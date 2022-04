Simplemente pídale a su agente de servicio al cliente de la aerolínea que le ponga unas cuantas en sus maletas. Aunque no podemos prometer que el manipulador de equipaje que lanza el equipaje al avión vaya a leer y también preste atención a esa pegatina, vale la pena intentarlo.

Los viajeros con discapacidad encontrarán asistencia especial en aeropuertos de todo el mundo. Pero no son los únicos que necesitan un poco de ayuda a veces. Muchos aeropuertos tienen programas que ofrecen asistencia a prácticamente cualquier persona que la necesite, como viajeros jóvenes, viajeros que no hablan el idioma local o incluso pasajeros perdidos o confundidos, de forma gratuita.

Es posible que las etiquetas de equipaje no sean las más emocionantes de esta lista, pero, como saben muchos viajeros experimentados, están disponibles de forma gratuita en casi todos los mostradores de boletos del aeropuerto. Y son muy útiles, especialmente si olvidaste colocar tus propias etiquetas de equipaje.

No necesariamente tiene que pagar el precio completo en la librería del aeropuerto para encontrar algo bueno para leer durante su escala o en su vuelo. Varios aeropuertos han instalado bibliotecas donde puede pedir prestado un libro o dejar uno que acaba de terminar.

Desde que descubrí que las fuentes de agua son uno de los lugares con más gérmenes en los aeropuertos, me he inclinado a evitarlas. En el pasado, la alternativa a una recarga de fuente de agua suele ser una botella de Fiyi absurdamente cara.

Cosas gratis que puedes conseguir en aeropuertos: Los aeropuertos tienen algunas comodidades bastante increíbles, como campos de golf y spas de servicio completo. Pero para los viajeros con poco dinero en efectivo, algunas de las mejores ventajas del aeropuerto son las que puede obtener por el precio de presentarse. El secreto para embolsar muchos de estos regalos de aeropuerto es estar al tanto. Aquí hay un resumen de regalos de aeropuerto no tan obvios.

