Nuevamente, el país entero observa una pugna entre los poderes legislativo y el ejecutivo, en donde el primero de éstos cuestiona las iniciativas de “reformas políticas” planteadas desde el Ejecutivo por el presidente de la República. Pero ¿sabemos realmente en qué consisten estas supuestas reformas?

Veamos algunas de estas famosas reformas que están originando esta crisis de discusiones, idas y vueltas y que supuestamente serán la “plataforma” de cambio para el país rumbo al bicentenario: Se está planteando que los miembros de mesa sean remunerados ja,ja,ja; se plantea que los sentenciados en primera instancia por el poder judicial no puedan ser candidatos a cargos de elección popular, ¿acaso esto no se puede regular con modificatorias puras y simples sin mayor escándalo?; otra propuesta de “reforma” es que se regule la inmunidad parlamentaria, situación válida pero ¿acaso es materia de una gran reforma?, considero que no.

Luego se pretende bajar la valla para la inscripción de los partidos políticos eliminando algunos de los requisitos como las firmas de adherentes y comités, ¿acaso esto no lo puede hacer el Jurado Nacional de Elecciones?

Otra gran “reforma” es aumentar el periodo de alcaldes y gobernadores regionales de cuatro a cinco años, ja,ja,ja. ¿Estas son algunas de las “grandes reformas” que están generando la pugna entre ambos poderes del Estado?

Ahora, es menester hacernos todos, la siguiente pregunta: ¿Con estas “famosas” “reformas”, ustedes creen que las instituciones se van a consolidar o que el peruano de a pie volverá a creer en la clase política o que el sistema del aparato estatal tendrá un cambio sustancial y positivo? Definitivamente, la respuesta es no. Al margen de tecnicismos, lo que el país está esperando son otro tipo de reformas que provengan de un presidente de la República. Por ejemplo: reformas de políticas agrarias, reformas de políticas educativas, de la salud pública nacional, reformas de los sistemas de pensiones, reformas de protección mínima a la gran industria nacional, reformas tributarias que no asfixien al pequeño empresario, verdaderas reformas del sector justicia con una auténtica participación del ministro del sector y no elegir a dedo a los famosos “notables” de la Comisión de Reforma Política y tantas otras reformas que podríamos mencionar pero que, sin duda, para todos son de impacto y trascendencia notoria que van a llegar de manera directa a un país que espera el cambio sustancial que se necesita.

Finalmente, las reformas históricas rumbo al bicentenario siguen esperando, desde hace casi doscientos años, mientras que hoy nos preocupamos de reformas de tercer o cuarto orden.