Corrupción pan amargo de cada día

Los caviares de la PUCP y la ULIMA, sacan ventaja porque saben que la relativización moral en el Perú es patológica. Qué los peruanos no tenemos memoria, con tal de apoyar al “enemigo político de mi enemigo”, perdonan todo y hasta votan a favor de este. Realmente un caso psiquiátrico! Y si uno dice algo inmediatamente lo acusan de ser parte del partido enemigo.

La corrupción no es de ahora, desde el siglo pasado está institucionalizado. Los grandes responsables de la corrupción son también los fiscales y jueces que no cumplen debidamente con sus funciones, eternas e interminables investigaciones que en el tiempo se esfuman y se pierden, acusados ninguno, sentenciados ninguno = IMPUNIDAD = CORRUPCIÓN JUDICIAL.

Más de 22 mil millones de soles costó la corrupción el año 2020 – sin contar el 2021- y hasta ahora los grandes acusados de corrupción no han sido sentenciados, sino muy parcialmente. Qué desarrollo nacional va a haber en nuestro país con garrapatas preocupados en llenarse los bolsillos con la plata de todos?

En el siglo XVIII señalaba J.J.Rouseau, «nacemos sanos y la sociedad nos corrompe. Hoy parece una frase cuestionable porque la sociedad en abstracto no actúa. Son los individuos concretos o grupos de ellos organizados bajo un fin determinado quienes rompen los esquemas de convivencia, guiados por ambiciones mezquinas: consolidar o extender su área de influencia, de riqueza o de poder. Para resistir o frenar esas influencias.

By