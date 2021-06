¿Qué caracteriza una relación tóxica? Hay una idea errónea de que solo las relaciones íntimas pueden ser tóxicas, pero en realidad abarca todo tipo de relaciones: íntimas, familiares, profesionales, sociales.

Según Adelaide Miranda, Coach de vida de Alto Rendimiento, la respuesta es simple: las relaciones tóxicas son todas las relaciones en las que al menos una de las personas involucradas no tiene la libertad de ser auténtica y decir lo que realmente piensa, sin temer algún tipo de repercusiones físicas o psicológicas.

Las relaciones tóxicas, en las que la repercusión está en el ámbito de la violencia física, han sido objeto de mucho debate y de intervención a nivel legislativo y de sensibilización de la sociedad. Pero la violencia psicológica trae un daño que puede durar toda la vida y no siempre es tan valorado.

¿Y cuál es el mayor peligro de las relaciones tóxicas? Llevados a los extremos, pueden causar un desequilibrio psicológico pero, sobre todo, este tipo de relaciones provoca una ruptura en la autoestima y la confianza en sí mismo.

Como regla general, las personas sujetas a este tipo de relaciones, dejan de creer en sí mismas y pierden la confianza en sus capacidades. En resumen, simplemente no se consideran capaces de conquistar o lograr algo, y lo que es peor, realmente creen que no lo merecen.

Este es un círculo vicioso que tiene una tendencia a prolongarse durante años, y cuando nos liberamos de estas relaciones, tendemos a construir otras igualmente tóxicas porque en nuestro inconsciente creemos que solo estas relaciones existen para nosotros.

¿Cómo romper este ciclo? Obviamente es un trabajo que requiere no solo un cambio exterior sino, sobre todo, un cambio interior. Tenemos que cambiar las creencias y la mentalidad.

3 consejos que pueden ayudar en este proceso

Consejo 1-no eres tú, soy yo

El primer paso es el más complicado de todos: asumir la responsabilidad de nuestra parte de la relación en cuestión. Con lo difícil que es aceptar, no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede.

Por ejemplo, la persona con la que tratas no te trata con respeto, así que, ¿qué sigue haciendo allí? ¿Por qué te quedas en la relación? Tiene poder sobre tus acciones.

En la ecuación causa + respuesta = resultado, al no poder cambiar la causa, solo cambiar la respuesta puede tener un resultado diferente.

¿Por qué no cambias tu respuesta? Solo puedes comenzar tu verdadero cambio después de aceptar que” no eres tú, soy yo ” es una realidad.

Consejo 2-lo que otros piensan de mí no es mi problema

Realmente no lo es. No es tu problema lo que otros pensarán. Lo que sea que otras personas piensen sobre tu situación, la realidad es que la vives en tu piel. Eres tú quien a menudo siente humillación.

El miedo a la humillación, debido al pensamiento de los demás, solo te lleva a seguir viviendo en una humillación constante y completamente en contra de lo que habías idealizado para ti mismo. ¿Vale la pena continuar esta humillación para complacer a la gente que no tiene idea de lo que está pasando?

“Lo que los demás piensen de mí no es mi problema”, entiende que el cambio solo es posible cuando se libera del miedo a las opiniones de los demás.

Consejo 3-Establezca sus valores

¿Estás en una relación tóxica, o lo has estado? Efectivamente, significa que lo que idealizaste para una relación no es lo que sucede o sucedió, ¿verdad? Entonces, ¿Qué esperas realmente de una relación? ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuáles son tus límites? ¿Qué es no negociable?

Probablemente le será difícil responder, porque ya lo ha olvidado. Define lo que quieres de una relación, establece sus límites y valores, y asegúrate de atenerte a ellos. Cualquier relación en la que, lo que has establecido no está presente, no te sirve. Así de simple.

Estos son los 3 consejos importantes, esenciales y obligatorios que Adelaide Miranda considera clave, para el proceso de recuperación de la autoestima después de una relación tóxica.

Life Coach refuerza que existe la necesidad de un cambio de creencias y un cambio de mentalidad, respecto a este tema, que es un proceso gradual y debe ser acompañado en un programa de coaching individual o grupal.