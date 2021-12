By

Los Signos más perezosos del Zodiaco: Es la avidez de no hacer nada en su sangre? Según la astrología, hay signos con una predisposición especial a la pereza.

Los Signos más perezosos del Zodiaco

Conoce los Signos más perezosos del Zodiaco

1.º Tauro (21 de abril al 20 de mayo)

Incluso estando en el primer lugar en el ‘ranking’, bull corre tras lo que quiere. Pero lo más común es dejarse llevar por la pereza.

2.º Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)

El nativo de Piscis valora la paz y la tranquilidad de la casa. La agitación no se adapta a este signo. Ya desde el estilo de vida sedentaria no se puede decir lo mismo.

3.º Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

Vivir mil por hora y gastar energía en cosas mínimas no es para el Acuario, que siempre preferirá quedarse en su esquina. Hacer que este letrero se ponga de pie para hacer algo no es dulce pera.

4.º Cáncer (21 de junio al 21 de julio)

En el trabajo, son enérgicos. Pero cuando llegan a casa se entregan completamente a la pereza.

5.Capricornio (22 de diciembre a 20 de enero)

Dinámico y disciplinado, el nativo de Capricornio prefiere dividir sus energías. A pesar de que no es el más perezoso de los perezosos, Capricornio prefiere reservar sus fuerzas para lo que realmente importa.

¡No son para todos! Los tres signos más odiados del zodiaco

Exuberante, audaz y con una personalidad claramente arrugada, según un artículo publicado en el sitio web de Oil, hay tres signos específicos que a menudo se consideran simplemente insoportables? ¿estamos hablando de usted?

Escorpio

Como animal, de hecho, El Escorpión no es hermoso o atractivo, siendo en cambio extremadamente agresivo, peligroso y mortal. Incluso los nacidos bajo el signo de Escorpio no son particularmente agradables. En particular, estos individuos tienden a mostrar toda su maldad y espíritu de venganza cuando se sienten engañados y menospreciados por los demás.

Aries

Su exuberancia, cuando se pone agresivamente, no es en absoluto apreciada o bienvenida. Se hace difícil soportar la arrogancia y la terquedad típicas de los individuos nacidos bajo el signo de Aries, que también tienen el terrible hábito de prevaricar y reírse de los problemas de los demás.

Géminis

A nadie le gusta la ambigüedad, y mucho menos a las personas que constantemente comienzan proyectos sin completarlos, dejándolos caer por la mitad. Los gemelos tienen la cabeza en las nubes, es una señal arrogante y tiende a molestar a aquellos que no los conocen bien.

¡No puedes ver nada! Conoce los tres signos más envidiosos del zodiaco

¿No reaccionas de la mejor manera al éxito de otra persona?

Aunque la envidia no es el mejor de los sentimientos, la verdad es que hasta cierto punto todos somos víctimas tarde o temprano de esta emoción.

Aún así, de acuerdo con el astrólogo André Mantovanni, citado por el portal UOL, hay tres signos particularmente envidiosos-es que ni siquiera podemos evitar…

Capricornio

Ambicioso y trabajador, siempre siente rencor cuando alguien conquista las cosas que él mismo desea más fácilmente.

Escorpio

Gobernado por Marte y Plutón, el nativo de Escorpio no admite perder y llega cada vez que el otro ganó a través de mi deshonesto.

Cáncer

Los individuos de este signo se resienten fácilmente y tienden a ser rencorosos. Como regla general, se sienten bastante celosos, sin embargo, no lo exteriorizan.