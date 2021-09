CREAR UN BLOG Las Mejores plataformas! DESCÚBRELO!.- ¿Quieres saltar directamente a la respuesta? La mejor plataforma de blogs para la mayoría de la gente es definitivamente Wix o WordPress con Bluehost Hosting.

La construcción de un gran blog comienza con la elección de la plataforma correcta: solo hay un puñado que vale la pena considerar.

CREAR UN BLOG Las Mejores plataformas! DESCÚBRELO!

Puedes construir un sitio web y alojar tu blog allí. Esto requiere un poco de trabajo inicial, pero poseerás y controlarás tu sitio completamente. Tienes dos maneras de hacer esto:

Usa un creador de sitios web fácil como Wix o Squarespace.

Utilice WordPress con Bluehost como su alojamiento web.

Si quieres convertir un blog con ganancias, estas son tus mejores opciones.

La otra opción es utilizar una plataforma de blogs como Medium o LinkedIn.

Estas plataformas combinan el alcance de las redes sociales con las herramientas que necesitas para crear publicaciones de blog. Te dan la oportunidad de poner tu escritura delante de más personas, pero estarás a merced de un algoritmo.

Eso significa que tendrás menos control sobre quién ve tus publicaciones, cuánto puedes personalizar tu blog y cómo ganas dinero con él.

Hay muchos beneficios y compensaciones para ambas rutas. Para tener una mejor idea de cómo se desempeña cada uno de estos sitios, hice que mi equipo de Quick Sprout se pusiera en contacto con los usuarios activos de cada plataforma de blogs que revisamos.

Tenemos mucha información sobre cómo y por qué estas plataformas funcionan bien para diferentes negocios y proyectos personales. En encuestas y entrevistas, estos usuarios compartieron opiniones francas sobre dónde sobresalen estas plataformas de blogs y dónde sus limitaciones se interponen en el camino.

En esta guía, explicaré cómo configurar tu blog y te ayudaré a elegir qué sitio de blog, software o plataforma de blogs es mejor para ti.

Las 5 Mejores Plataformas de Blogs y Sitios de Blogs para 2021

CREAR UN BLOG.- Aquí están nuestras selecciones para las principales plataformas de blogs y para quién son mejores:

Wix-Lo mejor para principiantes construyendo un blog profesional WordPress con Bluehost-Mejor para blogs altamente escalables y personalizables Squarespace-Ideal para fotógrafos, artistas y diseñadores LinkedIn-Mejor para establecer contactos con líderes de opinión e influencers Medio-Mejor para conseguir un punto de apoyo en los blogs para una audiencia

#1. Wix-Lo mejor para principiantes Construyendo un Blog Profesional

Puntuación Total: 3.8

Curva de Aprendizaje Fácil: 4.3

Personalización amigable para el nicho: 4.3

Herramientas de Creación de Audiencia: 4

Potencial de Beneficio: 2.5

Wix ofrece a los principiantes una forma de hacer que parezca que los profesionales diseñaron sus blogs, todo sin necesidad de aprender código o desarrollo web.

De hecho, nuestro panel de usuarios le dio altas calificaciones por su facilidad de uso, elogiando a la plataforma por su facilidad de uso y una curva de aprendizaje relativamente simple.

Un usuario me dijo: “Creo que es tan sencillo como puede ser para las personas sin antecedentes de codificación. “Crearon su sitio con facilidad sin toparse con ninguna restricción asfixiante.

Otro usuario llamó a la interfaz de usuario intuitiva del editor de arrastrar y soltar y sus herramientas para crear diseños y diseños individualizados.

Saltamos y lo probamos nosotros mismos y descubrimos que tenían razón. Puedes crear un blog en solo unos minutos. Wix incluso te guía a través de todo el proceso paso a paso si lo necesitas.

Ofrecen cientos de plantillas en muchas categorías diferentes de sitios web. Por ejemplo, tienen plantillas para blogs de viajes, portafolios simples o galerías de fotografía. Nos encanta cómo no necesita tener ningún conocimiento de codificación para mover activos y crear el blog que desea.

Otro usuario estuvo de acuerdo en que Wix ofreció una experiencia de creación de blogs muy intuitiva y agregó: “Si no estoy seguro sobre un tema determinado, es rápido encontrarlo a través de su soporte.”

Wix ofrece soporte en vivo a través de un servicio de devolución de llamada 24/7 (si estás en los Estados Unidos) y una base de conocimientos masiva con artículos para ayudar a los principiantes cuando están atascados.

Pero también puedes dejar que ADI builder de Wix maneje la mayor parte del trabajo sucio por completo. Esta herramienta aprovecha la inteligencia artificial para ayudarlo a construir el sitio web exacto que desea con solo responder algunas preguntas.

Blogueando con Wix

El gestor de blogs de Wix es de hecho simple e intuitivo,con análisis y SEO integrados. También es fácil agregar las características básicas que podrías desear en tu blog: elementos como herramientas sociales, me gusta, comentarios, hashtags, categorías y formularios de suscriptores.

Hay una categoría de plantilla de blog, que es un gran lugar para comenzar. Una vez que haya seleccionado su plantilla, le sugiero que actualice la fuente, los colores y el logotipo para personalizar su plantilla y ayudarla a destacarse del resto.

Escribir una publicación es tan simple como hacer clic en Crear una publicación, escribir su copia y agregar imágenes. Puede guardar borradores o incluso dar privilegios de escritura a otros colaboradores para su sitio. Todo esto es tan fácil desde un dispositivo móvil como desde un escritorio, sin necesidad de una aplicación.

En general, el proceso de blogueo es tan intuitivo y fácil de usar como la gente describió, pero también hubo algunas otras adiciones que me sorprendieron.

Hay muchas características de SEO que puedes usar, desde etiquetas alt para tus imágenes y enlaces internos hasta títulos y descripciones de SEO (que son diferentes del título de tu publicación) y etiquetas nofollow para enlaces externos.

Eso es bastante bueno tener desde el primer momento sin necesidad de instalar complementos o widgets adicionales. Solo asegúrate de actualizar tu configuración de SEO para cada post – esto es lo que se presenta en los resultados de búsqueda y es crítico para posicionarte orgánicamente.

La publicación resultante tendrá un conteo de tiempo de lectura para mostrar a los lectores aproximadamente cuánto tiempo tomará revisar su publicación (algo que Medium también ofrece) y es una gran característica para los lectores.

También nos gusta la posibilidad de utilizar el chat en vivo para interactuar con sus lectores en la aplicación Wix. Si construyes una comunidad real en tu blog o estás abierto a responder preguntas de los lectores en tiempo real, por ejemplo, sobre un curso en línea que estás ofreciendo o un seminario web que se avecina, entonces es una característica genial.

También notamos cómo la mayoría de los blogs de Wix tendían a verse muy bien en dispositivos móviles, tabletas y computadoras de escritorio, algo que nuestros usuarios dijeron que les ayudó a atraer lectores. “Dado que mi sitio web funciona muy bien en cualquier dispositivo”, dijo un usuario, ” hizo más fácil para una audiencia navegar a través de mi trabajo y contactarme inmediatamente.”

Contras de Bloguear con Wix

Hay algunas desventajas de Wix — pero incluso desde nuestro panel de usuarios, parecía que sus principales quejas se reducían a un par de puntos.

Por ejemplo, la plataforma a veces no funciona bien con dispositivos móviles si está tratando de hacer diseños de desplazamiento más ambiciosos, como el desplazamiento de paralaje. Un usuario dijo que ” mi efecto de desplazamiento no se puede lograr en el móvil, así que tuve que hacer una versión más simple [de mi sitio web] por separado.”

También está el asunto de la tarifa de suscripción que, si bien es bastante asequible, podría causar que algunos bloggers florecientes se encogan (especialmente si planea ser más bootstrap). Si planea recuperar parte de ese dinero con sus herramientas de comercio electrónico, aún tendrá que tener en cuenta el pago de un plan más caro para esa funcionalidad.

El panel de usuarios anotó Wix bastante bajo en monetización también—pero eso no quiere decir que no se pueda hacer. De vez en cuando Wix contará con blogs destacados que utilizan su plataforma, y que pueden conducir a nuevas oportunidades como fue el caso de uno de nuestros usuarios.

“Ser presentado en Wix me dio algunas oportunidades de trabajo independiente, y finalmente me dio mi trabajo de tiempo completo”, dijeron.

En última instancia, creemos que a pesar de las desventajas, Wix vale la pena por la facilidad de uso de la plataforma y las características de blogging listas para usar.

Por qué Lo Clasificamos en el #1

CREAR UN BLOG.- Wix ofrece la mejor plataforma de blogs para la gran mayoría de los lectores que vienen a este artículo (es decir, creadores de blogs principiantes). Es por eso que lo clasificamos como el número uno: la facilidad de uso es un factor tan crítico para aquellos que recién comienzan que le dimos el primer lugar solo por eso.

Ofrece una amplia gama de temas que se adaptarán a cualquier tipo de blog y sitio web que desee construir. También podrás cambiar fácilmente el aspecto y la sensación de esos temas para que tu blog se vea de la manera que quieres, sin necesidad de conocimientos de codificación.

Los usuarios con los que hablamos elogiaron la facilidad de uso de Wix y la capacidad de personalizar sus blogs en la plataforma. Nuestra propia investigación práctica lo verificó. Podríamos crear un blog de gran apariencia con cero experiencia con Wix en minutos literales. Imagina lo que podrías hacer con más tiempo.

Y si realmente desea eliminar las conjeturas al diseñar su sitio web, incluso puede dejar que Wix se encargue de él por usted respondiendo algunas preguntas y dejando que su IA avanzada se encargue del resto.

En pocas palabras: Recomendamos encarecidamente Wix a los bloggers principiantes que quieran construir fácilmente un blog de gran apariencia. Incluso los constructores de sitios web experimentados encontrarán que hay mucho que pueden obtener de Wix. Y con herramientas como su funcionalidad de comercio electrónico y marketing por correo electrónico Wix, puede crecer y dar forma a su sitio web para optimizar cosas como las ganancias y el crecimiento de la audiencia.

#2. WordPress con Alojamiento Bluehost-Mejor para Construir Blogs Altamente Escalables y Personalizables

Puntuación total: 4.2

Curva de Aprendizaje Fácil: 3.8

Personalización amigable para el nicho: 4.3

Herramientas de Creación de Audiencia: 4

Potencial de Beneficio: 4.7

WordPress es una de las plataformas de blogs más populares que hay—y por una muy buena razón.

Es un sistema de gestión de contenido (CMS) altamente personalizable para bloggers que desean construir un sitio para su negocio. También es genial si o si planeas escalar tu blog para obtener ganancias.

La razón? WordPress es de código abierto. Eso significa que no mantienen su código fuente en secreto. Los desarrolladores pueden entrar y crear widgets, complementos y otras herramientas para personalizar los blogs de WordPress, para que pueda crear cualquier tipo de blog que desee.

Un usuario de nuestro panel, que se ha quedado con WordPress durante cuatro años, describe el CMS como” amigable para blogueros ” con muchas características de SEO incorporadas. Su experiencia es compartida por muchos de nuestros otros usuarios.

Dicho esto, hay una pequeña curva de aprendizaje. Para sacar el máximo provecho de WordPress en términos de personalización, tendrás que ser más práctico con los complementos y widgets que elijas y cómo administras el backend.

Sí, eso significa que probablemente tendrá que jugar con html, CSS y codificación ligera.

Sin embargo, incluso esto es bastante sencillo en WordPress, y no tomó mucho tiempo para que nuestros usuarios aprendieran las cuerdas en absoluto.

“Sin conocimiento de WordPress cuando empecé era un poco de una curva de aprendizaje empinada, pero me di cuenta de todo lo suficientemente rápido”, dijo un usuario. “WordPress es muy intuitivo y si no puedes averiguar algo, solo tienes que buscarlo en Google o consultar YouTube y es probable que encuentres una respuesta.”

Otro se hizo eco de ese sentimiento. Sin embargo, también dijeron que “es bastante fácil de usar” después de bloguear en la plataforma durante unos días.

La compensación bien vale la pena, ya que puede obtener un sitio web fantástico totalmente personalizado según sus especificaciones exactas. Eso es lo que lo hace perfecto para crear un sitio web que esté preparado para el crecimiento de la audiencia y las ganancias.

Un usuario también pudo promocionar artículos para terceros con el fin de generar aún más ingresos. “Pude monetizar mi blog usando marketing de afiliación, junto con infoproductos como libros electrónicos y minicourses una vez que mi audiencia se hizo lo suficientemente grande”, dijeron.

También pudieron aprovechar los complementos para ayudarlos a construir su audiencia y generar crecimiento de ingresos.

“Una cosa que ayudó con eso fue crear una lista de suscriptores de correo electrónico y un boletín de noticias utilizando el plugin de Mailchimp”, agregaron. “Es imprescindible si realmente quieres monetizar tu blog.”

Y, a medida que tu blog y audiencia crezcan, podrás continuar ajustando tu sitio para acomodar ese crecimiento en la dirección que quieras ir.

Blogging con WordPress

Hora de la confesión: WordPress es en realidad el CMS que usamos aquí en Quicksprout, por lo que estamos un poco sesgados.

De hecho, somos muy parciales.

Si planeas construir un blog que atraiga a miles o incluso millones de lectores, por no hablar de monetizarlo, no podemos recomendar WordPress lo suficiente… pero el panel de usuarios tiene razón cuando dicen que es un poco difícil de aprender al principio.

A primera vista, el panel de blog para WordPress parece más complejo que la mayoría. Pero una vez que saltas, es bastante fácil envolver tu mente.

La plataforma presentó recientemente su editor Gutenberg, que puede hacer que el proceso de edición sea mucho más simple. Presentan todo lo que podrías necesitar para publicar un blog de una manera bastante intuitiva y fácil de entender.

He usado este nuevo editor antes, y realmente me gusta cómo puedes arrastrar ciertos elementos de tus publicaciones de blog y páginas a donde te gustaría que estuvieran en la versión final publicada. El diseño es muy fácil de administrar, y encontrar cosas como la configuración de la fuente y los insertos de imagen es muy fácil.

Claro, no es como la funcionalidad de arrastrar y soltar como Wix y Squarespace, ya que no puedes editar toda la página, pero está bastante cerca.

También he encontrado que WordPress es increíblemente escalable. No importa lo que quieras construir o lo grande que seas, la plataforma crecerá contigo siempre y cuando elijas los complementos adecuados.

Consejo rápido: No cometas el error de novato de descargar un MONTÓN de complementos y widgets. Es fácil pensar que necesitas todo y el fregadero de la cocina para hacer que tu blog sea genial, pero a veces, menos es más.

Además, instalar un montón de complementos es una manera fácil de bajar la velocidad de carga de su página.

Un plugin que te recomendamos es el plugin Yoast SEO. Este es un plugin de WordPress increíblemente popular que te ayuda a configurar tus publicaciones para que sean lo más amigables posible con el SEO con unos pocos pasos guiados. Honestamente, es imprescindible si estás usando WordPress.

Y si realmente quieres, puedes empezar a cambiar el código tú mismo. Dado que WordPress es de código abierto, eso significa que puedes hacer lo que quieras con él. Si conoces PHP o estás dispuesto a contratar a un desarrollador, puedes cambiar WordPress como quieras.

Un usuario lo expresó mejor: “WordPress me dio todo lo que necesitaba para crear el blog que quería. Me dio una interfaz fácil para publicar mis blogs, así como todo lo que necesitaba o quería en mi blog: una caja de suscripción, un área de autor; solo el aspecto que quería y la flexibilidad para cambiar las cosas según sea necesario.”

Elegir un Host

CREAR UN BLOG.- Para construir su propio sitio usando WordPress, necesitará comprar un nombre de dominio, obtener alojamiento web y configurar su cuenta.

Hay más información en nuestras publicaciones sobre el mejor alojamiento web y el mejor alojamiento web para WordPress, que se trata de seleccionar un host administrado que está diseñado para WordPress.La respuesta rápida: Ir con Bluehost.

Bluehost no solo es uno de los hosts web más populares, sino que también está listo para WordPress. Incluso recomiendan usar Bluehost como una opción de alojamiento.

Con un solo clic, podrá poner en marcha su sitio de WordPress en cuestión de minutos. De hecho, un usuario dijo: “Es más fácil si opta por la instalación de WordPress con un solo clic y obtiene su nombre de dominio a través de allí también. “

Nuestro propio panel de usuarios utilizó esta combinación exacta de WordPress con Bluehost para crear sus propios sitios web.

“Todavía estoy usando Bluehost después de 4 años, para la mayoría de mis sitios”, dijo un usuario. “Es ideal para principiantes debido a cómo está estructurado el modelo de precios.”

Eso es verdad. El precio de Bluehost está específicamente diseñado para atraer nuevos usuarios a partir de solo $2.75 por mes. Eso es increíblemente barato cuando se trata de alojamiento web.

Me he registrado en Bluehost usando este acuerdo antes y me sorprendió lo mucho que ofrecían por el precio, incluido el soporte al cliente 24/7, la instalación de WordPress con un solo clic y un dominio gratuito.

Bluehost también es excelente si está migrando o cambiando de otro proveedor de alojamiento.

Un usuario habló con alegría sobre el proceso de migración fácil e indoloro del host diciendo: “¡La migración del sitio web fue increíblemente fácil! Y realmente prefiero el portal en Bluehost en comparación con el lugar antiguo, además el servicio es mejor para mí.”

También tienen un excelente equipo de atención al cliente disponible por chat, correo electrónico o teléfono si surge algún problema.

“Una vez tuve un problema en el que mi sitio web se estrelló”, dijo otro usuario de WordPress con el que hablé, “y me puse en contacto con su soporte de chat y fueron capaces de identificar el problema (un plugin roto) y solucionarlo de inmediato. Estoy muy agradecido por eso.”

En general, Bluehost es la solución de alojamiento con la que quieres ir si estás empezando con WordPress. Trabajan juntos sin problemas, la estructura de precios es increíblemente asequible, y también obtienes cosas como el registro de dominios gratis. Es una obviedad.

Contras de Bloguear con WordPress

CREAR UN BLOG.- El panel de usuario me dio diversos comentarios sobre la facilidad para principiantes de WordPress. Algunos dijeron que era bastante fácil, mientras que otros señalaron que es difícil para los novatos al principio.

“No me gusta cómo se necesita un poco de curva de aprendizaje para usarlo”, dijo un usuario. Sus pensamientos mostraron que WordPress no será la opción más fácil, especialmente al construir su primer sitio. “A veces me gustaría tener mi mano más a través del proceso de creación del blog en lugar de tener que buscar un montón de videos instructivos de YouTube para aprender cómo.”

Después de probar y construir sitios yo mismo usando WordPress, puedo decir que se necesita un poco para acostumbrarse, pero una vez que lo haga, se alegrará de poner el trabajo en.

Pero incluso si te sientes incómodo al principio, sigue siendo la mejor opción si estás dispuesto a aprender y crecer en el papel de administrar tu sitio web.

Otro defecto que uno de nuestros usuarios encuestados mencionó es que WordPress carece de atención al cliente integral.

“Me gustaría que hubiera un servicio de ayuda con el que pudiera ponerse en contacto por correo electrónico o por chat”, nos dijo un usuario. .

Cuando lo comprobé, encontré que el soporte de WordPress equivalía a un foro de soporte. Después de publicar una pregunta de prueba allí, me tomó unas dos horas antes de recibir una respuesta. Si bien la respuesta fue exhaustiva y respondió a la pregunta que planteé, todavía fueron dos horas, eso puede ser mucho tiempo si hay dinero en juego con tu blog.

Por qué Lo Clasificamos en el # 2

CREAR UN BLOG.- Junto con la puntuación muy alta a través de todos los criterios, WordPress con Bluehost es un gran lugar para comenzar si realmente quieres construir un blog que crecerá contigo sin importar lo grande que seas.

Esto es especialmente bueno si planeas monetizar tu blog y optimizarlo para el tráfico/crecimiento. Eventualmente, necesitarás agregar más recursos que otras plataformas podrían no ser capaces de ofrecerte. WordPress y Bluehost pueden hacer eso.

Aunque el panel de usuarios tuvo problemas menores con la curva de aprendizaje de la plataforma, todos dijeron que fueron capaces de crear su blog ideal una vez que lo dominaron. Les gustó especialmente el nivel de personalización de WordPress, con algunos de ellos monetizando sus sitios web utilizando los muchos complementos y widgets del creador de sitios.

En pocas palabras: Construir un sitio web de WordPress lleva más tiempo que un sitio web de Wix. Sin embargo, la compensación es que su sitio web es mucho más personalizable (y potente). Y Bluehost hace que sea fácil alojar su sitio de WordPress. Como tal, recomendamos esta combinación para los bloggers que realmente quieren aumentar su tráfico y / o márgenes de beneficio.

#3. Squarespace – El mejor Creador de Blogs para Fotógrafos, Artistas y Diseñadores

Puntuación total: 4.5

Curva de Aprendizaje Fácil: 4.7

Personalización amigable para el nicho: 4.7

Herramientas de Creación de Audiencia: 4

Potencial de Beneficio: 4.7

CREAR UN BLOG.- Lo primero que noto cada vez que entro en un blog de Squarespace es lo hermoso que suele verse.

La fotografía y los diseños gráficos parecen saltar de la pantalla. Los propietarios del blog parecen ser siempre personas con mentalidad artística como ilustradores, fotógrafos, diseñadores gráficos, expertos en decoración del hogar y más.

Nuestro panel no fue una excepción. Se componían de un experto en diseño de sitios web que enseña a los lectores cómo crear sitios impresionantes, un influencer de jardinería que con frecuencia muestra fotos deliciosas de sus verduras de cosecha propia, y un diseñador de interiores que le gusta flexionar los diseños de sus habitaciones en las publicaciones de la galería.

Y hay una razón por la que todos eligieron Squarespace como su plataforma.

El trío calificó a Squarespace muy bien en todos los ámbitos. Cada criterio recibió no menos de un 4 en promedio, y muchos de los usuarios tenían palabras brillantes que decir sobre su facilidad de uso y diseños.

“Creo que tuve mi blog listo y funcionando en un día”, dijo el usuario que dirige un blog de diseño de interiores. Su sitio con frecuencia muestra fotografías cautivadoras de habitaciones de diseño ecléctico. “Squarespace ofrece plantillas limpias y hermosas que puedes modificar fácilmente.”

Sus afirmaciones están respaldadas por mi propia investigación de cientos de blogs de Squarespace. Cada una de las plantillas de la plataforma es creada por su equipo de diseñadores excepcionales, y todas se ven impresionantes.

Bloguear con Squarespace

Editar tu blog—desde la página de contactos, a la página acerca de, a la página de inicio, a tu portafolio, al propio blog—es muy fácil con Squarespace. Como Wix tienen una herramienta de arrastrar y soltar. Y a diferencia de WordPress, los usuarios no tienen que lidiar con un editor backend ocasionalmente confuso.

“Tienen un gran Lo Que Ves Es Lo Que Obtienes constructor”, dijo un usuario. “Eso significa que cuando estás construyendo la página, ves cómo se verá la página mientras la estás construyendo.”

Ese usuario también se conoce como Paige Brunson. Descubrió las maravillas de Squarespace hace años y le encantó tanto que creó una carrera próspera ayudando a otras personas a diseñar en él también.

Ella cree que el editor backend de Squarespace es superior al de WordPress porque puedes ver los cambios a medida que los haces.

“A veces, como en WordPress, estás editando tu sitio en el backend, pero luego tienes que ir al front end para ver cómo se verá cuando hayas terminado”, dijo. “Con Squarespace, a medida que construyes la publicación del blog, estás viendo que los cambios ocurren al mismo tiempo. Y creo que eso es muy, muy útil. Ese es un aspecto que lo hace realmente fácil de usar.”

Squarespace también te brinda herramientas para agregar una porción de comercio electrónico a tu blog junto con una integración de boletín informativo. Eso realmente puede ayudarte a escalar y transformar tu blog para la rentabilidad y el crecimiento de la audiencia.

“Hay bastantes características incorporadas en Squarespace para construir su negocio de la manera que desee, como una tienda, marketing por correo electrónico integrado, un área de miembros y soporte de podcast”, dijo otro usuario. “Además, tienen muchos recursos en su sitio web sobre cada función y cómo usarlas.”

Contras de Bloguear con Squarespace

Donde nuestro panel de usuarios encontró que Squarespace carecía se puede reducir a una palabra: Personalización.

Si bien la plataforma ofrece formas de agregar funciones de marketing por correo electrónico, comercio electrónico y membresía a su sitio, todavía es relativamente limitada cuando se trata de personalización general en comparación con un CMS como WordPress.

“CSS personalizado solo está disponible en el Plan de negocios”, dijo un usuario. “Es factible para mi sitio web, encontré algunos grandes tutoriales en Internet para la personalización CSS adicional y tuve que comprar un complemento de barra lateral porque no estaba integrado en mi plantilla. Para sitios web más complejos esto podría ser un problema.”

Si bien Paige es una evangelista de Squarespace, cree que podría ser mejor cuando se trata de su personalización móvil.

“El editor móvil es lo que mis estudiantes encuentran más molesto”, dice. “Con Squarespace, construir un sitio web lleva tiempo [en el escritorio], y luego tienes que literalmente ir a construir la cosa por segunda vez [para dispositivos móviles]. Es solo que consume mucho más tiempo de un proceso.”

Otro usuario también tuvo problemas menores con la intuición de Squarespace diciendo: “Podría ser más obvio qué realizar ciertas acciones. A veces tienes que cazar y hacer clic aquí y allá. De vez en cuando he borrado accidentalmente un blog porque he hecho clic en el botón equivocado.”

Por qué lo Clasificamos en el # 3

Squarespace puntuación en todas las métricas, y nuestro panel de usuarios había cosas positivas que decir acerca de la plataforma plantillas impresionantes y usabilidad general.

Sin embargo, lo eliminamos por debajo de WordPress en última instancia debido a su personalización limitada y, como resultado de la personalización limitada, la escalabilidad.

Si bien puedes crear un blog atractivo para una audiencia de tamaño decente con Squarespace, la mayoría de los usuarios pueden ser desactivados por la plataforma debido a su falta de características. Tampoco puedes acceder a herramientas como el plugin Yoast SEO de WordPress. Además de todo eso, debe pagar un precio más alto por el acceso a CSS personalizado.

Le costará un poco más maximizar las capacidades de comercio electrónico de Squarespace, ya que necesita optar por un plan más caro.

En pocas palabras: Squarespace ofrece plantillas de gran apariencia, diseños fáciles de arrastrar y soltar, y una oportunidad para mostrar tu arte, fotografías y más. Dale una oportunidad a Squarespace hoy.

#4. LinkedIn-Mejor para establecer contactos con Líderes de Opinión e Influencers

Puntuación Total: 3.7

Curva de Aprendizaje Fácil: 4

Personalización amigable para el nicho: 3.3

Herramientas de Creación de Audiencia: 4.3

Potencial de Beneficios: 3.3

LinkedIn le ofrece una audiencia integrada para profesionales de negocios de todas las tendencias, desde recursos humanos, marketing digital, finanzas, tecnología y más.

Muchos de ellos son muy activos en el sitio, con frecuencia comparten liderazgo de pensamiento y artículos entre sí a través de su feed de LinkedIn.

Así que si estás interesado en establecerte como un influencer o líder de pensamiento en tu espacio de negocio, la audiencia en LinkedIn es tu pan y mantequilla.

La plataforma tiene una cultura ya hecha y un conjunto de expectativas que un blogger de negocios soñaría con crear en su propio sitio. El desafío para ti es crear contenido atractivo y digno de compartir para crear seguidores.

Después de todo, LinkedIn es una red social. Su influencia crece en proporción al tamaño de su red. Cuantas más publicaciones publiques, más solicitudes de conexión y seguidores atraerás.

Dado que es una red social para profesionales de la industria, eso lo convierte en un gran canal para acceder a clientes potenciales y obtener comentarios rápidos de compañeros sobre sus artículos. Usted tiene la oportunidad de poner su liderazgo de pensamiento frente a todos, desde clientes potenciales y clientes, a reclutadores, a influencers en su campo.

Y puedes convertir a tu audiencia en socios y clientes.

Cada uno de los usuarios de nuestro panel aprovechó los blogs de LinkedIn para hacer conexiones de red clave y desarrollar una audiencia.

“Hasta ahora, he experimentado obtener clientes de mayor calidad a través de LinkedIn al bloguear y escribir contenido en la plataforma”, dijo un usuario con el que hablé.

Puede parecer dolorosamente obvio, pero no mucha gente se da cuenta de que la plataforma puede ser increíblemente lucrativa si estás en el negocio. La gente en LinkedIn suele ser de altos ingresos. Son ejecutivos. Son impulsores de la industria y agitadores que quieren innovar y construir negocios duraderos.

Y están dispuestos a pagar una prima a la persona adecuada que los llevará allí.

Dijo un usuario: “Probablemente pueda ganar indirectly 1,000 más o menos de LinkedIn cada mes indirectamente si realmente lo intento.”

Blogueando en LinkedIn

Crear un blog en LinkedIn es muy simple y solo requiere un perfil. A partir de ahí, es solo cuestión de hacer clic en un botón de estado de me gusta de Facebook y crear un artículo.

Al igual que Medium, LinkedIn utiliza ese editor de estilo Gutenberg que es bastante intuitivo. Nuestro panel también lo encontró muy útil, con uno diciendo: “La función de artículo es bastante fácil de usar. Simplemente añado imágenes, escribo el texto y publico—y he terminado. No hay desajustes locos o problemas de formato.”

También vale la pena señalar que hay diferencias entre una publicación de LinkedIn y un artículo.

Una publicación es una actualización más pequeña que compartirías con tu feed y conexiones. Piensa en las líneas de una anécdota rápida o un consejo profesional. Están limitados a 1.300 caracteres, que son aproximadamente 5 líneas.

Los artículos son más largos y más profundos, por supuesto. Son algo que la audiencia más amplia de LinkedIn estaría interesada en leer.

Una persona que lea tu artículo también puede seguirte desde allí, por lo que será alertada cuando publiques tu próximo artículo. Los artículos que publiques aparecerán en la sección Artículos de tu perfil de LinkedIn.

Es uno mejor que el otro? Depende, por supuesto. Después de todo, es posible que tengas una gran idea para un artículo de formato largo que a tu audiencia le encantará.

Pero, uno de los usuarios de nuestro panel piensa que cuanto más corto mejor. Como tal, recomiendan evitar hacer artículos por completo.

“Ir todo en las publicaciones multimedia y mensajes de actualización de estado corto,” dijo un usuario. “No publiques artículos completos aquí. Si quieres obtener mucha tracción, publica el tipo correcto de contenido y encuentra una manera de desviar esa atención hacia productos o servicios en los que puedas vender a la gente.”

Contras de Bloguear en LinkedIn

Si bien LinkedIn ofrece muchas oportunidades para construir su marca y crear liderazgo de pensamiento, carece en algunas áreas vitales.

Por un lado, no hay una forma intuitiva para que la gente acceda a un archivo de tus artículos anteriores como puedes encontrar en Medium o en un blog normal de Wix, Squarespace o WordPress.

En su lugar, el artículo permanecerá en tu feed de actividad, lo que requiere que hagas clic en tu perfil, luego en tu feed de actividad y luego desplázate hacia abajo hasta tu artículo. Eso es mucho trabajo para encontrar un solo artículo.

“No hay una gran capacidad de descubrimiento para las personas que quieren leer mis publicaciones de blog anteriores en LinkedIn en mi opinión”, dijo un usuario que opinó sobre la falta de una función de boletín de noticias para ayudar a promover su blog.

Ese usuario también tuvo una fuerte condena al bloguear en LinkedIn como un todo diciendo: “Los artículos notoriamente tienen un alcance horrible en el feed. Crear un blog real en LinkedIn, para mí, no vale nada.”

Por Qué Lo Clasificamos # 4

LinkedIn es una plataforma de redes sociales en primer lugar. Todo lo demás viene secundario a ese objetivo.

Lo mismo ocurre con sus artículos. No es una plataforma de blogs per se en el sentido tradicional, pero puede ser una herramienta de blogs muy efectiva para hacer crecer su red y hacer conexiones.

Y algunos de nuestros usuarios han hecho mucho dinero usando sus blogs para hacer estas conexiones.

“Gano dinero indirectamente de LinkedIn. Tengo que hacer un post, luego lanzar un enlace a un webinar en la sección de comentarios. Algunas personas se registran y luego compran mi curso a través del seminario web más adelante”, explicó un usuario.

Pero en última instancia, no es una plataforma de blogs muy efectiva si bloguear es todo lo que quieres hacer. Recomendamos ir con cualquiera de las opciones anteriores si ese es tu objetivo y apoyar a tu blog compartiendo tus publicaciones en LinkedIn.

En pocas palabras: LinkedIn es una plataforma de blogs decente solo si la estás usando para apoyar una plataforma que posees, como el sitio web de tu negocio. No puedes monetizarlo directamente, y dependes completamente de un algoritmo para el alcance y el engagement.

Pero si estás blogueando sobre temas de negocios como administración o marketing, LinkedIn es una buena oportunidad para hacer crecer tu red y audiencia. Hay una comunidad preexistente de personas que hablan sobre esos temas y están listas para leer tus publicaciones.

#5. Medio-Mejor para conseguir un punto de apoyo en los Blogs para una Audiencia

Puntuación Total: 3.3

Curva de Aprendizaje Fácil: 4.3

Personalización amigable para el nicho: 2.6

Herramientas de Creación de Audiencia: 3

Potencial de Beneficios: 3.3

Medium es fácilmente una de las plataformas más polarizadas que existen, y sin duda es la más controvertida de nuestra lista.

Es el hogar de bloggers enfocados en crear contenido de nicho para los lectores. También es donde puedes encontrar algunos de los contenidos más provocadores e incendiarios en línea.

Lo que realmente hace que Medium destaque para escritores como nuestro panel de usuarios son sus comunidades integradas de lectores. Las personas pueden navegar por su vasta biblioteca de publicaciones, encontrar su blog y suscribirse a él con un solo clic. También puede enviar su propia escritura a otras publicaciones para tener la oportunidad de que se publique en otros blogs medios.

Como resultado, su contenido tiene un techo más alto para la viralidad, siempre y cuando se mantenga consistente con la escritura.

“Es solo enchufar y resoplar y seguir adelante”, nos dijo un usuario. “Incluso si no tienes experiencia escribiendo, y solo quieres escribir, no es difícil comenzar y encontrar una audiencia.”

La capacidad de aprovechar un pozo de lectores fue un atractivo para muchos usuarios, especialmente después de su experiencia menos que estelar en otra plataforma de esta lista.

“Definitivamente recomiendo ni siquiera comenzar con un blog tradicional de WordPress”, dijo un usuario. “Simplemente ve a Medium porque funciona como una herramienta de blogging y una plataforma de redes sociales. Naturalmente, habrá una audiencia mucho más grande allí para que la gente lea tu trabajo.”

Medium también le da la posibilidad de recibir pagos directamente desde sus blogs a través del Programa de Socios Medium. Esto permite a los escritores recibir un pago por su trabajo en función de la cantidad de compromiso que obtienen sus artículos.

Algunos bloggers rutinariamente hacen seis cifras al año de sus publicaciones, aunque incluso Medium se apresura a señalar que solo el 7% gana más de $100 por año. Todo esto hace que sea una buena plataforma si quieres encontrar y cultivar una audiencia de fans de tu escritura, y hacer un poco de dinero en efectivo en el camino.

Blogueando en Medium

Hay dos formas principales de bloguear en Medium:

Publica en tu propia publicación. Esto implica crear tu propia página Medium que pueda enfocarse en cualquier tema que desees. A continuación, crea contenido que se publicará específicamente en esa página. Esta es la forma más fácil de publicar de inmediato. Enviar a otras publicaciones. Esto es cuando escribes un artículo con la esperanza de publicarlo en otro blog Medio. Si bien esta es una buena manera de aprovechar la audiencia de una publicación establecida, significa que necesita escribir un artículo completo de antemano sin garantía de que se publicará en absoluto.

Después de usar Medium para hacer ambas cosas, puedo dar fe de que es increíblemente fácil de usar.

Todo lo que tiene que hacer es hacer clic en “Escribir” y puede comenzar a escribir un artículo Mediano. El panel de control se parece mucho al editor Gutenberg de WordPress, por lo que es bastante intuitivo. Una vez que haya terminado, simplemente haga clic en publicar y estará en el mundo.

Enviar a otras publicaciones es una buena manera de acceder a las audiencias. Sin embargo, escribirás sobre especificaciones como dijimos. Y existe la posibilidad de que rechacen tu artículo por completo.

La alternativa a eso es crear su propia Publicación en Medio que definitivamente recomiendo.

Esto le da la opción de agregar otros escritores y editores a su blog, junto con la capacidad de aceptar envíos. Esto realmente puede ayudar a rellenar su calendario editorial con poco esfuerzo de su parte, para que pueda tener acceso a un flujo de contenido para sus lectores.

Uno de los usuarios de nuestro panel ayudó a fundar una de las publicaciones más grandes y populares de Medium: The Writing Cooperative. De hecho, actualmente cuentan con alrededor de 226,000 seguidores en el sitio y publican varias veces cada día.

“La Cooperativa de Escritura comenzó en Medium en 2014. En algunos aspectos, hemos crecido con la plataforma”, dijo el cofundador Justin Cox. “[.] El contenido de la Cooperativa de Escritura a menudo se recomienda en los feeds de usuarios, que es una gran manera de hacer crecer una audiencia.”

Justin continuó diciendo que él no se gana la vida de la Cooperativa de Escritura, pero él y su cofundador son capaces de generar algunos ingresos mediante la creación de un Patreon para la publicación, así como el lanzamiento de un programa de entrenamiento para su comunidad. “Todo lo que hacemos está orientado a apoyar y alentar a los escritores”, agregó.

También tiene la opción de aceptar envíos de otros escritores cuando crea una publicación. Eso podría ser realmente genial para ayudar a hacer crecer tu blog mientras haces conexiones con más usuarios.

Contras de un Blog Medio

CREAR UN BLOG.- Si bien nuestro panel de bloggers Medios encontró que la plataforma era en general fácil de usar, tenían perspectivas variadas sobre cómo funciona en última instancia para construir una audiencia.

Uno de nuestros usuarios simplemente no estaba satisfecho con la forma en que la plataforma los compensa y aumenta la señal (o más bien, no aumenta la señal) su contenido.

“Medium me ayudó a aumentar mi audiencia al empujar mi mejor contenido hacia promociones externas y nuevos usuarios de Medium, pero últimamente, esto se ha detenido y supongo que es debido al gran volumen de nuevos escritores”, dijo el usuario. “Cuando se trata de atraer nuevos lectores, siento que Medium puede hacer mucho más.”

Luego explicaron cómo también se sentían frustrados por el sistema de pago de la plataforma y la falta de transparencia que lo rodea. De hecho, incluso tuvieron que ir un paso más allá para ayudar a comercializar mejor su blog.

“Tuve que invertir dinero de mi propio bolsillo para dar a conocer la publicación que creo que atrajo a nuevos lectores, pero mis esfuerzos realmente no fueron reconocidos por Medium”, explicaron.

Otro usuario expresó una opinión similar con respecto al programa de pago. “Gano unos cuantos dólares”, me dijeron. “No paga lo suficiente como para justificar el tiempo y el esfuerzo que puse por escrito.”

Inherente a la estructura de la plataforma es un estilo muy Juegos del Hambre de ganar lectores y ganar dinero. Estás constantemente compitiendo contra otros artículos por la atención de la gente, y luchando contra publicaciones más grandes y más establecidas.

Esto puede ser muy desalentador para algunos bloggers, especialmente si estás tratando de lanzar una publicación por primera vez.

“A veces, incluso si su artículo se publica en esas enormes publicaciones exclusivas, ni siquiera obtienen mucho engagement en primer lugar”, dijo otro usuario. “Entonces, es como si estuvieras luchando por nada.”

Esa es una fuerte crítica con la que no puedo evitar estar de acuerdo hasta cierto punto. Medium es una plataforma para bloggers dispuestos a poner en las horas y crear contenido que la gente quiere leer, pero puede ser muy desalentador tanto al principio como después de que comiences a ganar tracción.

Por Qué Lo Clasificamos #5

CREAR UN BLOG.- Medium es un gran jugador en el espacio de blogs con personajes como el ex presidente Barack Obama y celebridades de la lista A como Chrissy Teigen usando la plataforma. Grandes marcas como Patagonia también aprovechan el sitio para alojar sus propios blogs.

Es una buena plataforma para construir una audiencia si eres diligente y publicas constantemente, pero su falta de transparencia cuando se trata del algoritmo, así como su Programa de Socios, resultó en un rango más bajo en la lista.

En pocas palabras: Medium es una buena plataforma de blogs tradicional que te da la oportunidad de poner tu escritura delante de más personas. Como dijo nuestro panel de usuarios: Es una plataforma de blogs junto con una plataforma de redes sociales.

La desventaja es que hay límites en lo alto que puede ir como parte del Medio. No poseerás el tráfico y no podrás hacer cosas como vender anuncios, por ejemplo, por lo que tu potencial de ganancias es bastante limitado. Puedes usar Medium para tener una idea de bloguear, encontrar tu voz y comenzar a atraer a una audiencia. Pero una vez que obtienes seguidores, es mejor que saltes del barco a otra plataforma, como WordPress, sobre la que tienes control total.

Cómo Elegimos Qué Productos Revisar

CREAR UN BLOG.- Elegimos nuestras cinco principales plataformas de blogs centrándose en cuatro cualidades esenciales:

Curva de Aprendizaje Fácil Personalización Amigable para el Nicho Herramientas de Creación de Audiencia Potencial de Beneficios

Consejo: Puede saltar abajo para una mirada aún más profunda a este criterio.

Investigamos docenas de los creadores de blogs y plataformas más populares y prominentes utilizando los cuatro elementos anteriores como una forma de juzgar la calidad del creador de blogs.

Este proceso implicó una investigación “más ligera” que se veía diferente de una plataforma a otra. Por ejemplo, crearíamos una cuenta gratuita con los sitios de blogs y construiríamos una página de blog de prueba simple cuando pudiéramos. También analizamos cada una de las características y herramientas de la plataforma en sus planes de pago si los tenían.

Al hacer esto, pudimos tener una idea de las fortalezas, debilidades y usuarios objetivo de cada sitio de blog.

Finalmente, redujimos nuestra lista de 12+ a cinco una vez que sentimos que teníamos un conjunto de productos que ejemplificaban cada uno de los criterios de maneras únicas. Este proceso suele tardar de una a dos semanas en completarse.

Una vez hecho esto, pasamos al siguiente paso: hablar con usuarios reales para cada producto.

Cómo Revisamos Cada Producto

CREAR UN BLOG.- Si quieres saber qué tan bien se cocina un filete, no le preguntas a la vaca o al chef, sino a la persona que se lo comió.

Lo mismo ocurre con las plataformas de blogs: La mejor manera de entender su calidad es hablando con usuarios reales.

Ellos son los que tienen experiencia práctica con el producto, habiendo pasado desde horas hasta años construyendo sus blogs. Saben lo que está funcionando, lo que aman y lo que hay que mejorar.

Para obtener comentarios reales de usuarios reales, nos pusimos en contacto con los usuarios de cada una de las plataformas con el fin de obtener un panel de tres usuarios cada uno.

En total, nos comunicamos con 116 usuarios para obtener nuestros resultados. Para verificar que realmente eran usuarios de la plataforma del blog,:

Se utilizó una consulta de búsqueda avanzada que nos dio resultados para los bloggers que utilizan la plataforma para Squarespace y Wix.

Lee las listas destacadas de usuarios reales publicadas oficialmente por Wix y Squarespace.

Obtener una lista de clientes de Bluehost verificados y luego usar una simple verificación de fuente de página para verificar que también usan WordPress.

Rastreó LinkedIn en busca de bloggers e influencers prolíficos y se aseguró de que hubieran publicado más de diez artículos en LinkedIn y publicado recientemente en algún momento del último año calendario.

Pasó por Medium para bloggers y publicaciones para asegurarse de que habían publicado más de diez publicaciones Medium y publicado recientemente en algún momento del último año calendario.

Una vez verificado, preguntamos a cada usuario si estaría dispuesto a ser encuestado o entrevistado sobre su experiencia en la plataforma del blog.

Las preguntas tanto para la encuesta como para la entrevista fueron idénticas. Incluyeron la calificación del producto en función de cada uno de los cuatro criterios siguientes en una escala del uno al cinco (uno es el peor y cinco el mejor). Tomamos el promedio de las calificaciones de cada usuario para determinar la puntuación total.

Lo que Aprendimos al Elegir la Mejor Plataforma de Blogs

CREAR UN BLOG.- Nuestra mayor conclusión de nuestra investigación: Simplemente no hay un enfoque único para bloguear.

Una persona que usa Medium va a ser un blogger diferente a una persona que usa WordPress. La plataforma adecuada para usted será, en última instancia, única para sus necesidades.

Sin embargo, hay algunos elementos que creemos que son universalmente aplicables cuando se trata de buscar la plataforma de blogs adecuada.

Curva de Aprendizaje Fácil

CREAR UN BLOG.- Si eres un nuevo blogger, probablemente no quieras comenzar con una plataforma demasiado compleja. Es posible que te sientas ambicioso y quieras aprender a crear un sitio web grande, pero te recomiendo no hacerlo por dos razones:

1. Te vas a quemar, rápido. Es fácil morder mucho más de lo que puedes masticar al principio. Cuando eso suceda, terminarás cansándote de tu proyecto de blogging muy rápido. Incluso podría abandonarlo por completo como resultado.

2. Hay maneras mucho más fáciles (y mejores) de hacerlo. Todas las plataformas en esta lista son fáciles de usar, pero algunas son más fáciles de recoger que otras.

Así que encuentra una plataforma que le permita lanzar de forma rápida, barata y fácil.

Medium y LinkedIn son bastante sencillos para comenzar: Simplemente crea una cuenta y puede comenzar a publicar inmediatamente después. Tampoco tiene que preocuparse por cosas como nombres de dominio, alojamiento web o incluso personalización de páginas con estas opciones. Las plataformas se encargan de todo eso por ti.

Pero si eres un principiante que quiere poseer su plataforma con un sitio de blog personal, Wix es la opción destacada. Tienen la curva de aprendizaje más fácil de cualquier creador de blogs que hayamos visto hasta ahora. Y los usuarios con los que hablamos tuvieron excelentes críticas de su propia experiencia usando la plataforma.

“[Wix] es muy intuitivo y tiene excelentes herramientas para crear diseños de sitios web individuales”, nos dijo un usuario de Wix.

Así que si no tienes miedo de ensuciarte un poco las manos, entonces te recomiendo Wix. En última instancia, le darán la mejor combinación de simplicidad y poder del sitio web.

Personalización Amigable para el Nicho

CREAR UN BLOG.- Quizás la decisión más importante que puedes tomar para tu blog es sobre qué tema escribirás. Esto va a determinar su audiencia, su tamaño y su éxito final.

No importa lo que elijas, sin embargo, vas a querer asegurarte de que tu blog te permita personalizar su aparición para que se ajuste al nicho de tu tema. Esto ayuda a desarrollar la identidad de tu blog y de tu marca, y a crear una relación más fuerte con tu audiencia.

Como puede ver anteriormente, los sitios web que revisamos no todos tienen el mismo nivel de personalización. Por ejemplo, WordPress te da muchas más oportunidades para personalizar todo, desde los colores de tu sitio web y diseños de artículos hasta tu nombre de dominio y las fuentes que usas.

Si hay algo que no puedes hacer bien desde tu panel de control, simplemente puedes instalar un plugin o un widget para hacerlo por ti (o ensuciarte las manos con un pequeño código).

Tanto Wix como Squarespace siguen a WordPress en términos de personalización. Cada una de estas plataformas ofrece miles de temas que puedes usar para elegir el aspecto y la sensación exactos que deseas de tu blog. Son la mejor opción si quieres ir por un blog más tradicional y tener tu propia plataforma.

Plataformas como Squarespace incluso ofrecen herramientas nativas para hacer cosas como agregar una tienda de comercio electrónico para personalizar aún más tu blog.

“Una de las razones por las que recomendando Squarespace a pequeñas empresas o bloggers es porque no necesitas ir a comprar un plugin de terceros para agregar una tienda o tener tu Instagram en el pie de página, o crear tu colección de boletines por correo electrónico”, dijo Paige Brunton, la entrenadora de diseño de Squarespace en nuestro panel. “Es realmente un sistema todo en uno, lo cual es realmente maravilloso.”

Sitios web como LinkedIn y Medium ofrecen opciones de personalización limitadas, solo te dan la capacidad de cambiar tu logotipo y las imágenes en tus publicaciones de blog. Sin embargo, la compensación es que ofrecen mejores formas de hacer crecer tu audiencia.

Herramientas de Creación de Audiencia

CREAR UN BLOG.- Las buenas plataformas de blogging te ofrecen diferentes herramientas para hacer crecer tu audiencia. Esto podría venir en forma de herramientas SEO (para ayudar a tus publicaciones a posicionarse mejor en los resultados de búsqueda) o podrían ayudarte a conectarte con nuevos lectores en su propia plataforma.

Por ejemplo, Medium es una gran plataforma de blogs si quieres aprovechar una gran audiencia existente y volverse viral. Tenga en cuenta: Va a tomar trabajo—e incluso entonces, el éxito no está garantizado. Estás en deuda con su algoritmo y eso siempre va a venir con el riesgo.

“Medium me ayudó a aumentar mi audiencia al impulsar mi mejor contenido”, nos dijo un usuario. “Pero últimamente, esto se ha detenido [When] Cuando se trata de atraer nuevos lectores, siento que Medium puede hacer mucho más.”

Pero su algoritmo también puede ayudar a que tus artículos sean descubiertos por lectores interesados. Por ejemplo, pueden elegir promocionar sus artículos y publicaciones en su boletín diario.

Wix, Squarespace y WordPress tienen una variedad de herramientas de marketing, como integraciones con Google Analytics y paneles de SEO para ayudar a aumentar el tráfico. De hecho, cualquier herramienta que te ayude a elevar tus rankings en motores de búsqueda puede realmente ayudar a turbo-cargar tus esfuerzos de creación de audiencia.

Hay una razón por la que la herramienta SEO Yoast de WordPress es tan popular como lo es. Cuando te centras en conseguir tráfico orgánico, te ahorra dinero que de otra manera gastarías en anuncios digitales en Facebook o Google. En general, esto es genial si quieres tener un enfoque mucho más práctico y bajo el capó de tu estrategia de crecimiento.

Plataformas como LinkedIn carecen de estas herramientas. Sin embargo, pueden ser parte de una estrategia de crecimiento más grande al permitirle hacer conexiones vitales con personas influyentes y creadores de cambio en su industria. Esas conexiones pueden realmente ayudar a hacer crecer tu alcance de blogging también.

Potencial de Beneficios

CREAR UN BLOG.- Somos realistas: Quieres ganar dinero con tu blog. Eso está totalmente bien. De hecho, le animamos a hacerlo.

Sin embargo, la plataforma de blog que finalmente elija va a tener un impacto masivo en la cantidad de dinero que posiblemente puede hacer y cómo lo hace.

Por ejemplo, con LinkedIn, serás el más limitado en tu potencial de ganancias. Esto se debe a que la plataforma no te permitirá implementar estrategias típicas de creación de ganancias en blogs, como la publicidad en la página, pero aún puedes ganar dinero promocionando cosas como seminarios web, libros electrónicos y cursos en línea.

Medium ofrece su Programa de Socios que permite a los escritores ganar dinero con sus artículos basados en el “compromiso de los miembros”. “Eso significa que si otras personas leen, comentan y les gusta su historia, se le pagará por Medio de la fuerza de eso.

Pero, usted todavía no será capaz de ganar dinero de la publicidad. Y también, su Programa de pareja parece ser una manera bastante difícil de ganarse la vida de cualquier tipo. Incluso tuvimos un usuario que nos dijo que tenía que invertir su propio dinero para dar a conocer su publicación.

Por supuesto, todavía puedes usar esos sitios para ganar dinero a través de estrategias como marketing de afiliados o coaching y otros servicios independientes. Pero recuerda: También estarás completamente en deuda con su algoritmo para el tráfico. Eso significa que un cambio de algoritmo puede significar la diferencia entre ganar dinero y cerrar completamente su negocio.

Eso tampoco es una exageración. Los cambios en el algoritmo han sido notorios por cerrar blogs exitosos al limitar su tráfico.

Si ganar dinero es importante para ti, entonces te recomendamos controlar tu propia plataforma construyendo tu propio blog con WordPress. Usted será capaz de personalizar completamente su sitio y construir su blog para optimizar para obtener ganancias.

Plataformas como Squarespace y Wix ofrecen formas nativas de monetizar tu blog al brindarte herramientas para agregar tiendas de comercio electrónico a tu sitio web. Sin embargo, no cuentan con el mismo nivel de personalización que WordPress, por lo que estarás más limitado en cómo puedes ganar dinero y hacer crecer tu blog.

Wix, WordPress y Squarespace te dan una forma de ser realmente dueño de tu blog al final del día. Es tu plataforma, así que puedes hacer con ella lo que quieras. De esa manera, no tendrá que preocuparse por los cambios de algoritmo que arruinen su tráfico y podrá implementar tantos o tan pocos métodos de obtención de ganancias como desee.

Conclusión

CREAR UN BLOG.- TL; DR: Aquí está nuestra lista de las mejores plataformas de blogs:

Wix-Lo mejor para principiantes Construyendo un Blog Profesional WordPress con Bluehost-Mejor para Blogs Altamente Escalables y Personalizables Squarespace-Ideal para Fotógrafos, Artistas y Diseñadores LinkedIn-Mejor para establecer contactos con Líderes de Opinión e Influencers Medio-Mejor para conseguir un punto de apoyo en los Blogs para una Audiencia

Si bien la plataforma que finalmente elija estará determinada por sus necesidades únicas, definitivamente podrá encontrar lo que está buscando utilizando nuestra lista anterior y la metodología para guiarlo.

Una vez que elija una plataforma, diríjase a nuestra página Todo sobre blogs para obtener algunos de nuestros mejores consejos, tácticas y estrategias para crear el blog de sus sueños.