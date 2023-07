¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

El mejor viajero del mundo: La mayoría de las personas no nacen como viajeros inteligentes. Es algo que solo viene con la experiencia en la carretera. Al principio, cometes muchos errores de viaje.

La habilidad para viajar es un proceso que nace de la pérdida de autobuses, el comportamiento tonto, el desconocimiento cultural y un sinnúmero de pequeños errores. Luego, un día, comienza a moverse sin problemas a través de los aeropuertos e integrarse en nuevas culturas como un pez al agua.

Quiero ayudar a acelerar el proceso y ayudarte a evitar mis errores (y a menudo los cometo muchos), así que armé esta lista gigante de mis mejores consejos de viaje que cubren todo bajo el sol para ayudarte a alcanzar todo tu potencial ninja de viaje.

16 Consejos para convertirte en el mejor viajero del mundo

Estos consejos para viajar lo harán ahorrar dinero, dormir mejor, alejarse más de los caminos trillados, conocer a los lugareños y simplemente ser un mejor viajero.

Sin más preámbulos, aquí están los mejores 61 consejos del mundo.

Empaca siempre una toalla

Es la clave del éxito del autostop galáctico y del sentido común. Nunca se sabe cuándo lo necesitará, ya sea en la playa, en un picnic o simplemente para secarse. Si bien muchos albergues ofrecen toallas, nunca se sabe y llevar una toalla pequeña no agregará tanto peso a su bolso.

Compra una mochila/maleta pequeña

Al comprar una mochila pequeña (me gusta algo de alrededor de 35/40 litros), se verá obligado a empacar liviano y evitar llevar demasiadas cosas. Los humanos tienen una tendencia natural a querer llenar el espacio, por lo que si empacas poco pero tienes mucho espacio extra en tu bolso, terminarás diciendo «bueno, supongo que puedo tomar más» y luego te arrepentirás.

Equipaje ligero

Está bien usar la misma camiseta unos días seguidos. Toma la mitad de la ropa que crees que necesitarás’t no necesitarás tanto como crees. Anota una lista de lo esencial, córtala por la mitad, ¡y luego empaca solo eso! Además, ya que compraste una mochila pequeña como dije, ¡no tendrás mucho espacio para cosas adicionales de todos modos!

Lleva calcetines extra

Perderá un montón a manos de gremlins de lavandería, desgaste y senderismo, por lo que el equipaje adicional será útil. Sólo tomo unos cuantos más de los que necesito. ¡No hay nada mejor que un par de calcetines nuevos!

Lleve consigo una tarjeta bancaria y una tarjeta de crédito adicionales

Los desastres ocurren. Siempre es bueno tener una copia de seguridad en caso de que te roban o pierdes una tarjeta. No querrás quedarte atascado en un lugar nuevo sin acceso a tus fondos. Una vez tuve una tarjeta duplicada y congelada. No pude usarlo para el resto de mi viaje. Estaba muy feliz de tener un extra y no como mi amigo, que no lo hizo y se vio obligado a pedirme dinero prestado todo el tiempo.

Asegúrese de usar tarjetas bancarias sin cargo

No le dé a los bancos su dinero duramente ganado. Guárdatelo para ti y gástalo en tus viajes. Obtenga una tarjeta de crédito y una tarjeta de débito que no cobren una tarifa de transacción en el extranjero o una tarifa de cajero automático. En el curso de un largo viaje, los pocos dólares que tomar cada vez se suman!

Viaja solo al menos una vez

Aprenderás mucho sobre ti mismo y sobre cómo ser independiente. Es un cliché, pero es verdad. Viajar solo me enseñó a valerme por mí mismo, hablar con la gente y manejar situaciones desconocidas con facilidad. Me ha hecho sentir cómoda conmigo misma, me ha ayudado a aprender de lo que soy capaz y me ha permitido ser súper egoísta y hacer lo que quiera.

Puede llevar un poco de tiempo acostumbrarse si nunca lo ha hecho antes, pero hágalo al menos una vez. Ponte incómodo y sorpréndete. ¡Aprenderás valiosas habilidades para la vida cuando te esfuerces!

No tengas miedo de usar un mapa

Parecer un turista no es tan malo como perderse y terminar en el vecindario equivocado. No tengas miedo de usar un mapa o pedir direcciones y parecer un turista. Después de todo, ¡eres uno! Siempre uso un mapa cuando viajo. ¡Te ayuda a llegar a donde necesitas ir!

Pero no tengas miedo de perderte a propósito

Pasear sin rumbo a través de una nueva ciudad es una buena manera de conocerla, alejarse de los caminos trillados y lejos de los turistas. Es posible que te sorprendan las gemas ocultas que encuentres. Me gusta pasear y tratar de encontrar mi camino sin usar Google Maps!

Visite siempre la oficina de turismo local

Saben todo lo que pasa en la ciudad. Pueden indicarle actividades gratuitas, eventos especiales durante su estadía y todo lo demás. Incluso ofrecen descuentos en atracciones y transporte. Su trabajo es ayudarlo a experimentar mejor el destino. Es increíble cuántos viajeros se saltan esto cuando visitan algún lugar, pero, como viajero inteligente, ¡sabes usar este recurso! Este es probablemente uno de los consejos de viaje más infrautilizados del mundo. ¡Usa la oficina de turismo! Ahorrar dinero!

No compres un cinturón de dinero, son estúpidos

Los ladrones saben que existen y ser vistos con uno básicamente grita. «¡Mírame, soy un turista con dinero! Rip que me fuera!» Cuanto más puedas mezclarte y actuar como un local, más fácil será conseguir ofertas y evitar promociones. Si te preocupan los carteristas, ¡vigila mejor tus cosas!

Cuando salgas, toma solo lo que necesites

Limite la cantidad de dinero en efectivo y tarjetas bancarias que lleva consigo, de modo que si sucede algo, pueda recuperarse fácilmente. Nunca lleve consigo más de una tarjeta de crédito o tarjeta de cajero automático. Mi regla para el dinero en efectivo es limitar lo que llevo a 5 50 USD.

Siempre lleva un candado

Son útiles, especialmente cuando te quedas en dormitorios y necesitas guardar tus cosas. Lleve consigo un pequeño candado de combinación cuando viaje. No uses uno con llaves porque, si pierdes las llaves, ¡estás jodido!

Haga copias adicionales de su pasaporte y documentos importantes

No olvides enviarte una copia por correo electrónico a ti también. Nunca se sabe cuándo es posible que necesite tener algún tipo de documentación con usted y es posible que no desee llevar su original. Además, si su pasaporte es robado, tener una copia será útil para su informe policial.

Pida información al personal del albergue, incluso cuando no se aloje allí

El personal del albergue se ocupa de los viajeros de bajo presupuesto todo el día, todos los días. Saben exactamente a dónde ir para comidas baratas y atracciones. También suelen ser locales, por lo que conocen muy bien la ciudad. Pídales todo tipo de información. Incluso si no te vas a quedar en uno, solo entra y pide ayuda. Normalmente lo dan.

Aprende frases básicas en el idioma nativo de tu destino

Los lugareños lo apreciarán y hará que sus interacciones sean más fáciles. No necesitas dominar el idioma, sino aprender algunas cosas como» Hola»,» Adiós», » ¡Gracias!»»¿Dónde está el baño?» recorrerá un largo camino para que te encariñes con los lugareños. Les gustará que lo intentaras.