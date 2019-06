Craig Federighi en el iPad Esperado Externo de Soporte de la Unidad: ‘estamos Dispuestos a Reconocer la década de 1990’

En el último episodio de la AppStories podcast, los anfitriones de Federico Viticci y Juan Voorhees se sentó con Apple jefe de ingeniería de software, Craig Federighi, para discutir la WWDC 2019 anuncios, incluyendo el Proyecto Catalizador, SwiftUI, y iPadOS.

el Proyecto Catalizador hará mucho más fácil para los desarrolladores para ampliar las aplicaciones de iPad para el Mac. En muchos casos, la adición de macOS apoyo a una aplicación para iPad es tan fácil como abrir un proyecto de Xcode y haciendo clic en el Mac casilla de verificación, aunque Apple se anima a los desarrolladores a optimizar sus aplicaciones para ofrecer una verdadera experiencia de Mac.

Federighi cree Proyecto Catalizador que permitirá a muchos desarrolladores a llevar a sus iPad aplicaciones para el Mac, Apple ha eliminado la brecha entre su UIKit marco de las apps de iOS y su AppKit framework para aplicaciones Mac:





Federighi expresó su emoción por el Proyecto Catalizador, señalando que él ha visto muchas de las aplicaciones que se ven fantásticos en la iPad que el que ha querido en el Mac. Con macOS Catalina y Xcode 11, que es ahora una posibilidad, con siendo Twitter una de las varias empresas que planea extender su iPad aplicación para el Mac.

agregó que el Proyecto Catalizador da a Apple en el “mismo tipo de beneficios de ser capaz de tener un único equipo que puede centrarse en hacer una cosa que la mejor y la liberación a través de todas nuestras plataformas,” lo que tiene “un montón de sentido” a la empresa.





Como para los nuevos de Apple SwiftUI marco, que permite a los desarrolladores usar fácil-a-entender declarativa de código para crear lleno de funciones, interfaces de usuario, Federighi dijo dando a los desarrolladores una herramienta que es “expresivo, y que interactivo” va a resultar en la mejor de las ideas y por lo tanto mejores apps de seguir adelante:

Convertir a la nueva iPadOS plataforma, Federighi dijo que el iPad “se ha convertido en algo realmente distinto desde el teléfono” a través de los años y, en consecuencia, fue merecedor de un sistema operativo que proporciona una “distinta de la experiencia”:

Cosas como Arrastrar y Soltar, la Vista Dividida, Deslice Más, Apple Lápiz… estas cosas son las que realmente definen una manera diferente de trabajar con el dispositivo. Cuando trabajo en mi iPad , No me siento como que estoy trabajando en un gran teléfono… o como yo estoy trabajando en un Mac. Me siento como que estoy trabajando en un iPad . Lo que mean cuando decimos macOS, o cuando decimos tvOS, que es un iOS basado en la plataforma, o cuando decimos watchOS, que en su esencia es iOS, estas cosas que para nosotros son las definiciones de experiencias. Hay un watchOS experiencia a la medida para aplicaciones que hacen sentido en su muñeca. tvOS, de 10 pies de interfaz de usuario que tiene sentido en ese contexto. iPadOS se ha convertido en un distintivo de la experiencia. Hemos estado trabajando en nuestro camino de manera constante a lo largo del tiempo. Con el trabajo que hemos hecho este año, nos sentimos en un lugar donde este fue realmente una cosa distinta.