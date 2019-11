Muchos millones de personas están pagando el seguro del automóvil y nunca ponen en marcha una determinada cobertura porque no saben que tienen ese derecho. Pueden ahorrar cientos o miles de dólares en una emergencia cuando están de vacaciones, pero las compañías de seguros no insisten mucho en que esta cobertura existe.

Muchos de nosotros pagamos seguros y nunca llegamos a usarlos, porque… ni siquiera sabemos que existen. Si tiene un seguro de automóvil, hay una cobertura que puede usar en caso de emergencia, y que podría ayudarle a ahorrar cientos o miles de dólares, incluso si dejó el auto en casa. Es la asistencia de viaje.

¿Pero eso no es sólo para el remolque del auto? No. Mire este ejemplo. En 2012, Rui Rodrigues estaba de vacaciones en una estación de esquí en Andorra. Él, su familia y unos amigos se fueron en autobús. El auto se quedó en Portugal. El penúltimo día de vacaciones, después de la cena, Rui empezó a sentirse mal. Llamaron al 911 y fue a un hospital privado en Andorra donde le diagnosticaron un tumor en la cabeza. Estaba sano y nunca sospechó. Podría haberle pasado a cualquiera de nosotros. Rui estuvo internado dos días. La situación sería grave en cualquier caso, pero en este caso fue peor por estar en el extranjero. Afortunadamente, la mujer de Rui sabe de seguros y llamó a la Aseguradora del coche que, subrayo, se quedó en Portugal.

La asistencia de viaje del seguro del coche ha pagado todos los gastos que ha tenido en el extranjero, incluido el transporte en ambulancia con enfermeros de Andorra a Portugal. También pagaría el hotel de la esposa de Rui, pero no fue necesario, porque ella durmió en el hospital.

La asistencia en viajes es para usted y no para el auto

Esta cobertura de gastos médicos, alojamiento y billetes de viaje en caso de accidente o enfermedad sólo puede utilizarse cuando está en el extranjero. Pero puede pasarle a cualquiera de nosotros o a un familiar. También incluye a sus hijos o padres si viven con usted.

¿En qué situaciones puede activarse esta cobertura? Por ejemplo, puede girar un pie en la piscina en el hotel de Cabo Verde o en Brasil. O puede resfriarse en Nueva York o en París. O puede desmayarse sin motivo aparente en Madrid o Berlín y necesita ir a un médico o a una farmacia. Puede que tenga que regresar urgentemente a Portugal o, por el contrario, seguir allí unos días o unas semanas más. El seguro puede pagar si activa la cobertura.

Las personas viajan cada vez más, ya sea en trabajo o en vacaciones. En esos momentos debes recordar los papeles que tienes en el cajón. Y no olvide que a veces pagar uno o dos euros más de seguro (para tener una mejor cobertura) puede marcar una gran diferencia.

¿Contratar al seguro o al vip?

Cuando contrata un seguro de automóvil, siempre incluye la asistencia en viaje: para ahorrar unos céntimos, puede elegir el más barato, pero el valor que el seguro pagará en caso de que lo haga puede ser muy bajo, o ninguno.

Puede ser su salvación en vacaciones

Si paga, debe saber que puede usarlo si lo necesita. Lea el documento que le dieron cuando hizo el seguro del auto.Tiene ese documento en su casa o en su E-mail. Cada caso es un caso. Tienes que leer lo que contrataste.

Pida el documento con las condiciones particulares del seguro de automóviles a su aseguradora. Tiene los valores que el seguro cubre en cada categoría. Por ejemplo, descubrí que si me roban en el extranjero, la aseguradora me envía dinero (1.000 euros) para que me las arregle, aunque tendré que devolverlas cuando regrese a Portugal. Y me ayudarán a encontrar las maletas perdidas, si eso sucede. Tengo una larga lista de servicios que están obligados a prestarme para ayudarme en el viaje. Y mejor aún: se aplica a cualquier persona que viva conmigo en casa, aunque no haya ido con ellos (hijos, marido, mujer o padres, abuelos). Las cosas que descubres cuando tienes que leer.

Pero hay otras situaciones igualmente graves que pueden ser cubiertas por el seguro de asistencia en viaje. Si está fuera del país y muere un familiar suyo, su seguro del coche puede pagar el viaje de vuelta en avión. Si tiene un incendio o una inundación en su casa mientras está en el extranjero, el seguro puede pagar su viaje de regreso.

Tiene que llamar antes de hacer cualquier gasto

Pero hay una regla que no puedes olvidar. Tiene que llamar al seguro. No puede presentar los gastos después. La excepción es si está inconsciente. Debe llamar a la compañía de seguros lo antes posible para que ella se encargue de todo. Si presenta los gastos después, cuando llegue provablente la aseguradora no lo aceptará.

Haga una lista de todos sus seguros y coberturas. Y cuando se vaya, siempre lleve una foto del número de sus pólizas en su teléfono o guardadas en su correo electrónico.

Es una de esas cosas que sería bueno que nunca las necesitaras, pero ya que existen y que las pagas, si algún día necesitas recordar que las coberturas de la asistencia de viaje van mucho más allá del remolque.