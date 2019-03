Jugador del FC Porto estaba convocado para representar a México en dos juegos privados programados para los Estados Unidos.

Jesús Corona va a fallar los juegos de preparación de la Selección mexicana frente a Chile y Paraguay, adelantó este martes, a primera hora de la mañana, la prensa del país de América del Norte. Y lo que parecía ser una noticia más, adquirió dimensiones de polémica en México después de las declaraciones del seleccionador Tata Martino.

Gerardo Martino promete futuras repercusiones para Corona, por el hecho de que el deportista no viajó para presentarse en la Selección mexicana, a pesar de la lesión en el tobillo derecho. “Tuve contacto telefónico con Corona unos 17 o 18 días antes de preparar la convocatoria. Me dijo que estaba bien. El sábado habló con uno de los médicos y le dijo que estaba trabajando Encubierto. El Domingo tuve un contacto con él y le hice ver la necesidad de estar presente, incluso sin posibilidades de entrenar o de jugar. Era importante estar con nosotros, conocer nuestra forma de trabajar, incluso si fuera necesario hacer aquí la recuperación de la lesión. En el primer contacto, Corona estuvo de acuerdo. Pero cinco horas después me llamó y me dijo que había decidido recuperarse en Portugal y no se sentía bien para viajar”, comenzó explicando el nuevo selector de ese país en entrevista con Univision Deportes.

“Respondí que no estaba de acuerdo con su decisión, pero que la respetaba. Pero también le dije que esta toma de posición no es algo que empieza y termina aquí. Habrá repercusiones en el futuro”, explicó el selector en una entrevista a Univisión Depuertes, dejando abierta la posibilidad de no llevar al jugador a Gold Cup que México disputa en julio y prueba en la que es el principal favorito.