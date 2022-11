6 consejos para aprender a manejar el estrés diario

By

Consejos para aprender a manejar el estrés: Las horas de trabajo que no terminan, la conjugación del trabajo con los compromisos conyugales o parentales, e incluso las diversas solicitudes familiares, son situaciones que, en el límite, pueden llevar al agotamiento. «Cada vez es más importante que la gente recuerde que el estrés puede tener efectos muy negativos en nuestra vida cotidiana. Hay que parar, establecer límites y recordar sacar provecho de las cosas buenas que la vida nos proporciona», afirma la psicóloga Catarina Lucas en un comunicado.

«Si te sientes ansioso, frustrado y acelerado, es hora de reflexionar sobre tus rutinas. «Así, para celebrar el día de la concienciación del estrés, el 2 de noviembre, Catarina Lucas deja algunas recomendaciones.

Tome descansos durante todo el día

Tome «descansos estratégicos, cada hora de trabajo, no solo para estirar las piernas y hablar con colegas, sino también para hacer gimnasia laboral».

Tener una definición realista de las tareas

«Pedir ayuda y delegar son procesos fundamentales para ser realistas en cuanto a lo que podemos hacer o no. Saber decir que no es esencial», subraya la psicóloga.

Hora de apagar

Establezca una hora a partir de la cual ya no responda llamadas ni responda correos electrónicos. Si no consigues estar totalmente ‘off’, establece una hora para hacerlo después del horario laboral, para no estar constantemente interrumpiendo los momentos de descanso.

Saber decir no

Fuera del ámbito laboral, las solicitudes del día a día son siempre más que muchas. Es importante gestionar bien el tiempo libre y eso puede implicar tener que decir ‘no’ a algunas invitaciones.

Apuesta por un hobby que te guste

Ya sea practicar deporte, caminar, hacer voluntariado, leer, ver una película, lo importante es tomarse un tiempo para usted y hacer lo que le hace sentir bien.

Hacer meditación

La meditación, guiada o no, ayuda a la persona a relajarse, a concentrarse en sí misma y puede ayudar a normalizar la respiración, la función cardíaca y la presión arterial, disminuyendo el estrés.