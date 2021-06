Cuando el tema es el placer y el orgasmo femenino la propuesta tiene que ser “salir de lo trivial”, lo básico. Curiosamente, no son las posiciones sexuales las que, de hecho, definen el orgasmo femenino, sino el sexo en su conjunto.

Las mujeres se estimulan mucho más por lo nuevo, por la fantasía, por el clima sexual, que por los mismos puntos estimulados siempre y cada vez de la misma manera. Para las mujeres, el sexo es mucho más que solo penetración.

Muchas mujeres ya deben haber tenido la sensación de: “Yo sé dónde va a llegar, vamos a empezar así, vamos a hacer así y siempre va a terminar de la misma manera”. Esta sensación tiende a ser una baita anti-afrodisíaca y conocer todo el camino es a menudo un antiorgasma.

¿Queremos potenciar el orgasmo femenino? Qué diferente!

Mucho se dice sobre cuál es la mejor posición para que el hombre estimule a la mujer, la posición más emocionante. También se discute la mejor posición para usar juguetes o para estimular puntos importantes. ¿Pero sabías que las posiciones muy raras estimulan a las mujeres cómo y dónde exactamente deben ser tocadas?

Esto sucede precisamente porque la mayoría de las posiciones no tocan el clítoris ya que podría ser explotado. Cualquier movimiento de cópula en el que el foco es la penetración tiende a moverse desde los puntos de estímulo altos a la mujer.

Un secreto para el orgasmo femenino no es cuánto se estimula, sino dónde y cómo se estimula, así como la calidad del estímulo. El foco no puede estar dentro, el foco tiene que estar fuera, ya que el estímulo aumenta cuando se acarician las partes externas de la vagina.

Cada posición en la que hay penetración del pene, o incluso un objeto, en el que hay penetración profunda, la posibilidad es que la mujer experimentará menos orgasmos. Por lo tanto, cualquier posición en la que sea capaz de tocar su clítoris, auto-erotizándose, auto-estimulándose, masturbándose, o siendo estimulada en el clítoris por quien sea que esté con ella en el sexo, tiende a ser mucho más fácil alcanzar el orgasmo.

Comprender la estructura del clítoris

El clítoris es mucho más que ese “pequeño botón” que vemos expuesto en la parte superior de la vulva. La estructura más grande se encuentra dentro del cuerpo de la mujer, ubicada en la parte anterior (en frente) de la vagina, bajando por los dos lados. No es muy profundo en la piel, sino más bien debajo de la piel.

Por lo tanto, no importa tanto las posturas, más mucho más si el movimiento que se está haciendo es estimulante desde el exterior, donde está el glande del clítoris, sino también en la parte dos primeros centímetros de la entrada a la vagina.

Cualquier posición, cualquier movimiento que estimule, que frote, que se deslice, que toque, que apriete o hasta que haga círculos en el exterior del cuerpo e incluso a lo sumo muy pocos centímetros dentro de la vagina facilitará el orgasmo.

Las posturas son cuestionables

Uno de los detalles importantes es que cualquier posición en la que se abandone el clítoris como centro del estímulo facilitará el orgasmo femenino. Pero no es la posición la que define, sino el estímulo dado correctamente en el clítoris, desde el estímulo dado en el llamado glande del clítoris, hasta los estímulos dados a toda la estructura interna del mismo.

Otro detalle: no tiene sentido estimular el clítoris si la mujer no está de humor para el orgasmo, si no está dispuesta y abierta a experimentar el placer y el orgasmo que puede surgir.

Usted debe imaginar que cualquier mujer puede cortar el orgasmo, el placer, e interrumpir la llegada del orgasmo en cualquier momento si ella no está dispuesta a ello.

¿Qué significa eso?

Más que posiciones y estímulos, la mujer necesita estar conectada con los pensamientos, con lo que pasa en su cabeza en el instante que estimula el clítoris. Si va a frotar, si va a frotar, si va a tocar, tiene que fantasear, imaginar escenas, traer recuerdos, pensar en imágenes estimulantes, traer a los pensamientos ese olor, ese perfume. Siente y experimenta en la fantasía ciertos toques, movimientos, ciertas líneas y trae recuerdos de algo erótico, una imagen que viste, una escena que recuerda.

Si se las arregla para soltarse, más que posiciones, todo esto la arrojará, al máximo punto de placer. Así que no hay posición que lleva a una mujer a un orgasmo si ella no está en un estado de ánimo sexual y entregado para lograrlo.

Un ejemplo: si la mujer está fantaseando intensamente en su cabeza y se sienta en el muslo de una persona, con el muslo acostado exactamente en el medio de sus piernas, y puede hacer movimientos de equitación, de ida y vuelta, no necesitará penetrar nada dentro de la vagina: llegará al orgasmo mucho más fácilmente que solo con algo penetrado.

Pero ella necesita estar en conexión con sus fantasías, dando estimulación en el exterior del clítoris y junto con él entregado al momento. ¡Más que posturas, es el estímulo correcto!