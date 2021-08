Conozca 8 de las FANTASÍAS SEXUALES Más Comunes

Las fantasías sexuales más comunes las tenemos aquí.- La gente fantasea con muchas cosas: unas vacaciones increíbles, por ejemplo, o conseguir un trabajo enorme que te cambie la vida. Y ¿Quién sabe? Podrías manifestar esos sueños en una realidad algún día. Cuando se trata de fantasías sexuales, sin embargo, no todos los escenarios deben cumplirse en el mundo real.

Si bien pensar en un acto o situación sexual tabú puede ser intensamente erótico,” es posible que en realidad no queramos hacerlos”, dice Cyndi Darnell, una sexóloga clínica con sede en la ciudad de Nueva York. “En cambio, estas fantasías pueden ofrecer un portal en aspectos de nuestras emociones no sexuales que estamos tratando de reconciliar en nuestras vidas diarias.”

Es perfectamente saludable jugar roles o probar cosas nuevas en la cama; puede ser una gran manera para que las parejas condimenten su vida sexual. Pero ciertas fantasías pueden ser más difíciles de hablar con tu pareja que otras, como las que implican sexo en grupo o estar ocupado con otra persona. También es importante saber que imaginarse disfrutando del sexo oral con ese barista amigable no significa necesariamente que esté buscando hacer trampa o que esté en medio de una aventura emocional.

“Lo que hace poderosa una fantasía es el hecho de que es solo eso: ¡una fantasía!” dice Darnell. “Su propósito es ayudarte a procesar las cosas, y no es un reflejo de ningún deseo erótico latente.”

¿Te preguntas qué pueden significar tus fantasías sexuales, independientemente de si realmente vas a darles una oportunidad? Aquí están 8 de las fantasías sexuales más populares, y los pensamientos de algunos expertos sobre por qué son tan comunes.

8 FANTASÍAS SEXUALES Más Comunes

1.-Ser dominado

Casi el 65% de las mujeres fantasean con ser dominadas sexualmente, según una encuesta de más de 1,000 personas que se publicó en el Journal of Sexual Medicine. “¡Hay una razón por la que 50 Shades of Grey hicieron tal impacto!”dice Channa Bromley, una relación y entrenador de citas. “BDSM es atractivo porque un socio renuncia a todo sentido de control. Son sumisos a la persona que los toca, pero subconscientemente se dan permiso para ser salvajes, para ser orgásmicos en respuesta—ella no necesita contenerse.”

Fantasear con ser dominado no implica que seas débil o que tu pareja sea superior a ti. “Las fantasías que involucran juegos de poder pueden hablar de un deseo de ganar o renunciar al control con respecto a nuestras vidas privadas, vidas laborales o papel en la sociedad”, dice Darnell. “Las dinámicas de poder en un contexto erótico crean tal excitación sensorial.”

2.- Teniendo un trío

El 89% de los 4,175 estadounidenses encuestados por el psicólogo social Justin Lehmiller, Ph.D., para su libro Tell Me What You Want admitió fantasear con tener un trío con otras personas (aquellos en relaciones dijeron que una de esas personas sería idealmente su pareja).

“Las fantasías de ser el centro de atención y deseado por grandes grupos de personas pueden ser acerca de un anhelo de ser visto y valorado como una persona de valor o importancia, o parte de algo mucho más grande que el ser individual”, dice Darnell. Esa podría ser la razón por la que alrededor del 57 por ciento de las mujeres en realidad fantasean con tener relaciones sexuales con más de tres personas a la vez, según el Journal of Sexual Medicine.

3.- Tener relaciones sexuales con otras mujeres

El estudio de Lehmiller también encontró que el 59% de las mujeres fantaseaban con el sexo con otras mujeres. Pero si siempre te has identificado como heterosexual, un sueño sexy sobre una mujer no significa necesariamente que de repente no te gusten los hombres. “Female on female sex se centra en la estimulación oral y del clítoris, y este es el orgasmo de muchas mujeres”, dice Bromley. “Una fantasía sobre otra mujer podría ser sobre el deseo de ser complacida de una manera que las mujeres entiendan mejor.”

No en vano, es solo relativamente reciente que las mujeres han sido capaces de expresar más libertad y elección en torno al sexo, aprendiendo así a pedir lo que quieren en la cama. Así que soñar con un poco de acción entre personas del mismo sexo puede ser más acerca de esa liberación que la orientación sexual—o podría ser acerca de ambos. “Las fantasías de género pueden sugerir el anhelo de liberarse de las obligaciones sociales que nos imponen las restricciones de género”, explica Darnell.

4.- Disfrutando de un jugueteo en público

Si alguna vez has tenido relaciones sexuales como invitado en la casa de alguien, sabes que la emoción de ser atrapado puede hacer que su juego parezca aún más caliente. Y el 57% de las mujeres fantasean con llevar las cosas aún más lejos al tener relaciones sexuales en un lugar público, según la investigación publicada en el Journal of Sexual Medicine. “Hay una sensación de liberación y empoderamiento en fantasear con tener una audiencia y la idea de que excitas sexualmente a los demás con tu actuación y excitación”, dice Bromley.

¿Te sientes cómodo hablando con tus amigos sobre sexo?

Solo porque te guste la idea de estar desnudo frente a los demás no significa necesariamente que tengas una vena exhibicionista. Recuerde: “las fantasías nos permiten participar en escenarios imaginarios sin complicaciones del mundo real, como celos, sentimientos heridos, ofender a otros o incluso arriesgarnos a ser arrestados”, dice David A. Levy, Ph.D., psicólogo clínico y terapeuta matrimonial y familiar con sede en Los Ángeles..

5.- Tener sexo con extraños

¿Alguna vez ha aparecido una extraña sexy en tus sueños? Casi el 50 por ciento de las mujeres informaron que fantasean con tener relaciones sexuales con una persona desconocida, según la encuesta en el Journal of Sexual Medicine found. “La fantasía anónima de ‘extraño’ permite a las personas evitar problemas como el apego, la intimidad o los celos”, dice Levy.

La naturaleza más impersonal de una fantasía extraña también puede indicar que estás tratando de separarte de algo que no tiene nada que ver con tus relaciones. “Las fantasías sobre el sexo con extraños pueden dar expresión a un deseo de estar libres de presión, deber y responsabilidad hacia los demás en nuestra vida diaria”, dice Darnell. “Muchas veces, tales fantasías son sobre lo que esa persona representa en lugar de quiénes son.”

6.- Hacerlo con alguien que conoces que no es tu cónyuge

el 66 por ciento de las mujeres fantasean con tener relaciones sexuales con conocidos, informa el Journal of Sexual Medicine. Pero si tu jefe, el esposo de tu amigo o tu vecino fumador de repente aparece en una de tus fantasías, no te asustes.

“Uno de los mayores enemigos del deseo sexual y la satisfacción es el aburrimiento”, dice Levy, ” especialmente en las relaciones a largo plazo. “Fantasear con alguien que conoces se debe en parte al hecho de que aparecen regularmente en tu vida real, y también porque “la novedad, el misterio, la curiosidad y la imaginación son marcas distintivas del deseo”, explica Bromley.

PD: Si estás fantaseando con alguien que desprecias, no es solo por el sexo de odio: “Las fantasías sobre una persona que no nos gusta activamente pueden ser una forma de aceptar la dinámica y tomar el control de la situación en tu mente para hacer las paces con ella en el mundo real”, dice Darnell.

7.- Mezclar el dolor con el placer

Volviendo a esas fantasías de 50 sombras 6 el 65% de las personas fantasean con recibir dolor, ya sea en forma de nalgadas, mordidas o goteo de cera caliente, encontró Lehmiller en su investigación. “S&M se trata de renunciar al control, es una forma en que las personas se olvidan de sí mismas”, dice Bromley. “El dolor te lleva a tu ser físico y al momento presente. También, fisiológicamente, el dolor infligido despierta el cuerpo, haciéndolo más sensible al placer.”

Azotar, morder y gotear cera caliente son todos elementos de los juegos previos, lo que aumenta la anticipación y el placer a niveles aún más altos antes del evento principal. “La dinámica aquí generalmente implica el control: ya sea ganar un sentido de control (generalmente para la persona que administra el dolor) o renunciar al control (para la persona que recibe el dolor)”, dice Levy.

8.- Hacer el amor en un lugar romántico

Casi el 85% de las mujeres fantasean con bajar en un lugar sensual, como en una playa desierta, la encuesta en el Journal of Sexual Medicine encontró. No es solo porque hemos sido condicionados por las portadas de novelas románticas, aunque eso juega un papel:”para las mujeres, los factores emocionales y contextuales son más prominentes en las fantasías”, dice Levy, y un entorno romántico puede ayudarlo a acelerarse.

Un lugar romántico como “una playa desierta está lejos de las tareas, los plazos o cualquier responsabilidad”, dice Bromley. “Es un lugar donde una mujer puede estar en el momento presente. No hay nada esperando para que ella haga, ella puede simplemente relajarse en la dicha.”¿Y qué es más sexy que eso?