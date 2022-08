CONTUNDENTE PRONUNCIAMIENTO DE FPP FRENTE AMENAZA A PRENSA

Sin embargo, es indispensable que la prensa deba redoblar sus esfuerzos para garantizar su pluralismo e independencia, con esto no se trata de evaluar la calidad de la prensa, sino el de conseguir defender los derechos fundamentales de la ciudadanía a ser informada de forma transparente.

Los temas relacionados a la restricción de la libertad de prensa, la violencia y persecución a periodistas están relacionados con países no democráticos o países con una democracia cuestionable como Venezuela, Turquía o Egipto.

El rol de un jefe de Estado elegido democráticamente, debe ser el de proteger la libertad de prensa y no ver a los medios de comunicación como un adversario que debe ser abiertamente atacado.

