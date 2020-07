Li-Meng Yan dejó a su marido y a su familia en China para decir la verdad sobre el nuevo coronavirus. Los padres fueron interrogados y su apartamento, destruido, afirma.

Li-Meng Yan, la viróloga China que acusó a Beijing de mentir sobre la existencia y el peligro del nuevo coronavirus, dio una segunda entrevista a Fox News. En el programa Bill Hemmer Reports, Yan advierte que”no tenemos mucho tiempo”.

Yan aseguró en una primera entrevista con Fox News que China y también la Organización Mundial de la Salud (OMS) conocían la existencia y el peligro del nuevo coronavirus mucho antes de anunciar oficialmente el brote que se produjo en Wuhan, China.

Li-Meng Yan es especialista en virología e Inmunología. Era uno de los virólogos encargados de estudiar el coronavirus, hasta que sus descubrimientos la llevaron a huir de China a los Estados Unidos en abril de este año.

Yan afirma que hay vidas que podrían haber sido salvadas si su trabajo no hubiera sido censurado. “Esta que vemos en el mundo es una pandemia enorme. Es más grande que cualquier cosa que hayamos conocido en la historia de la Humanidad. Así que el momento es muy, muy importante. Si podemos detenerla pronto, podemos salvar vidas”, afirma.

En el mismo programa, Yan dijo que el Gobierno de Pekín sabía en diciembre que más de 40 personas habían sido infectadas con el nuevo coronavirus y que las transmisiones entre humanos ya estaban teniendo lugar.

En su primera entrevista, Yan reportó que un amigo le contó sobre la transmisión persona a persona el 31 de diciembre de 2019. Sin embargo, China y la OMS no lo reconocieron hasta muy tarde. El 9 de enero, la OMS también indicó que la infección no se transmitía fácilmente entre personas, según la información facilitada por China.

“Sé cómo tratan a los whistleblowers. [Quieren] mantener a la gente callada si quieren revelar la verdad, no solo sobre Covid-19, sino también sobre las otras cosas que están ocurriendo en China. Por ejemplo, durante la pandemia en 2003 de la SRAS, el médico Jiang Yanyong reveló pruebas [de un encubrimiento] en Pekín… y también en Shanghai un equipo [de otro médico] analizó la secuencia del SARS-CoV-2 por primera vez en el mundo y la publicó en febrero de este año y después su laboratorio fue cerrado por el Gobierno. Espero contar todo lo que sé, darle toda la evidencia al gobierno de los Estados Unidos”, dijo Li-Meng yan.

“Y quiero que entiendan, y también quiero que el Gobierno de los Estados Unidos se dé cuenta de lo terrible que es esto. No es como lo que vieron… esto es algo muy diferente. Tenemos que ir tras las pruebas reales y encontrar las pruebas reales porque son las piezas clave para detener esta pandemia. No tenemos mucho tiempo”, dice.

La fuga de Li-Meng Yan de China

La viróloga abandonó China el 28 de abril. A pesar de alertar al gobierno chino sobre los peligros del nuevo coronavirus, Li-Meng dice que esa información ha sido ocultada. Fue entonces cuando decidió tomar un vuelo a Los Ángeles para poder decirle lo que sabía.

Según lo que dijo Fox News, la idea de la fuga surgió cuando compartió con un blogger y youtuber, Lu DEH, sus teorías e investigaciones. Le aconsejó que fuera a Estados Unidos, donde estaría a salvo.

Li-Meng Yan dijo que quería huir con su marido, también conocido científico. Sin embargo, este descubrió la llamada que ella había intercambiado con Lu DEH y reaccionó mal. “Se enojó mucho. Me culpó, trató de destruir mi confianza … dijo que nos matarían a todos.”

La viróloga tomó la decisión de ir sola a Los Ángeles, pero cuando llegó a la ciudad de los Estados Unidos, fue detenida por el servicio de inmigración y Fronteras y temió ser deportada. “Tenía que decirles la verdad. Les pedí que no me deportaran, que había venido a decirle la verdad sobre Covid-19. Y que, por favor, me protegieran o el gobierno chino me mataría”, dijo Fox News.

En el aeropuerto, llamaron al FBI. Li-Meng Yan dice que fue interrogada durante horas, que le confiscaron el teléfono y que la dejaron continuar. Ahora se encuentra en un lugar cuya ubicación se ha mantenido oculta.

Según la viróloga, su apartamento en China fue destruido por agentes. En su ciudad natal, Quingdao, interrogaron a sus padres. Le pidieron a su hija que volviera a China y olvidara todo.

Li-Meng Yan era epidemiólogo de la Universidad de Salud Pública De Hong Kong, pero la institución borró la página sobre ella. Yan dice que no puede acceder a las redes de la universidad ni a las cuentas de correo.

A Fox News, la Universidad envió un comunicado. “La doctora Li-Meng Yan ya no es miembro del personal de la Universidad. Por respeto a nuestros funcionarios actuales y anteriores, no vamos a divulgar información personal sobre ella. Agradecemos su comprensión.”

La embajada china en los Estados Unidos también que no sabe quién es Yan y la OMS también ha negado cualquier irregularidad.