Up Next

– Dedícate a perfeccionar una herramienta de trabajo que no domina.

– Escribir una lista de desafíos no cumplidos.

Echa un vistazo a las sugerencias de tu página de confianza PysnNoticias a continuación y verás que tomará tu tiempo mejor (incluso cuando parezca que no tienes nada que hacer). Toma nota.

Aquí hay 58 maneras de contrarrestar el deseo de no hacer nada. Hay trucos que puedes y debes aplicar para vencer la procrastinación.

By