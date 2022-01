6 CONSEJOS para una HIPOTECA EFECTIVA y Contratar UNA!

By

6 Consejos para una hipoteca – El sector de las hipotecas pasaron por la crisis inmobiliaria pero se recuperaron y se ha acrecentado, ahora los tiempos cambiaron y los factores son los mejores, así lo refiere la consultora Oliver Wyman y la Asociación Hipotecaria Española (AHE) pues se llegará a los 550.000 contratos anuales.

En este artículo te hablaremos de como prepararse para comprar una casa,

Esto se deberá a las mejores circunstancias y a las bajas tazas de interés en el Euribor o el Dolar y también al repunte de la economía mundial, y la competencia entre las entidades bancarias están mejorando la calidad de los créditos hipotecarios.

¿Que hay que tener en cuenta antes de pedir una hipoteca?

Algunas personas no saben lo primero acerca de conseguir un préstamo hipotecario. Escuchan informes de bajar las tasas de interés y bajar los precios de las viviendas y apresuradamente deciden comprar la propiedad.

Pero el proceso de obtener una contratación o préstamo hipotecario difiere de obtener un préstamo de automóvil o alquilar un apartamento, y los solicitantes que no reconocen estas diferencias clave a menudo se decepcionan cuando un banco niega su solicitud de préstamo hipotecario.

Educarse a sí mismo es clave, y hay un número de maneras de evitar este dolor y decepción al solicitar un préstamo hipotecario sabiendo bien sus conceptos y consultando a expertos.

Está claro que los bancos suelen conceder el crédito a personas de entre 18 y 75 años y si tenemos las pautas de como hacerlo esto será muy positivo.

Conseguir su préstamo hipotecario aprobado

Comprar una casa ya es estresante, y estar mal preparado aumenta la ansiedad. ¿Por qué pasar por esto? Aprenda a pensar como un prestamista y edúquese sobre las mejores maneras de obtener su préstamo hipotecario aprobado:

Conozca su puntaje de crédito

Consejos para una hipoteca – Literalmente toma unos minutos para obtener su informe de crédito y ordenar su puntuación de crédito. Pero sorprendentemente, algunos futuros compradores nunca revisan sus puntajes e historial de crédito antes de presentar una solicitud de préstamo hipotecario, suponiendo que sus puntajes son lo suficientemente altos como para calificar.

Y muchos nunca consideran la posibilidad de robo de identidad. Sin embargo, un bajo puntaje de crédito y fraude de crédito puede detener una solicitud de hipoteca en el momento y en camino. Usted puede inscribirse en Credit Karma y recibir su puntuación de crédito en cuestión de minutos.

Las puntuaciones de crédito y la actividad crediticia tienen un gran impacto en las aprobaciones de hipotecas. De acuerdo con el Home Loan Learning Center, un gran porcentaje de los bancos requieren un puntaje de crédito mínimo de 680 (620 para los préstamos hipotecarios de la FHA) – y si su puntuación como demandante del crédito cae por debajo de 680, las entidades bancarias pueden negar su solicitud de un préstamo hipotecario convencional ya que antes de dar el crédito analizarán toda la información que justifiques,y su récord.

Además de los requisitos imprescindibles de puntaje de crédito más altos, varios pagos perdidos, retraso frecuente y otra información de crédito despectivo pueden detener las aprobaciones de hipotecas. Pague sus cuentas a tiempo, reduzca sus deudas y manténgase al tanto de su informe de crédito. Limpiar su historial de crédito de antemano y corregir errores en su informe de crédito son clave para mantener un buen puntaje de crédito.

Así mismo, tienes que comprobar si es que estás en una lista de morosos oficial el banco rechazará tu propuesta si tienes perfil de riesgo.

Ahorre su dinero en efectivo para un pago inicial

Consejos para una hipoteca – Los requisitos que justificar para obtener un préstamo hipotecario a menudo cambian en sus características, y si está considerando solicitar un préstamo hipotecario en el futuro cercano, lo que es algo muy importante en tu vida prepárese para pagar el dinero en efectivo. Entrar en la oficina de un banco con cero dinero en efectivo es una manera rápida de obtener su solicitud de préstamo hipotecario rechazada. Los banco hipotecarios son cautelosos: Mientras que una vez aprobaron préstamos hipotecarios de cero abajo, ahora requieren un pago inicial.

Los mínimos de pago inicial varían y dependen de varios factores, como el tipo de préstamo y el banco. Cada banco establece sus propios criterios para los pagos iniciales, pero en promedio, necesitará al menos un pago inicial del 3.5%. Apunte a un pago inicial más alto si tiene los medios. Un pago inicial del 20% no solo derriba el saldo de su hipoteca, sino que también alivia el seguro hipotecario privado o PMI.

Los bancos adjuntan este seguro adicional a propiedades sin 20% de equidad, y el pago de PMI aumenta el pago mensual de la hipoteca. Deshágase de los pagos del PMI y podrá disfrutar de pagos hipotecarios más bajos y asequibles y asi llegar con el tiempo completar el pago del 100% de su hipoteca con más comodidad.

Sin embargo, los pagos iniciales no son el único gasto que debe preocuparse. Obtener una hipoteca también implica costos de cierre, inspecciones de viviendas, tasaciones de viviendas, búsquedas de títulos, Registro de la Propiedad, gastos notariales ,tarifas de informe de crédito, tarifas de solicitud y otros gastos extras de productos adicionales como el seguro del Hogar. La ley exige cubra siniestros como un incendio. Sin embargo no es requisito vincular la hipoteca con uno de las pólizas de la entidad bancaria.

Los costos de cierre son aproximadamente 3% a 5% del saldo de la hipoteca – pagado a su banco antes de que pueda sellar el trato. Tome en cuenta además el dinero que te cobrará el banco por el estudio, apertura amortización o cancelación anticipada de la hipoteca.

Consejos profesionales: Si usted está planeando comprar una nueva casa, lo mejor es mantener el dinero en efectivo para su pago inicial y los costos de cierre en una cuenta que es fácilmente accesible cuando esté listo para comprar. Recomendamos una cuenta CIT Bank Savings Builder que gana 2.20%. Una vez que su cuenta esté abierta, observe su presupuesto (que se puede configurar a través de Tiller) y conocer las comisiones y cuánto puede ahorrar cómodamente cada mes.

Requisitos para obtener un préstamo hipotecario

Ademas de preparar la documentación pertinente como tu DNI Número de Identificación Fiscal (NIF), vida laboral, últimas nóminas, última declaración de la renta y patrimonio, pagos anuales y periódicos del IVA o IGV (sólo si eres autónomo o independiente) y recibos de pagos de otros préstamos o créditos que tengas en curso.

Quédate en tu trabajo

Consejos para una hipoteca – Conozco a alguien que dejó de trabajar siete días antes de que ella y su esposo cerraran su préstamo hipotecario. No tengo idea de por qué, y desafortunadamente, no salió bien para ellos. No pudieron cerrar su nuevo hogar y perdieron mucho. Por esto es importante contrato laboral que posees si trabajador indefinido o temporal o si tienes pagas extrao bonus anuales.

Seguir con su empleador mientras se va a través del proceso de compra de una casa es crucial. Cualquier cambio en su estado de empleo o ingresos puede detener o retrasar en gran medida el proceso de la hipoteca.

Los bancos aprueban su préstamo hipotecario basado en la información proporcionada en su solicitud. Tomar un trabajo menos remunerado o dejar su trabajo para convertirse en trabajadores por cuenta propia arroja un cambio en los planes, y los bancos deben reevaluar sus finanzas para ver si todavía califica para el préstamo.

Pagar la deuda y evitar nuevas deudas

Consejos para una hipoteca – No necesita un saldo cero en sus tarjetas de crédito para calificar para un préstamo hipotecario. Sin embargo, cuanto menos le deba a sus acreedores, mejor. Sus deudas determinan si puede obtener una hipoteca, así como cuánto puede adquirir de un banco. Los bancos evalúan su relación deuda-ingreso antes de aprobar la hipoteca.

Si usted tiene una alta proporción de deuda porque usted está llevando una gran cantidad de deuda de tarjeta de crédito, el banco puede rechazar su solicitud u ofrecer una hipoteca más baja.

Esto se debe a que la totalidad de sus pagos mensuales de deuda, incluida la hipoteca, no debe exceder el 36% de sus ingresos mensuales brutos. Sin embargo, pagar su deuda de consumo antes de completar una solicitud reduce su relación deuda-ingreso y puede ayudarlo a adquirir una mejor tasa de hipoteca.

Pero incluso si está aprobado para una hipoteca con deuda de consumo, es importante evitar nuevas deudas mientras se va a través del proceso de la hipoteca. Los bancos vuelven a verificar su crédito antes del cierre, y si su informe de crédito revela deudas adicionales o nuevas, esto puede detener en este nivel el cierre de la hipoteca.

Como regla general, evite cualquier producto o compra importante hasta después de haber cerrado el préstamo hipotecario. Esto puede incluir financiar un automóvil nuevo, comprar electrodomésticos con su tarjeta de crédito o firmar el préstamo de alguien.

Consejo profesional: Si actualmente tiene una cantidad significativa de deuda, es posible que desee considerar un préstamo personal. Esto puede ayudar a reducir su tasa de interés y consolidar su deuda en un solo pago mensual.

También debe tener el asesoramiento de un abogado experto inmobiliario para impedir algunas condiciones abusivas de clausulas de aplicaciones ilegales de algunos bancos.

Por eso antes de que firmes debes leer obligadamente la letra pequeña y no fiarse de la publicidad sin antes examinar que lo que prometen es veraz así como los costes y el interés mínimo que refieren.

Obtener pre-aprobado para una hipoteca

Consejos para una hipoteca – Conseguir pre-aprobado para un préstamo hipotecario antes de mirar las casas es emocional y financieramente responsable. Por un lado, usted sabe lo que puede gastar antes de hacer una oferta en propiedades. Y por otro lado, evitas enamorarte de una casa que no puedes pagar.

El proceso de pre-aprobación es bastante simple: Póngase en contacto con un banco hipotecario (o varios pbancos a la vez a través de LendingTree), enviar su información financiera y personal, y esperar una respuesta. Las aprobaciones previas incluyen todo, desde cuánto puede pagar, hasta la tasa de interés que pagará por el préstamo.

El banco imprime una carta de aprobación previa para sus registros, y los fondos están disponibles para que desembolses tan pronto como un vendedor acepta su oferta. Aunque no siempre es tan simple.

Sepa lo que puede permitirse

Consejos para una hipoteca – Los bancos hacen preaprobar a los solicitantes por más de lo que pueden pagar. Después de recibir una carta de aprobación previa de nuestro banco, mi esposo y yo nos preguntamos si habían leído las declaraciones de impuestos correctas. Apreciamos la generosidad del banco, pero finalmente decidimos una casa que se ajuste cómodamente a nuestro presupuesto por eso es necesario conocer la cantidad exacta que necesita.

No deje que los bancos dicten cuánto debe gastar en un préstamo hipotecario. Los bancos determinan los montos de aprobación previa en función de su informe de ingresos crédito,y tasación y no tienen en cuenta cuánto gasta en guardería, seguro, comestibles o combustible.

En lugar de comprar una casa más cara porque el banco dice que puede, ser inteligente y mantener sus gastos de vivienda dentro de sus posibilidades de su cuota mensual más barata y no correr con el riesgo de quedar impago.

Las Hipotecas deben ser comparadas antes de firmarlas

Consejos para una hipoteca – La Asociación de usuarios de bancos, cajas y seguros de varios países sostienen que es conveniente ver sus posibilidades y comparar hipotecas de otra empresa bancaria antes de firmar. De esta manera, podrás encontrar las óptimas condiciones y periodos o facilidades de pago de tu préstamo.

Hipoteca que se adapte a ti

Existen tres tipos de Hipotecas de tipos de interés fijo, variable y mixtas,

Hipoteca de interés fijo brinda la seguridad pues los intereses son invariables y la cuota a pagar siempre será la misma hasta terminar la hipoteca , aunque sus cuotas e intereses son más caras pues son indiferentes a la fluctuaciones de los indicadores monetarios.

Hipoteca de interés Variable, en esta modalidad el cliente asume las fluctuaciones de la moneda y si esta se mantiene baja los intereses serán más baratos.

Hipoteca de interés Mixta, es la combinación de ambas ya que al inicio tiene una tasa fija y luego pasa a tener una tasa variable

Conclusiones de consejos para una hipoteca y obtener una

Si no cumple con los requisitos para un préstamo hipotecario, no se desanime. En su lugar, que sea motivación para mejorar su crédito y las finanzas. Muchas personas se han elevado por encima de los problemas de crédito, quiebra, ejecución hipotecaria y recuperación específicamente con el fin de comprar su primera casa. Solo asegúrese de estar condicionado a implementar un plan realista y apegarse a él.

Estos son los consejos para una hipoteca efectiva.

