Control Parental Instar a los Desarrolladores de aplicaciones de Apple para “Poner a los Niños Primero’ por la Liberación de la Pantalla de la API de Tiempo de

Más de una docena de control parental que los desarrolladores de aplicaciones han venido con un mensaje compartido por Apple: es tiempo de “poner a los niños primero”.





en Conjunto, se han puesto en marcha una nueva página web llamada Pantalla de la API de Tiempo que insta a Apple para liberar una API pública la concesión de los desarrolladores acceso a las mismas funcionalidades que el iOS 12 Tiempo de Pantalla en función de los usos. Los desarrolladores han propuesto incluso su propia API, se completa con ejemplos de código y un diagrama de cómo iba a funcionar.

“la Protección de los niños en línea y enseñándoles el buen uso de la tecnología, los hábitos son algunos de los desafíos que enfrentan los padres modernos,” los desarrolladores de culpabilidad. “Es por eso que los desarrolladores necesitan una plataforma de la cruz, abra la pantalla de la API de tiempo.”

La página web, compartida por The New York Times y Punto, es un esfuerzo conjunto del OurPact, Kidslox, Qustodio, el Tiempo de Pantalla Laboratorios, Seguro Laguna, MMGuardian, Boomerang, de la Familia de la Órbita, Netsanity, despegar, Mobicip, Activar la Aptitud, los Padres Dans Les Parages, Lilu, FamilyTime, Bosco, y la Tilde.

Los desarrolladores fueron motivados a actuar por Tony Fadell, ex directivo de Apple conocido como el “Padre del iPod.” Fadell copia de los desarrolladores en una serie de tweets, y de acuerdo a The New York Times, él también dijo que iba a ayudar a “empujar” su mensaje “fuera del mundo”, agregando que “sólo asegúrese de que se hace ANTES de la WWDC.”

La campaña llega un mes después de la The New York Times informó de que Apple había eliminado o restringido a muchos de los más populares de la pantalla de tiempo de los padres y de control de aplicaciones en la App Store desde el lanzamiento de su propio Tiempo de Pantalla característica en iOS 12 del año pasado, aumentando las preocupaciones sobre la potencial prácticas anticompetitivas.

[embedded content]

Apple se apresuró a responder, indicando que se dio cuenta en el último año que algunos de los padres las aplicaciones de control fueron el uso de una tecnología denominada Gestión de Dispositivos Móviles o “MDM” que pone a los usuarios la privacidad y la seguridad en riesgo.

“Contrariamente a lo que The New York Times, informó durante el fin de semana, no se trata de una cuestión de competencia”, escribió Apple. “Es una cuestión de seguridad”.

MDM tecnología está destinada a los usuarios de la empresa para gestionar su empresa de propiedad de los dispositivos, y Apple dice que el uso de MDM por centrados en el consumidor apps lleva a problemas de privacidad y seguridad que resultó en Apple abordar la situación en su App Store pautas para la revisión a mediados de 2017.

Apple ha añadido que cuando se enteré de estos App Store las infracciones de las directrices, que comunica con la necesaria desarrolladores, dándoles de 30 días para presentar una actualización de la aplicación para evitar ser eliminado de la App Store .

Muchos de los desarrolladores rápidamente refutado partes de Apple comunicado de prensa, con OurPact alegando que su app de control parental para los niños fue retirado de la App Store el 6 de octubre de 2018, sin ninguna comunicación previa de Apple, después de sólo tres semanas iOS 12 fue publicada con el Tiempo de Pantalla.





otros Tres desarrolladores añadieron que Apple tardó en responder y no proporcionan ninguna resolución de la repentina infracciones de las directrices.

Apple aún tiene que indicar si va a liberar una API pública para el Tiempo de Pantalla. Si bien es muy posible que Apple podría anunciar que va a ofrecer tales una API en su WWDC 2019 keynote de la semana próxima, en corto plazo, no hay rumores han indicado que la API que viene en la versión inicial de iOS 13.