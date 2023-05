25 Consejos para Ahorrar Dinero en los Supermercados ◀︎lll

By

Ahorrar dinero en los supermercados. La comida puede ser un gasto inevitable, pero gastar una fortuna en el supermercado es muy evitable, especialmente con estos consejos económicos para comprar alimentos.

Ahorrar dinero en los supermercados

Las compras en el supermercado a menudo pueden terminar con usted desembolsando mucho más dinero del que esperaba.

Pero, si eres un poco más inteligente con tus compras, descubrirás que puedes vivir una vida de lujo (relativo) y comer como un rey con un presupuesto reducido.

25 consejos para ahorrar dinero en los supermercados

El estudiante promedio gasta alrededor de £27 a la semana en comestibles. Pero, tenemos años de experiencia en la búsqueda de gangas en supermercados que pueden ayudarlo a reducir esto. Simplemente cambiando sus hábitos de compra de alimentos, podría ahorrar cientos de libras cada año. Aquí hay algunos consejos sobre cómo ahorrar dinero en el supermercado:

Encuentre los mejores momentos para ir de compras de alimentos

Para obtener las mejores ofertas, debe intentar ir de compras más tarde en el día. Es mejor ir aproximadamente una hora antes de la hora de cierre, o aproximadamente a las 7 p. m. en las tiendas abiertas las 24 horas. De hecho, una madre ninja de compras elaboró previamente una lista de los mejores momentos para comprar alimentos reducidos.

Todos los artículos que no estén actualizados al día siguiente se reducirán considerablemente. La tienda solo quiere deshacerse de ellos antes de que tengan que tirarse, así que esté atento a las pegatinas amarillas «reducidas».

Una vez que haya encontrado una ganga, aproveche al máximo los alimentos reducidos congelando la mayor cantidad posible para comerlos en una fecha posterior. Además, consulte nuestros consejos para usar alimentos que han superado su mejor momento. Y recuerde que las fechas de consumo preferente no están escritas en piedra.

Sobre el tema de la comida reducida, pruebe con Alimentos aprobados. Este sitio web almacena alimentos en liquidación (que aún son perfectamente seguros para vender) de los principales supermercados. Un montón de productos por menos de £1!

Usar aplicaciones de devolución de efectivo de supermercados

Con las aplicaciones de devolución de dinero de los supermercados, se le puede reembolsar hasta el 100% del costo de algunos alimentos y bebidas en el supermercado.

Está en nuestra selección para Shopmium. Te da un bono de registro del 100% de devolución de dinero en un buen regalo (los ejemplos anteriores han incluido Nutella y helado de Ben & Jerry’s). Además, obtienes un crédito de £3 por recomendar a un amigo.

Antes de salir a comprar alimentos, consulte las aplicaciones de devolución de dinero para ver si hay algún producto que necesite. Si de todos modos planea comprar cosas similares, puede ahorrarse algo de dinero al obtener un reembolso.

Use descuentos y ofertas para estudiantes de supermercados en su tienda de alimentos

Internet está lleno de ofertas y cupones para casi todas las tiendas que se te ocurran. Antes de salir a hacer sus compras, consulte nuestra sección de ofertas para estudiantes para ver lo que puede encontrar en nuestra colección actualizada diariamente.

Tenemos muchas ofertas en línea, así como ofertas que implican la impresión de cupones para usar en la tienda.

Pero no te dejes llevar por el deseo de usar todos los cupones que están disponibles. Usa tu sentido común. Si las latas de atún cuestan menos de la mitad de precio, pero no te gusta el pescado, no es exactamente un ahorro, ¿verdad?

Y no te olvides de los descuentos para estudiantes en los supermercados. Con el programa Student Club en Morrisons, puede obtener descuentos y ofertas exclusivos. Co-op también ofrece un 10% de descuento a los estudiantes con una tarjeta TOTUM.

Compre en el pasillo de alimentos del mundo

Para los alimentos básicos del armario, como arroz, especias y salsas, diríjase al pasillo de alimentos del mundo. Esta es una de las mejores maneras de ahorrar dinero en la compra de alimentos. Los artículos pueden ser hasta un 75% más baratos que los equivalentes nacionales.

No es que la calidad sea peor (de hecho, a menudo es más auténtica!). La única razón de la diferencia de precio se debe a que las marcas no son tan populares o conocidas.

Planifica tus comidas antes de ir al supermercado

Cuando se trata de ahorrar dinero en el super, las listas de compras son la clave. Hacer un plan de comidas semanal antes de comprar alimentos lo ayudará a reducir el costo de su tienda de alimentos.

Podrá concentrarse en los alimentos que realmente necesita en la tienda. Además, será más fácil llevar un registro de lo que gasta cada semana.

También evita que llenes los armarios de tu cocina con tres de lo mismo de todo porque sabrás lo que haces y lo que no necesitas.

Escanee sus recibos para obtener vales

¿Su billetera está llena de recibos? ¡Bien! Esos recibos podrían ayudarlo a financiar su próxima juerga de compras en línea.

Hay muchas aplicaciones que lo recompensarán por escanear sus recibos. La buena noticia es que, por lo general, puede escanear el mismo recibo en varias aplicaciones. En otras palabras, puedes obtener el doble de recompensas (o más) por una sola tienda.

Pero, antes de que sus esperanzas sean demasiado altas, tenga en cuenta que el pago por recibo es bastante pequeño. Tendrá que escanear entre 50 y unos cientos de recibos antes de poder obtener un cupón de Amazon de £5. Pero escanearlos no lleva mucho tiempo. Y como de todos modos harás las compras, es literalmente dinero gratis.

Siempre revise la sección reducida

La sección reducida de los supermercados no es solo para alimentos que se acercan a su fecha de consumo preferente.

Es probable que pueda encontrar una variedad de cosas allí, como productos con empaques dañados u otras fallas menores. Sea cual sea el problema, si ves la pegatina amarilla, hay una ganga a la espera de ser adquirida.

Este rincón del supermercado suele estar mejor abastecido hacia el final del día (cuando la fecha de consumo preferente migra). Sin embargo, casi siempre habrá algo en los estantes, sin importar cuándo compre. Pegatinas amarillas en abundancia.

Evite desperdiciar alimentos

Esto probablemente no hace falta decirlo, pero es sorprendente la cantidad de estudiantes (o personas en general, en realidad!) deje que se apaguen las sobras o la comida en su refrigerador.

Si simplemente no está de humor para esa ensalada de pollo por tercera noche consecutiva, tiene opciones. En lugar de tirarlo, experimenta agregándole algo nuevo o sacando los trozos de pollo y usándolos para una salsa para pasta.

Muchos alimentos también son buenos para comer después de que haya pasado la fecha de consumo preferente. Además, hay muchos recursos en línea para usar los restos de comida. Por ejemplo, BigOven es una de nuestras aplicaciones favoritas para estudiantes, ya que te muestra recetas para tus sobras.

Si tiene un poco de exceso de alimentos para toda la semana, consulte nuestra lista de alimentos que nunca supo que podía congelar.

Y tenemos muchos consejos para aprovechar al máximo los alimentos que están perdiendo su frescura.

Consigue comida sobrante en Olio y Demasiado Buena para Llevar

Es fácil para nosotros decirle qué hacer si compra / cocina más de lo que necesita, pero ¿qué pasa si no tiene suficiente? Si alguna vez te encuentras en esa situación, dirígete directamente a Olio y Too Good To Go.

Estas aplicaciones son mercados para deshacerse del exceso de alimentos. Si bien Olio es el hogar de personas con algo para regalar, Too Good To Go permite que los restaurantes y cafés vendan sus acciones adicionales a un precio reducido.

Si no tienes nada para cenar, revisa las aplicaciones antes de ir al supermercado (o peor, el menú para llevar).

Compre frutas y verduras de temporada

Cuando planifique sus comidas para la semana, piense en los alimentos de temporada.

Los productos que están en temporada deberían haber viajado menos millas de alimentos. Esto significa que comprar alimentos de temporada puede ayudarlo a reducir su huella de carbono, y es probable que resulte más barato que algo que se ha enviado desde el otro lado del mundo.

Y, como regla general, evite pagar por frutas y verduras preenvasadas. Los revestimientos de plástico solo aumentan el precio y no son tan buenos para el medio ambiente.

Comprar productos de marca propia de supermercado

Es fácil adquirir el hábito de apegarse a marcas particulares que conocemos y en las que confiamos. Pero, si aún no ha descubierto la belleza de los productos de marca propia, prepárese. Es uno de nuestros consejos favoritos para comprar alimentos económicos.

Para muchos alimentos de marca, el contenido es extremadamente similar a las alternativas de marca propia de los supermercados. En algunos casos, son incluso mejores. La única diferencia es el embalaje y la brecha de precios (a veces ridícula).

Plantéate un pequeño desafío y la próxima vez que vayas de compras, compra solo las marcas del supermercado. Podría ahorrar una gran cantidad de dinero, y estamos bastante seguros de que no notará mucha diferencia en el sabor.

Tenemos una guía completa sobre cómo hacer el cambio a productos de marca propia.

Nunca compre alimentos cuando tenga hambre

Probablemente hayas escuchado esto innumerables veces antes, pero ¿con qué frecuencia has roto la regla de oro y gastado demasiado en tentadores bocadillos?

Si no has comido en todo el día y luego te diriges al supermercado, terminarás tirando cualquier cosa y todo en tu carrito. Coma algo antes de ir a comprar alimentos para evitar las compras impulsivas alimentadas por el hambre.

Haga su tienda de alimentos en línea

Hacer sus compras de alimentos en línea es una de las mejores maneras de reducir sus gastos. La mayoría de los supermercados principales le permiten hacer pedidos en línea, y algunos tienen códigos de descuento que le permitirán obtener algo de efectivo de su carrito.

Comprar en línea también lo protege de los peligros de ser tentado por exhibiciones de productos elegantes en las tiendas. Y de esta manera, los olores que emanan de la panadería interna no podrán persuadirlo para que compre toda la selección de pasteles.

También es más fácil comparar los precios de los productos en línea, ya que puede acceder a los precios de los productos en otros supermercados importantes. Y, al comparar los costos, verifique el precio por kg para asegurarse de que está aprovechando al máximo su dinero.

Para obtener más detalles sobre cómo comprar en línea puede ahorrarle dinero, así como qué supermercados elegir, consulte nuestra guía para comprar alimentos en línea.

Alternativamente, si tiene prisa por recibir sus comestibles, puede probar estas aplicaciones para la entrega el mismo día.

Aproveche al máximo las tarjetas de fidelización

La mayoría de los supermercados ofrecen un programa de fidelización. Con estos, puede acumular puntos en su tienda que luego puede canjear por compras futuras.

Le recomendamos que obtenga una tarjeta de fidelización de todos los supermercados de su área que la ofrezcan. La clave para ahorrar es no dejar que las tarjetas de fidelización dicten cómo y dónde comprar.

Cuando se registre para obtener una tarjeta de fidelización, recopilarán información sobre el tipo de productos que suele comprar. Para persuadirte de que visites más sus tiendas, a menudo te enviarán cupones que creen que podrías usar.

Pero recuerde, solo use el cupón si realmente necesita los productos que ofrecen. La mayoría de los cupones son válidos para todas las edades, así que comience a recogerlos todos juntos en un lugar seguro y úselos cuando los necesite.

Conviértase en un flexitarista

Comedores de carne, tengan paciencia con nosotros un minuto, por favor. Si eres vegetariano o vegano, ya sabrás cuánto más barata puede ser tu factura de alimentos al eliminar la carne.

Deshacerse de la carne por solo unos días a la semana puede ahorrarle una tonelada de dinero en efectivo. Hay un montón de excelentes recetas de verduras para probar, y a veces podrás comer carne. Es cuestión de mezclar un poco las cosas.

También significa que comenzarás a apreciar más la carne cuando no esperes comerla todos los días.

Comprar alimentos al por mayor

Si vives en un alojamiento compartido, piensa en comprar comida con tus compañeros de piso. Dado que comprar a granel a menudo es más barato, podría ahorrar dinero si agrupa su efectivo para ciertos artículos.

Por ejemplo, comprar papel higiénico a granel y dividir el costo es más efectivo que comprar un paquete de dos por separado.

Sin embargo, asegúrate de hacer los cálculos antes de comprar al por mayor. A veces, descubrirá que en realidad no está obteniendo un mejor trato, a pesar de lo que el supermercado le gustaría que pensara. Y en esa nota…

Tenga cuidado con las malas ofertas de supermercados

De vez en cuando, algunas de las ofertas que verá durante su tienda de alimentos parecerán demasiado buenas para ser verdad y eso es porque a veces lo son.

Manténgase alerta y calcule los ahorros de las llamadas «ofertas especiales». No confíe solo en los letreros de descuento de colores brillantes que están diseñados para hacerle pensar que ha encontrado una ganga. Su teléfono viene con una calculadora, por lo que no hay excusa para dejarse engañar.

¿Quieres saber más? Echa un vistazo a nuestra guía que expone trucos comunes utilizados por los supermercados para que gastes más.

Compare precios antes de comprar

Los precios parecen cambiar constantemente, entonces, ¿cómo sabe dónde obtener la mejor oferta? Echa un vistazo a Trolley. Este sitio web (y aplicación) le permite comparar los precios de sus productos favoritos de la mayoría de los supermercados del Reino Unido y organizar su lista de compras por dónde es más barato.

La mayoría de los precios enumerados provienen de tiendas en línea, pero a menudo son similares a los precios en la tienda. Incluso puede configurar alertas de precios para sus artículos favoritos.

Compre en supermercados económicos

Cuando se trata de comprar alimentos, tendemos a ser criaturas de hábitos. Muchos de nosotros nos sentiremos tentados a ir al supermercado más cercano (incluso si es un metro de Tesco con márgenes locos).

Para garantizar que está haciendo los mejores ahorros posibles, agite un poco las cosas. Los supermercados baratos como Lidl y Aldi ofrecen algunas ofertas brillantes para aquellos que están dispuestos a aventurarse fuera de sus zonas de confort.

Lo mismo ocurre con las compras en los mercados de alimentos locales, así como en otras tiendas pequeñas o independientes. Compare precios y ahorrará mucho dinero.

No compre el día de pago

Comprar tan pronto como su préstamo Estudiantil o salario llegue a su cuenta bancaria estudiantil es una receta para el desastre.

Cuando reciba el dinero, puede sentir que está nadando en un charco interminable de oro, pero su préstamo se agotará más rápido de lo que cree. Lo siguiente que sabes es que correrás al banco de mamá y papá por dinero y comprarás frijoles horneados hasta tu próxima entrega.

Cultiva tu propia comida

Reduzca su necesidad de supermercados cultivando algunos alimentos por su cuenta. Ni siquiera necesitas tener un jardín agradable para cultivar cosas como berros o papas. Una caja de ventana, una maceta interior o un contenedor reciclado funcionarán bien. Es más fácil de lo que piensas.

Cultivar sus propias frutas, verduras y hierbas no solo le ahorra dinero, sino que también le da una sensación de satisfacción personal.

Ten un día frugal cada semana

Si está buscando ahorrar algo de dinero en efectivo, vale la pena tener uno o dos días súper frugales a la semana.

En estos días, trate de comer lo más barato posible (pero de manera saludable si puede) con comidas a base de granos y verduras.

Claro, la pasta de tomate puede ser un poco aburrida, pero comerla para el almuerzo y la cena un día a la semana puede ahorrarle dinero. Además, siempre tienes las comidas del día siguiente que esperar.

Cocina comidas desde cero

Puede ser tentador comprar esa carbonara preparada en el supermercado. Pero resultará mucho más barato comprar los ingredientes y hacerlo desde cero.

Si te falta un poco de confianza culinaria, prueba estos consejos de cocina esenciales. Harán que la vida en la cocina sea muy fácil.

Abastécete de lo esencial del armario de tu cocina, luego dirígete a nuestra sección de recetas para inspirarte en las comidas.

Devolver alimentos de mala calidad

¿Alguna vez has notado esos mensajes en la parte posterior de los productos que dicen que si no estás contento con algo, puedes devolverlo? Apostamos a que nunca lo has probado.

Pero, si no estás impresionado con tu última sopa o crema para untar de chocolate, podrías considerar enviarla de vuelta y decirles por qué.

La dirección es normalmente Freepost. Si incluye una explicación y su recibo, es probable que los fabricantes le envíen un reembolso o un obsequio para consolarlo.

Date un capricho

Y, para terminar con una nota agradable, siempre es bueno darse un capricho con algunas cosas agradables en ocasiones.

Si tiene en cuenta algunas golosinas en su lista de compras, es menos probable que derroche en ofertas especiales tentadoras cuando esté en la tienda o más tarde en la semana cuando tenga antojos de chocolate. Bueno, esa es la teoría de todos modos…