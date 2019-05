Siguen los escándalos en Diresa Callao. Los consejeros regional no se pronuncian al respecto ante semejante escándalo, los hospitales de la toda la región están abandonados, no hay medicinas y ejecutivos tienen denuncias, tal es el caso del corrupto Sergio Collazos, tiene varias denuncias vía judicial con ex trabajadores quienes están pidiendo reposición quienes fueron despedidos arbitrariamente sin motivo alguno y también debe miles de soles a los bancos, los mencionados trabajadores dicen si no sabe administrar sus tarjetas de créditos, como va manejar millones de soles en Diresa del Callao, además es brazo derecho de la directora del sector Kathey Pacheco Vargas quien está de adorno no soluciona nada y está pintada, dicen en las redes sociales quienes piden una pronta reorganización en el sector salud, agregaron que habiendo buenos profesionales chalacos, se sigue continuando con trabajadores corruptos dejados por la anterior administración.