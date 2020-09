El laboratorio francés Sanofi anunció este martes que el estudio clínico internacional de fase 3, que probó la efectividad de su medicamento Kevzara en el tratamiento de formas graves de Covid-19, no obtuvo resultados concluyentes.

El laboratorio anunció que el estudio clínico internacional de fase 3, que probó la efectividad de su medicamento Kevzara en el tratamiento de formas graves de Covid-19, no obtuvo resultados concluyentes.