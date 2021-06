Y ha llegado el día. A partir del martes (1st) Google Fotos ya no tendrá la opción de almacenamiento ilimitado gratuito. Ahora, Google ofrecerá solo 15 GB de espacio de copia de seguridad gratuito, distribuido entre archivos de Google Fotos, Google Drive y Gmail.

Las personas que necesiten más almacenamiento tendrán que pagar por su suscripción Google One: a partir de $ 6.99 por mes o $ 69.99 por año (por 100 GB de almacenamiento).

El plan más caro es de 2 TB, que cuesta US$ 12.22 mensuales. O es posible pagar US$ 122.30 por año.

Excepciones

Los usuarios de Internet que tengan imágenes de alta calidad guardadas en Google Fotos no se verán afectados por el cambio. Este volumen de archivos no será desafiado de los 15 GB de almacenamiento gratuito. Los propietarios de teléfonos de Google (Pixel 5 o modelos anteriores) también continuarán con la opción de copia de seguridad ilimitada de forma gratuita

Plataformas fotográficas alternativas

Si no está en sus planes tener que invertir dinero para respaldar sus fotos y videos, o gastar lo menos posible, tenemos una lista de plataformas alternativas para Google Fotos.

Además del servicio de almacenamiento de Google, cada uno de ellos funciona con una cuota de espacio libre y planes de pago para almacenamiento adicional. Dependiendo de cuántos archivos tenga, puede ser útil distribuirlos entre plataformas

Dropbox

La plataforma ofrece varias opciones de planes. El gratuito implica 2 GB de capacidad de almacenamiento y funciona de manera similar a Google Drive.

Si quieres más espacio, puedes elegir entre planes de pago: Plus, Family y Business (para empresas). El primero ofrece 2 TB de espacio de almacenamiento por US$ 9.99 por mes en el paquete anual.

El segundo también funciona con 2 TB y cuesta US$ 16.99 por mes, también en el paquete anual. Sin embargo, se puede compartir con hasta seis usuarios. El tercero comienza desde US$ 16.58 por mes con 3 TB de espacio.

Flickr

Es la plataforma de fotos querida de la década de 2000 y fue adquirida el año pasado por SmugMug. También le permite alojar 1,000 elementos multimedia, con un límite de archivo de 200 MB para fotos y 1 GB de archivo para videos, en el plan gratuito.

Aquellos que quieran pagar por la suscripción Pro del servicio, que ofrece almacenamiento ilimitado, pueden elegir entre tres planes: mensual, anual y de tres meses. Van por US$ 7.99 por mes, US$ 5.99 por mes y US$ 21.99 cada tres meses, respectivamente.

iCloud

Además de los servicios de almacenamiento en la nube, algunos fabricantes de teléfonos móviles también guardan los archivos de los usuarios en sus servidores. Los usuarios de Apple están disponibles a 5 GB gratis de iCloud para almacenar contenido multimedia.

Si no son suficientes, es posible contratar más espacio pagando, por mes, US$ 3,50 para el plan de 50 GB.

Para tener acceso a 200 GB, el valor es de US$ 10.90 mensuales. También existe la opción de US$ 12.22 por mes para tener 2 TB.