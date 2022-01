Convocan a Mypes para participar en abastecimiento para MINDEF

El Núcleo Ejecutor de Compras (NEC) del Ministerio de Defensa (MINDEF) espera hasta este viernes 28 a las MYPES (Micro y Pequeña Empresa) que deseen participar de dos procesos de selección para abastecer de bienes a las Fuerzas Armadas, p or un total de 5 millones 570 mil soles para abastecer a las Fuerzas Armadas de mobiliario clínico y de oficina.

