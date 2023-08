CORDANO: EL CALLAO ESTÁ EN CRISIS ANTE LA INEFICIENCIA DE LA ACTUAL GESTIÓN REGIONAL

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Cordano pone el dedo en la llaga!

El Especialista en gestión pública y privada advirtió que ante la falta de liderazgo de la autoridad regional la crisis se agravará.

El Especialista en gestión pública y privada chalaco Miguel Cordano, cuestionó que en más de 210 días de la actual gestión no se haya registrado ningún resultado concreto, pero lastimosamente sí indicios de corrupción denunciados por los medios de comunicación, la Procuraduría, congresistas, sin participación del Consejo Regional en su rol fiscalizador.

Cordano Rodríguez, criticó que no se haya fomentado desde el 01 de enero al 31 de julio del presente año, la inversión pública, privada, así como el empleo para miles de chalacos sin trabajo.

Aseguró que la actual gestión del Gobierno Regional del Callao sigue trabajando con un plan de desarrollo regional concertado obsoleto, cuya ejecución menor al 50 %, es mediocre no siendo referente para el actual y potencial desarrollo e inversión ni para administrar bienes y rentas.

“Al mantenerlo vigente se originan problemas de unidad con el gobierno nacional y trabajo conjunto en la coordinación interregional, que es el espacio para trabajar lo regional con las municipalidades, provincial y distritales que se muestran unidas entre sí, en la identificación y realización de proyectos, incluyendo la mancomunidad regional Bicentenario para integrar el eje multimodal Callao-Ancón y Chancay”, opinó.

El alto especialista chalaco lamentó que no se prioricen en solucionar la inseguridad, el congestionamiento, la falta de empleo, salud, infraestructura hospitalaria, educación, entre otros puntos neurálgicos que afectan al Callao.

El experto en gestión auguró que, ante la falta de un liderazgo, y los tiempos que exige el necesario debido proceso de investigación de la Fiscalía Anticorrupción, la crisis continuará ya que se crean riesgos respecto a conocer si la autoridad regional será suspendida o vacada, acorde al marco legal vigente.

Miguel Cordano, recomendó unidad y trabajo conjunto de los tres niveles de gobierno, propuesta que fuera presentada en el primer día de gestión de las nuevas autoridades, pero que no fue escuchada por el Gobierno Regional ni el Consejo Regional.

Sostuvo que ante estos hechos para solucionar la crisis es fundamental que en el Callao prevalezca la actuación del Consejo Regional, porque tiene mayoría, ya que debe aprobar un plan de acción de trabajo conjunto con la gobernación, que cubra temas estratégicos como anticorrupción y reestructuración.

Consideró que es imprescindible convocar a una sesión de Consejo Regional con agenda para tratar la suspensión del Gobernador Regional, que no se ha realizado hasta la fecha, y en este tiempo de espera, se tenga medidas de transparencia, participación de la población y la realización de auditorías para evaluar la gestión financiera y el uso de los recursos públicos.

También dijo debe haber un acuerdo puntual acorde a ley conociendo que el Consejo Regional del Callao tiene la competencia de declarar el inicio de la Reestructuración orgánica y funcional del Gobierno Regional.

“Los chalacos debemos unir esfuerzos para la toma de decisiones, supervisión y fiscalización, haciendo valer nuestro principio ético, velar por el buen funcionamiento de nuestros recursos, pedir que se den las severas sanciones a quienes han cometido hechos de corrupción, coimas, delitos y tráfico de influencias con penas ejemplares”, expresó.



Finalizó manifestando que la lucha contra la corrupción requiere un esfuerzo colectivo y decidido, es responsabilidad de todos los ciudadanos y funcionarios comprometerse en este objetivo de transformar el Callao desde adentro en su máxima autoridad regional.