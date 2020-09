No se lave el rostro con agua del grifo. Comprenda

“Aunque la infección en gatos callejeros no se puede entender completamente, es razonable especular que estas infecciones probablemente se deben al contacto con el medio ambiente contaminado por SARS – CoV -2 o personas con Covid -19 que los alimentan”, explicó el líder del estudio Meilin Jin, en un comunicado de prensa.

Los investigadores notaron que a pesar de no presentar síntomas, los felinos examinados tenían anticuerpos contra el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad de Covid-19. Se cree que los humanos han infectado a los felinos con la patología.

