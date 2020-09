Los estudios pasan ahora a tener por objetivo determinar si el 35% de los pacientes portadores del virus inactivado consiguen desarrollar anticuerpos, diferentes del paciente que permaneció con el patógeno durante cinco meses, y no consiguió desarrollarlos.

Los responsables de la investigación encontraron que en el 40% de los casos después de los catorce días de cuarentena, recomendados por las autoridades de salud de todo el mundo, los pacientes pueden seguir dando positivo para covid-19, pero el virus, a pesar de su presencia en el cuerpo, ya no tiene capacidad de transmisión.

La paciente, que no fue identificada, es una profesional del área de salud, en Río de Janeiro, que en marzo presentó síntomas leves asociados a covid-19 y permaneció en cuarentena domiciliaria para orientación médica. Ella regresó a la actividad, después de pasar los últimos cinco meses completamente asintomática.

La información forma parte de un estudio del laboratorio de Virología Molecular de la UFRJ, al cual el periódico brasileño O Globo tuvo acceso, y que apuntó que la paciente no tuvo reincidencia, pero permaneció con el virus durante 152 días, tornándose el caso comprobado de contaminación en una persona, que perduró por más tiempo, en el mundo.