La marcada pérdida de cabello afecta tanto a hombres como a mujeres, y puede comenzar a manifestarse alrededor de los 20 años. Se denominan alopecia, que son tipos de caída del cabello con diferentes patrones y causas.

Por ser más común y notorio en hombres, la caída del cabello era algo que en su mayoría ellos temían, pero no podían hacer mucho al respecto. Ya fuera una línea de cabello que retrocede, un parche brillante en la coronilla o un adelgazamiento generalizado, la única forma de lidiar con la calvicie solía ser una navaja y un sombrero.

Sin embargo, hoy en día, cada vez más celebridades masculinas recurren a los cirujanos para que les ayuden a restaurar su cabello a su máxima gloria. Una gran cantidad de estrellas de alto perfil, incluidos Wayne Rooney y Louis Walsh han admitido haberse sometido a implantes de cabello y parecen mucho más jóvenes y frescos por ello.

El procedimiento implica transplantar pelos individuales en partes de la cabeza que están experimentando adelgazamiento o injertar tiras de piel con pelos que crecen en ellas mediante pequelas incisiones. Aquí hay 5 celebridades que han admitido haberse sometido a implantes de cabello.

Wayne Rooney

La estrella del Manchester United, Wayne Rooney, se sometió a un trasplante en 2011. Compartió la noticia en Twitter al publicar una foto de su cuero cabelludo, que tituló: “Solo para confirmar a todos mis seguidores que me hice un trasplante de cabello. Me estaba quedando calvo a los 25 años. Por qué no. Estoy encantado con el resultado. Todavía está un poco magullado e hinchado cuando se apaga, serás el primero en verlo. Cualquiera recomienda un buen gel para el cabello. Jaja”.

Jake Quickenden

En 2017, el exconcursante de X Factor Jake Quickenden subió una selfie de aspecto doloroso en Instagram, mostrando su línea de cabello ensangrentada, pero asegurando a sus seguidores que la “hinchazón y enrojecimiento” bajarán en una semana. Jake escribió: “Por si alguien me ve y piensa que es Frankenstein, he arreglado mi cabello después de años de inseguridades”.

Louis Walsh

El juez de X Factor gastó £ 30,000 en un trasplante de cabello para corregir el adelgazamiento en la parte superior. Se mostró totalmente abierto con sus colegas sobre el procedimiento y bromeó diciendo: “Sigo diciéndole a Gary que lo necesita después. Siempre lo miro mirándome el cabello en el programa. Le estoy dando a Gary el número, así que espero que pueda quedarse calvo, tengo el parche en la parte posterior de su cabeza resuelto”.

James Nesbitt

El actor de Cold Feet se sometió a dos trasplantes de cabello en la clínica HRBR de Dublín y estaba tan feliz con los resultados que incluso apareció en un testimonio en video. El hombre de 47 años dijo: “Hace varios años, comencé a perder mi cabello y como muchos hombres era una gran preocupación para mí, de hecho era prácticamente una obsesión. Desde entonces he tenido dos trasplantes de cabello y Estoy muy satisfecho con los resultados. De hecho, llegaría a decir que han cambiado mi vida”.

Gordon Ramsay

El chef de televisión fue visto saliendo del centro Alvi Armani en Beverly Hills con un gorro quirúrgico negro alrededor de la cabeza. Más tarde fue visto en Los Ángeles con la cara hinchada.

Las alopecias se clasifican en cicatriciales o no cicatriciales:

Alopecia cicatricial:

Es una de las formas más raras del problema, pero puede provocar la pérdida permanente de la estructura del cabello y provocar daños en el cuero cabelludo a menudo irreversibles. Surge y se desarrolla como consecuencia de algunas enfermedades, por lo que los síntomas también varían según la patología.

La alopecia cicatricial se divide en dos tipos:

La primaria , que está relacionada con enfermedades en las que los folículos pilosos sufren una reacción inflamatoria destructiva, como enfermedades congénitas y autoinmunes, así como procesos inflamatorios e infecciosos. Entre las principales causas se encuentran el lupus eritematoso discoide

pilar de liquen plano

alopecia frontal fibrosante

alopecia central centrífuga

celulitis disecando el cuero cabelludo entre otros

Ya lo secundario involucra cuadros, por ejemplo, radiación, quemaduras, químicos, traumatismos, infecciones, enfermedades dermatológicas y tumores. Todos ellos afectan a los folículos pilosos de forma indirecta, pero dependiendo del grado de agresión, pueden resultar en daños permanentes, especialmente en el caso de quemaduras.

Alopecia no cicatricial:

Alopecia por tracción

La alopecia por tracción también afecta más comúnmente a las mujeres que tienden a llevar el cabello atado durante mucho tiempo.

Alopecia areata

La alopecia areata es el caso más común de pérdida de calvicie femenina. Se caracteriza por áreas de caída del cabello y se debe a cambios en el sistema inmunológico.

Alopecia androgenética

Esta alopecia es una reacción a las hormonas masculinas del organismo, en concreto a la DHT (dihidrotestosterona), que actúa en el interior de los folículos y desencadena la muerte de las células que producen el cabello.