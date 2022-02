7 consejos para protegerse de los piratas informáticos

Ante la más mínima duda, informe siempre y comparta su experiencia: la queja en el Portal de quejas no solo alerta a la marca sobre lo que está sucediendo, sino que también ayuda a otros consumidores a darse cuenta de que pueden estar a punto de ser objeto de fraude. Una reclamación también tiene el poder de llevar a la marca a reforzar la seguridad del sitio para que siga siendo seguro para los usuarios.

Marca o entidad conocida pero con mensaje extraño: en caso de recibir un mensaje de una entidad o marca reconocida y que apele a la apertura de un enlace, lo mejor será no abrir. En el caso de los sitios, siempre debe asegurarse de que sean verdaderos y no duplicados. Una forma fácil de comprobar si el sitio es confiable y seguro es percibir si éste tiene Certificado SSL (si el sitio tiene HTTPS y un candado en la barra de la dirección).

No ignore las actualizaciones del programa: solo tardan unos minutos y le permiten mejorar la seguridad y la configuración de privacidad. Contribuyen no solo a la protección y seguridad del trabajador, sino también a la protección de la empresa y sus datos.

Crear contraseñas seguras y actualizarlas regularmente: Nunca use la misma contraseña para todo. Buscar plataformas seguras, como Lastpass o 1 contraseña para generar y guardar contraseñas, son algunas de las sugerencias para la protección del consumidor.

