo que existirá», finaliza el inversor.

Se puede decir que la moneda madurará cuando se utilice a nivel mundial. En El Salvador, por ejemplo, la criptomoneda se ha alimentado completamente y es este futuro el que se espera: «una moneda descentralizada, más accesible y utilizada por todos».