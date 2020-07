Joven repitió la hazaña todos los días en que su madre estuvo internada hasta que el jueves pasado ésta murió.

Un joven palestino subió a la ventana de la unidad de Cuidados Intensivos de un hospital todas las noches en que su madre estuvo internada allí con Covid-19. La mujer no pudo resistir la enfermedad y la imagen de su hijo se hizo viral en las redes sociales.

El protagonista de la imagen es Jihad Al-Suwaiti, de 30 años, que cada noche escalaba hasta la ventana del hospital estatal de Hebón, en la localidad de Beit Awa.

Su objetivo era ver a su madre, Rasmi Suwaiti.

Rasmi estaba luchando contra la leucemia cuando contrajo el virus. Fue internada en Cuidados Intensivos y desde siempre su hijo se dio cuenta de que sería una lucha difícil de ganar. Y así fue. Murió el jueves pasado, cinco días después de ser internada.

Durante todos esos días, su hijo subió a la ventana para observarla, ya que las visitas están prohibidas en los hospitales.

Su historia – e imagen – se compartió en las redes sociales, donde ya se hizo viral. Después de la muerte de su madre, Jihad tuvo derecho a una caricatura en su honor.

The son of a Palestinian woman who was infected with COVID-19 climbed up to her hospital room to sit and see his mother every night until she passed away. pic.twitter.com/31wCCNYPbs

— Mohamad Safa (@mhdksafa) July 18, 2020