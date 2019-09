Un consejero de Donald Trump ha pedido a Microsoft que haga espionaje en nombre de los Estados Unidos. La revelación es hecha por Brad Smith en su nuevo libro.

“Como empresa americana, ¿por qué no aceptan ayudar al gobierno de los Estados Unidos a espiar a gente de otros países?”habrá preguntado al presidente de Microsoft por Donald Trump. En el nuevo libro, titulado “Tools and Weapons – The Promise and the Peril of the Digital Age”, Brad Smith, presidente de Microsoft, hace esta revelación, indica el sitio web Geek Wire.

Brad Smith no identifica al consejero, pero recuerda que la pregunta ocurrió durante un viaje a Washington D. C., Estados Unidos. El Sr. Smith subraya que ha querido demostrar al consejero de Trump que “el asunto no estaba abierto a discusión” y ha rechazado sin demora la sugerencia.

“Señalé que Trump Hotels había inaugurado una nueva propiedad en Oriente Medio y también en Pennsylvania Avenue (avenida De La Casa Blanca). “¿Esos hoteles también espían a la gente de otros países que se quedan allí? No me parece muy bueno para el negocio familiar'”, habrá sido la respuesta irónica de Brad Smith.

Smith aprovecha la interacción para demostrar que hay serias cuestiones éticas y políticas en juego en la relación entre la tecnología y los gobiernos, especialmente teniendo en cuenta la crispación entre los Estados Unidos y Huawei.

“¿ Cómo pueden los gobiernos regular la tecnología que es más grande que ellos?”, cuestiona a Brad Smith. El presidente de Microsoft advierte que es necesario entrar en una era de cooperación que incluya tanto al mundo de la tecnología como a los gobiernos. En el libro, que se lanzó esta semana en los Estados Unidos, Brad Smith subraya que es necesario que tanto la industria como los líderes mundiales estén atentos y adopten medidas sobre temas que puedan tener un impacto en el futuro. En la lista de temas están la inteligencia artificial, la privacidad de los consumidores y los datos personales. Tampoco se olvida el espionaje internacional o la ciberguerra.

Smith no es exactamente un extraño comentando el impacto del mundo tecnológico en las relaciones internacionales y en la”paz digital”. El año pasado, cuando estuvo en la Web Summit, ya había pedido colaboración entre gobiernos para proteger a los ciudadanos. Brad Smith, presidente de Microsoft, está de nuevo en la lista de oradores de Web Summit, que este año va del 4 al 7 de noviembre.