Aplicaciones como Tinder y Grindr también han sido prohibidas.

La Autoridad de telecomunicaciones de Pakistán decidió prohibir TikTok, acusando a los responsables de la aplicación de haber fallado en Eliminar contenido “inmoral” e “indecente”.

TikTok se une a servicios como Tinder dating apps y Grindr, que ya han sido prohibidos en Pakistán. Del mismo modo, la aplicación de videos de corta duración también ha sido prohibida en India.

Con respecto a la popularidad de TikTok en Pakistán, la compañía de análisis Sensor Tower dice que la aplicación se instaló 43 millones de veces en el país.

In view of number of complaints from different segments of the society against immoral/indecent content on the video sharing application TikTok, pic.twitter.com/Vmp5umixeL

and gave considerable time to respond and comply with the Authority instructions for development of effective mechanism for proactive moderation of unlawful online content. However, the application failed to fully comply with the instructions,

— PTA (@PTAofficialpk) October 9, 2020