By

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Crear cuenta empresarial gmail. Si eres propietario de un nuevo negocio y amas Gmail tanto como yo, probablemente dudes en perder los servicios de Gmail para crear una nueva cuenta de correo electrónico que use el nombre de dominio de tu empresa (@yourcompany.com). Estas son las buenas noticias—no es necesario.

Crear cuenta empresarial gmail

Google te permite vincular tu dominio a Gmail a través de una cuenta de Google Workspace (anteriormente G Suite) para que puedas seguir usando Gmail con tu nueva cuenta @ yourcompany.com dirección de correo electrónico.

A continuación, analizo cómo crear una nueva cuenta de Gmail empresarial con Google Workspace.

¿Qué es Google Workspace?

Google Workspace es la colección de herramientas de productividad y colaboración basadas en la nube de Google diseñadas para empresas.

Al igual que una cuenta de Gmail te permite usar todas las herramientas de Google para tus necesidades personales, una cuenta de Google Workspace te ofrece las versiones empresariales de las mismas herramientas con una dirección de correo electrónico que utiliza el dominio .com u otra dirección de dominio de tu empresa.

Lo que hace que Google Workspace sea tan bueno no son solo sus herramientas individuales (Drive, Calendario, Documentos, Presentaciones, Hojas de cálculo, Formularios, Meet y muchas más), sino también la forma en que estas herramientas se integran entre sí. Por ejemplo, ya sea que esté leyendo correos electrónicos o trabajando en un documento de Google, puedo hacer clic en el ícono de Google Calendar en la barra de herramientas del lado derecho para verificar mi horario para el resto del día sin salir de mi pestaña actual.

En resumen, es una de las mejores maneras de obtener el correo electrónico de su empresa en su propio dominio, junto con el resto de las aplicaciones de Google que ayudarán a los miembros de su empresa a colaborar.

¿Cuánto cuesta Google Workspace?

Si bien las personas pueden crear su propia cuenta con Google y usar las herramientas estándar de Google Workspace de forma gratuita, las empresas deben pagar mensualmente por usuario para usar Google Workspace, con planes que oscilan entre $6 y $18 o más por usuario por mes.

Google también ofrece un plan «Enterprise» con precios personalizados, que proporciona funciones avanzadas como cifrado S/MIME, almacenamiento ilimitado y soporte mejorado.

Crear una cuenta de Gmail para empresas frente a una cuenta de Gmail gratuita

Cualquiera puede crear una cuenta personal de Gmail de forma gratuita; es solo una dirección de correo electrónico creada con el dominio de Gmail (por ejemplo, luke@gmail.com). Con una cuenta gratuita de Gmail, puede utilizar las herramientas y servicios básicos de Google.

Una cuenta de Gmail para empresas es un plan de pago que requiere que tengas tu propio dominio. Esto tiene sentido: no desea que la dirección de correo electrónico de su empresa termine en @gmail.com Desea que termine en el nombre de dominio de su empresa. Las cuentas comerciales también vienen con características adicionales, que incluyen mucho más almacenamiento que una cuenta gratuita de Gmail, administración de acceso a la cuenta y medidas de seguridad avanzadas.

Configurar tu cuenta de Google Workspace

¿Listo para crear la cuenta de Google Workspace de tu empresa? Haz clic en el botón Comenzar en el sitio de Google Workspace o en un plan específico en la página de precios de Workspace. Ingrese el nombre de su empresa y seleccione la cantidad de empleados que tiene su empresa. No te preocupes, siempre puedes agregar más personas a medida que tu equipo crezca.

Crear cuenta empresarial gmail

Luego, ingrese una dirección de correo electrónico actual (a la que Google enviará la información de su cuenta después de registrarse), ingrese el dominio de su empresa (o compre uno a través de Google en el acto) y proporcione la dirección de su empresa para fines de facturación y locales.

Puedes ingresar tu nombre de dominio actual o buscar uno nuevo para usar con Google Workspace si aún no tienes uno. Google cobra 12 dólares al año por los nombres de dominio .com,. net y. org, y 30 dólares al año por los nombres de dominio .co. Utilicé un dominio existente en lugar de comprar uno nuevo a través de Google.

Crear cuenta empresarial gmail

Todo lo que queda es crear su propia cuenta de Google Workspace. Ingresa una dirección de correo electrónico (nombre de usuario) que quieras usar con tu dominio, junto con una contraseña para tu nueva cuenta de Google Workspace. Usarás esta dirección de correo electrónico y contraseña para iniciar sesión en cualquier aplicación de Google en el futuro, así que elige sabiamente.

Crear cuenta empresarial gmail

Google le pedirá que revise su plan e ingrese su información de pago. De forma predeterminada, es el plan Business Standard, pero puede actualizarlo o degradarlo durante la prueba.

Crear cuenta empresarial gmail

Envía tu información y verás un mensaje para ingresar a la pantalla de configuración de Google Workspace. Google hace que configurar el resto de su cuenta sea tan simple como completar un formulario de Google.

Verifica tu nombre de dominio

Fanfarria de Cue: ¡ahora tiene una cuenta de Gmail empresarial! Si estás usando un dominio que ya posees, ahora tienes que demostrar la propiedad a Google para que nadie más intente crear una cuenta con tu dominio.

Una vez que haga clic en Proteger, Google detectará dónde está alojado su nombre de dominio, si es posible, y le dará el enlace para iniciar sesión en la página de administración de su dominio. Dependiendo de su DNS, es posible que pueda verificar su dominio y conectarlo a Google con solo hacer clic en un botón.

Crear cuenta empresarial gmail

GoDaddy es el DNS de mi dominio y, después de iniciar sesión, Google verificó y protegió mi dominio y activó Gmail en menos de cinco minutos. Si Google no lo hace en el acto cuando inicia sesión en su DNS, no hay problema, repasaré los pasos para hacerlo manualmente.

Crear cuenta empresarial gmail

Una de las formas más sencillas de verificar tu dominio manualmente es agregando una metaetiqueta (proporcionada por Google durante la configuración) a la sección de encabezado de tu sitio web o cargando un archivo HTML en el servidor de tu sitio web.

La primera opción es fácil si su sitio web funciona con WordPress. Simplemente abra la página de administración de su sitio en yoursite.com/wp-admin, haga clic en Apariencia > Personalizar en el menú de la izquierda y seleccione Encabezado en la lista de archivos de la derecha. Agregue la metaetiqueta antes de la etiqueta </head> en el editor de código y guarde los cambios.

Agregar registros MX

A menos que Google se conecte automáticamente a su DNS cuando inicie sesión, haciendo el trabajo técnico por usted, tendrá que agregar registros de intercambio de correo (MX) en su configuración de DNS para permitir que Google Workspace maneje las funciones de correo electrónico para su dominio. Google los proporciona durante la configuración: todo lo que tiene que hacer es navegar a la configuración de su registrador de nombres de dominio, cuenta de alojamiento o servidor y agregar estos registros a la configuración de su nombre de dominio.

En GoDaddy, por ejemplo, encontrará la configuración de DNS iniciando sesión en GoDaddy Domain Portfolio y haciendo clic en los tres puntos junto al dominio que está conectando a Google Workspace. Muchos otros hosts compartidos o VPS usan cPanel, que tiene una página de configuración de DNS dedicada, para la administración del sitio. De cualquier manera, agregue la configuración de DNS que Google muestra en la página de configuración de Google Workspace y guarde los cambios.

Crear cuenta empresarial gmail

Agregar miembros del equipo a tu cuenta

A menos que seas un emprendedor en solitario, es hora de agregar a tus compañeros de equipo, compañeros de trabajo y/o empleados a tu cuenta de Workspace. Como habrás notado anteriormente, puedes agregar miembros del equipo durante la configuración inicial, pero aquí te mostramos cómo agregar usuarios en cualquier momento después de esto:

Vaya a la consola de administración y seleccione Directorio.

En Usuarios, selecciona la opción Agregar nuevo usuario y crea nuevas cuentas de Gmail para empresas para los miembros de tu equipo.

Crear cuenta empresarial gmail

Cómo administrar tu nueva cuenta de espacio de trabajo

Ahora que ha terminado con la configuración inicial, puede personalizar su cuenta de Workspace para satisfacer las necesidades únicas de su empresa. En la consola de administración, ve a la pestaña Aplicaciones y selecciona Google Workspace. Aquí es donde encontrarás la configuración de todas las aplicaciones de tu espacio de trabajo.

Crear cuenta empresarial gmail

Por ejemplo, si navegas a Gmail, verás opciones para modificar la configuración del usuario, como temas y confirmaciones de lectura, configuración de enrutamiento, configuración de seguridad y más. Recuerde, ajustar esta configuración afecta a todos en su organización. Se vuelven bastante granulares, así que tómate tu tiempo para familiarizarte con tus opciones.

Crear cuenta empresarial gmail

Siempre que desee realizar cambios adicionales en cualquier aplicación de espacio de trabajo, simplemente inicie sesión admin.google.com para acceder a la consola de administración.

Crear cuenta empresarial gmail