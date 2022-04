Copy para Email Marketing: Importancia y Consejos para su Redacción

By

El email marketing se ha convertido en una herramienta imprescindible para ganar leads y llevar las ventas a otro nivel. Sin embargo, no son pocas las empresas que relegan a un segundo plano la importancia y los beneficios de redactar copy para email marketing de calidad.

El email marketing es una estrategia que ha dado buenos resultados a numerosas marcas y empresas alrededor del mundo, independiente del sector de la economía a la que pertenezcan. Esto se debe, principalmente, a que el correo electrónico constituye uno de los canales de marketing más amplios y efectivos de todos, ya que se estima que para 2023, los usuarios activos de esta plataforma alcanzarán los 4.400 millones.

Por otra parte, se ha demostrado que una óptima campaña de email marketing garantiza una tasa de retorno de la inversión (ROI) superior a cualquier otra estrategia de marketing. Sin embargo, el éxito o el fracaso de este canal de marketing no es fortuito: las marcas y empresas deben cuidar detalles tan esenciales como el copy.

Aunque parece muy sencillo, no son pocas las empresas que han perdido efectividad y han malgastado tiempo y recursos en campañas con un copy poco atractivo. Por suerte, en Internet es posible encontrar plantillas copy para email marketing, ideal para quienes no cuentan con el tiempo ni la experiencia para redactar emails.

Principales ventajas de los copy para email marketing

No es fortuito que el email marketing esté considerado una de las estrategias más importantes en la actualidad. De hecho, los especialistas afirman que ninguna empresa o marca que desee ser competitiva, debe pasar por alto todos los beneficios que este canal de marketing tiene para ofrecer.

Erróneamente, algunas empresas consideran que el email marketing tiene los días contados, pero nada más lejos de la realidad. Recientes investigaciones y datos revelados, demuestran que el correo electrónico continúa siendo una herramienta imprescindible para las generaciones posteriores a los millennials y la Generación X.

Se espera que la Generación Z utilice el correo electrónico más veces al mes que los millennials y la Generación X. Aunque los jóvenes de la Generación Z no forman parte de la fuerza laboral y no usan el correo electrónico para compromisos profesionales, se estima que esta nueva generación, acceda a estas plataformas de comunicación para recibir cupones enviados por sus marcas preferidas. Por esta razón, es vital que las empresas presten atención a sus copy para email marketing.

A continuación se presenta una breve lista con algunas de las principales ventajas de redactar buenos copy para esta efectiva estrategia.

Ayuda a incrementar el retorno de inversión

El poder de un buen copy para email marketing se refleja en los buenos resultados que arrojan las más exitosas campañas de esta estrategia publicitaria digital. Aunque el correo electrónico es un canal masivo, pequeños detalles como el diseño y un buen copy, pueden llevar el retorno de la inversión a niveles récord para una empresa.

La redacción publicitaria de calidad ayuda a las empresas a recibir más de 40 euros de retorno de inversión por cada euro gastado. Por ello, el copy para email marketing es indiscutiblemente rentable para las pequeñas y grandes marcas.

Aumenta las ventas e ingresos

Ciertamente, un buen copy vende, ya que detrás del éxito de esta táctica de negocios, se encuentran lectores entretenidos con la calidad de las historias creadas por sus marcas preferidas. La redacción publicitaria es un pilar determinante, que ha ayudado a pequeñas y grandes empresas a aumentar sus porcentajes de ventas minoristas anualmente.

El copy para email marketing va mucho más allá de ofrecer un producto: los clientes potenciales esperan historias de las marcas que les ayuden a motivarse para comprar un determinado artículo.

Garantiza un impacto instantáneo sobre la audiencia

Un buen copy para email marketing proporciona resultados instantáneos y medibles sobre el impacto de la campaña en la audiencia para las empresas y marcas. Por ejemplo, algunas exitosas campañas de email marketing han apostado por las ventas de 24 horas, donde la redacción publicitaria resalta el sentido de urgencia de los potenciales clientes para que reaccionen de forma inmediata a la promoción. De esta manera, se puede medir en tan solo un par de horas, el impacto de una determinada campaña de email marketing.

Impulsa el crecimiento de todo tipo de negocios

Si el email marketing es el principal impulsor de retención y adquisición de clientes para las marcas emergentes, esto se debe a que un buen copy ayuda a enganchar a la audiencia. La redacción publicitaria eficiente y óptima se encarga de que las empresas estén en sintonía con las inquietudes y necesidades de sus potenciales clientes, lo que deriva en relaciones comerciales más sólidas, y una comunidad de clientes mucho más nutrida y de calidad.

Como las campañas de email marketing tienen un alcance más directo entre el público objetivo, a diferencia de redes sociales como Facebook o Instagram, es importante cuidar la redacción publicitaria en el correo electrónico si se quiere aumentar la tasa de adquisición y retención de clientes.

Consejos para redactar copy para email marketing

Aunque no hay una ley inmutable sobre cómo redactar copy para email marketing, la experiencia cumple un papel fundamental en toda campaña de publicidad digital.

A continuación se presenta una breve lista con algunos de los principales consejos para la redacción publicitaria, según especialistas del sector:

Evitar la jerga técnica o el lenguaje complejo : mantener un lenguaje sencillo y simple pero fuerte.

Centrar el mensaje en el cliente : evitar los “nosotros” y utilizar más el “tú”.

Se debe tener en cuenta las necesidades del público objetivo .

No es un secreto que una buena campaña de email marketing puede aumentar las ventas y los leads, después de todo, el correo electrónico es una plataforma que continúa sumando usuarios activos y se ha posicionado como una herramienta comunicativa para el día a día de millones de personas. No obstante, no se deben dar por sentado aspectos tan importantes como el copy para email marketing, cuya redacción es clave para el éxito o el fracaso de cualquier campaña.