Conozca los Deportes practicados con Raqueta

En el tradicional campo tipo pádel, limitado por paredes de cristal, en lugar de usar raquetas, se utiliza los pies y la cabeza como medio para pasar un balón de fútbol a tus compañeros y oponentes. No es un deporte de raqueta, pero de ahí te inspiras, lo que lo convierte en un deporte muy divertido y dinámico».

“El tenis de mesa tiene la particularidad de ser fácil de jugar tanto en el aspecto deportivo y competitivo, como en el social, incluso algunas personas pueden practicarlo en casa, si cuentan con una mesa de este tipo. y raquetas y pelotas ligeras, el tenis de mesa (también conocido como ping-pong) no solo es exigente físicamente, sino que promete muchas horas de diversión».

