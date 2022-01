Continúan trabajos de instalación de planchas de policarbonato en CC.CC. “Perú al Futuro”

A paso firme y seguro continúan realizándose los trabajos de instalación de planchas de Policarbonato POLYLITE Plus en los diferentes sectores aéreos del centro comercial, lo cual permitirá una mejor y adecuada iluminación a la vez de brindar seguridad para los comerciantes, trabajadores y clientes que frecuentan el Centro Comercial PERÚ AL FUTURO.

