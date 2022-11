Constitucionalistas: acusación por traición a la patria contra Presidente es antijurídica

¡Clickear Stars! (Votos: 0 Promedio: 0 )

Abogados Quiroga y Omar Cairo y periodistas agregan que los argumentos son débiles, no constituyen delito y deben ser declarada improcedentes

Los abogados constitucionalistas Aníbal Quiroga y Omar Cairo afirmaron que la acusación constitucional contra el Presidente Pedro Castillo por el delito de traición a la patria no tiene respaldo jurídico, es débil y carece de seriedad por lo que debe ser declarada improcedente de pleno derecho por la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.

También los periodistas Nicolás Lúcar, Fernando Carvallo, Omar Mariluz y Jaime Chincha señalaron que se trata de un mamotreto a la que calificaron de acción descabellada contra el mandatario de la nación.

Quiroga en una entrevista con el periodista Carvallo, dijo que las declaraciones de Castillo Terrones a CNN pueden ser catalogadas como un a ignorancia supina, más allá del desconocimiento e ignorancia, pero jamás de un delito a traición a la patria, ya que no califica en el tipo penal del código respectivo, el cual argumenta en la acusación el Congreso.

“No se puede ceder territorio de Chile ni de Perú, ni de Arica ni de Tacna a Bolivia, sin permiso el permiso de ambos países lo cual es una ignorancia supina, inmensa, un desconocimiento, pero jamás un delito”, dijo.

Indicó que la acción del Presidente no califica para delito tal como establece el cogido penal, siendo discutible, los abogados siempre respetamos los principio jurídicos y no se puede soslayar estas cuestiones jurídicos. Eso solo lo practican quienes no creen en democracia.

El constitucionalista Omar Cairo en entrevista con Jaime Chincha y Omar Mariluz dijo que esta acusación carece de seriedad porque propone medidas impracticables, no se puede inhabilitar presidente de la República, que es un funcionario público si antes no es destituido o suspendido tal como señala la Constitución.

“Proponen medidas impracticables, que se le someta a juicio político al Presidente para inhabilitarlo por 5 años, es imposible; no propone la destitución, que es la que se le impone a un funcionario como consecuencia de habérsele encontrado un delito o infracción constitucional, ya que el artículo 100° de la Constitución dice que las sanciones son la destitución, suspensión e inhabilitación a un funcionario público, pero no se puede inhabilitar sin antes suspenderlo o destituirlo”.

En radio Exitosa añadió que entonces basados en esta declaración presidencial, que no es vinculante ni obligatoria en estos momentos Bolivia ya debería tener su acceso al mar, lo cual es imposible en la primacía de la realidad.

El Periodista Lúcar de Exitosa señaló que estos argumentos son ridículos pues no hay delito de traición a la patria porque en la realidad no se puede dar, sino mediante un referéndum pero no es delito, no califica, es un mamotreto. Es una torpeza increíble del Congreso.

Finalmente, Omar Cairo dijo que entre los argumentos del Congreso están el agradecimiento que hace un diputado por la declaración del Presidente de plantear la propuesta para un referéndum, que nunca se propiciado y menos solicitado. Además, el artículo 53° artículo de la Constitución señala que quien tiene competencia en este tema es el congreso.

Fuente: RPP: https://youtu.be/2WugaoZiCug, EXITOSA: https://youtu.be/Zl_bIWIobi0, RPP: https://youtu.be/RKYIxxDk60Y