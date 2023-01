Conversatorio: Terrorismo ¡Nunca Más!, analizó convulsionada coyuntura política del país

By

Participaron la congresista Martha Moyano, el vicealmirante en retiro Luis Giampietri y el general en retiro Marco Miyashiro quienes expusieron sus argumentos.

El Conversatorio Terrorismo ¡Nunca Más!, fue el escenario ideal para el análisis de la grave situación política actual que vive nuestro país que estuvo a cargo de la congresista de Fuerza Popular Martha Moyano, el vicealmirante AP en retiro Luis Giampietri y el general PNP en retiro Marco Miyashiro, organizado por la Coordinadora Republicana.

Durante su participación, el vicealmirante Luis Giampietri refirió que en el Perú está sucediendo lo mismo que en la época de la subversión, pero con la diferencia de que ahora están buscando alianzas con otros países.

Giampietri, reafirmó que no podemos regalar el país al terrorismo y tomar medidas inmediatas, al recordar los más de 6 mil muertos que se registraron en las Fuerzas Armadas y policiales por este fenómeno, pero que lamentablemente nadie ha hecho nada por ellos y sus familias hasta la fecha.



En este sentido, invocó a la presidenta Dina Boluarte para que haga uso de la oportunidad única que le da la vida y el país de convertirse en la mujer que salvó al Perú de un terrible flagelo como es el terrorismo y de no convertirnos en una nueva Venezuela o Nicaragua. “Dina Boluarte tiene la llave en sus manos para lograrlo”, destacó.

Giampietri criticó que nos hemos dormido en nuestros laureles y lo que debemos hacer es educar al Perú, hacerlo un país no una federación de independientes con ideales múltiples pero propios de todos los peruanos para las nuevas generaciones.

“El sacrificio de nuestros héroes de las Fuerzas Armadas y policiales que no sea inútil. El terrorismo nunca más”, apuntó.

Por su parte, el general en retiro Marco Miyashiro, sostuvo que lo que está ocurriendo actualmente en el país es una versión diferente, pero al fin y al cabo es terrorismo a través de los constantes actos vandálicos.



Recordó que se empezaron a observar indicativos por ejemplo con el ofrecimiento que hizo durante su campaña electoral Pedro Castillo de liberar a Antauro Humala y lo cumplió y lo primero que hizo este personaje es sentirse orgulloso de asesinar policías y viajar al sur donde se producen en este momento graves alteraciones del orden público.

El también excongresista agregó que debemos tener presente que el gobierno de Castillo ha estado designando como autoridades políticas a personas vinculadas con el Movadef, emparentadas a su vez con organizaciones generadas por Sendero Luminoso. “Estos son muchos indicativos que nos han estado llevando al camino de la destrucción que vemos ahora”, indicó.

Miyashiro precisó que se están utilizando otros procedimientos que manejaban los terroristas de otros años como era el sabotaje que observamos continuamente con la toma de aeropuertos claves atacando las vías de comunicación para causar estragos con cualquier tipo de armamento afectando la seguridad, a la sociedad y al Estado.

Alertó que el Ministerio Público y el Poder Judicial deben cumplir con su rol de lo contrario harán que el Perú viva otra nueva etapa de incertidumbre, zozobra y alarma aplicando el Decreto Ley 25475, que se refiere al delito de terrorismo.

Mientras tanto, la congresista Martha Moyano, señaló que cuando Pedro Castillo asume el gobierno abre las puertas de los penales para que los sentenciados por terrorismo salgan libres y empiecen a organizarse nuevamente.

Martha Moyano responsabilizó al exmandatario Pedro Castillo de dar un mensaje siempre negativo de lucha de clases, de racismo y divisionismo generando una narrativa que ha calado lastimosamente fuertemente en muchas zonas del interior del país sobre todo en Puno y Cusco.

“Estamos en una situación parecida a 1980 que desgraciadamente la izquierda radical está utilizando. Preocupa que los manifestantes estén decididos a todo, porque es parte de su estrategia”, manifestó la parlamentaria.

Advirtió que como defensores de la paz y la democracia debemos tener clara esta situación con voz abierta, sin titubear para que el Perú no vuelva a caer en las garras del terrorismo.

La congresista Moyano señaló que debemos sostener a este Ejecutivo porque si la presidenta Dina Boluarte renuncia estaríamos entregando al Perú a los terroristas, aunque no coincidamos con ella en muchos aspectos, pero no debe declinar.